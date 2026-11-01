Temur Kapadze derbidagi g‘alaba, transferlar va taqvim muammolari haqida gapirdi

·34·Sport
Temur Kapadze derbidagi g‘alaba, transferlar va taqvim muammolari haqida gapirdi

O‘zbekiston Superligasi doirasidagi prinsipial Farg‘ona vodiysi derbisida «Andijon»ni 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan «Navbahor» turnir jadvalining 3-pog‘onasidagi o‘rnini mustahkamlab oldi. Uchrashuv yakunlangach, namanganliklar bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, murosasiz kechgan bahs taassurotlari, muxlislar mehri, kelasi mavsum transfer rejalari hamda klublar duch kelayotgan og‘ir taqvim muammolari yuzasidan atroflicha fikr bildirdi.

«Namanganda muxlislar ishonchini qozonish — katta baxt»

Murabbiy dastlab jamoa a’zolari va muxlislarni muhim g‘alaba bilan qutlab, stadiondagi o‘ziga xos muhitga to‘xtaldi:

«Butun “Navbahor” jamoasini, ajoyib muxlislarimizni g‘alaba bilan tabriklayman. Derbi har doim qiyin va prinsipial kechishini bilardik. Ertaroq gol urib, masalani hal qilish imkoniyatimiz bor edi, ammo eng asosiysi — 3 ochkoni qo‘lga kiritdik.

Namanganda muxlislar nomimni olqishlab hayqirishi, albatta, juda yoqimli. Murabbiylik kasbi shunday: yutsangiz ko‘klarga ko‘tarishadi, yutqazsangiz… Har bir murabbiyga muxlislarni mana shunday xursand qilish nasib etsin. Biz ham maydondagi fidokorona mehnatimiz bilan ularga javob qaytarishga intilyapmiz».

«Andijon»dan yangi o‘yinchilar keladimi? Kelasi mavsum rejalari

Kelgusi yil uchun tarkibni kuchaytirish va transfer bozoridagi harakatlar borasida Kapadze quyidagilarni oshkor qildi:

  • Ishlar allaqachon boshlangan: Ayrim futbolchilarning amaldagi shartnomasi tugamoqda, kimdir ketishi mumkin, shu sababli kelasi mavsum rejalari ustida ish olib borilmoqda;

  • «Andijon»dagi nomzodlar: «“Andijon”da haqiqatan ham juda yaxshi va mahoratli futbolchilar bor. Mavsum boshidayoq ular orasidan ayrimlarini kuzatgandik, ehtimoliy nomzodlar ro‘yxati shakllantirilgan. Vaqti kelganda tanlov qilamiz, chunki har bir kuchli jamoaga sifatli o‘yinchilar zarur».

Ikki frontdagi kurash va milliy jamoa ortidan keluvchi «bosh og‘rig‘i»

«Navbahor» nafaqat Superliga medallari, balki O‘zbekiston Kubogi uchun ham oxirigacha kurashadi. Biroq mutaxassis oldinda turgan tig‘iz taqvim masalasida jiddiy tashvish bildirdi:

  • Maksimal maqsad: «Ikkala musobaqada ham oxirigacha maydonga tushamiz. Bizda tanlov bo‘lmaydi, har bir bahsga maksimal tarzda faqat g‘alaba uchun chiqamiz»;

  • Taqvimdagi noqulaylik va charchoq: «Bizni o‘ylantirayotgan katta jihat — milliy jamoa taqvimi. Oldinda bir turdan so‘ng yig‘in boshlanadi. Milliy jamoa 17-sanada safarda o‘ynaydi. 18-kuni charchab qaytib kelgan futbolchilar bilan atigi bir kunlik mashg‘ulot o‘tkazib, 20-kuni o‘z maydonimizda “Neftchi”ga qarshi vodiy derbisida maydonga tushishimiz kerak. Ustiga-ustak, bu o‘yindan so‘ng darhol hal qiluvchi Kubok bahsi belgilangan»;

  • Ritmni yo‘qotish xavfi: «Ayrim o‘yinchilar yig‘inda o‘yin amaliyotisiz qolib, tonusni yo‘qotishi mumkin. Bu barcha klub murabbiylari uchun katta bosh og‘rig‘i. Shunga qaramay, milliy jamoa manfaati biz uchun hamisha ustuvor bo‘lib qoladi. Ularga omad tilab, o‘z yo‘limizda davom etamiz».

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temur Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba va hakamlik haqida gapirdiTemur Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba va hakamlik haqida gapirdi22 avgust 06:59Temur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdiTemur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi12 sentabr 06:08Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdi18 sentabr 05:53«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi21 sentabr 06:333 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?26 avgust 23:20Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi3 sentabr 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi