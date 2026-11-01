Temur Kapadze derbidagi g‘alaba, transferlar va taqvim muammolari haqida gapirdi
O‘zbekiston Superligasi doirasidagi prinsipial Farg‘ona vodiysi derbisida «Andijon»ni 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan «Navbahor» turnir jadvalining 3-pog‘onasidagi o‘rnini mustahkamlab oldi. Uchrashuv yakunlangach, namanganliklar bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, murosasiz kechgan bahs taassurotlari, muxlislar mehri, kelasi mavsum transfer rejalari hamda klublar duch kelayotgan og‘ir taqvim muammolari yuzasidan atroflicha fikr bildirdi.
«Namanganda muxlislar ishonchini qozonish — katta baxt»
Murabbiy dastlab jamoa a’zolari va muxlislarni muhim g‘alaba bilan qutlab, stadiondagi o‘ziga xos muhitga to‘xtaldi:
«Butun “Navbahor” jamoasini, ajoyib muxlislarimizni g‘alaba bilan tabriklayman. Derbi har doim qiyin va prinsipial kechishini bilardik. Ertaroq gol urib, masalani hal qilish imkoniyatimiz bor edi, ammo eng asosiysi — 3 ochkoni qo‘lga kiritdik.
Namanganda muxlislar nomimni olqishlab hayqirishi, albatta, juda yoqimli. Murabbiylik kasbi shunday: yutsangiz ko‘klarga ko‘tarishadi, yutqazsangiz… Har bir murabbiyga muxlislarni mana shunday xursand qilish nasib etsin. Biz ham maydondagi fidokorona mehnatimiz bilan ularga javob qaytarishga intilyapmiz».
«Andijon»dan yangi o‘yinchilar keladimi? Kelasi mavsum rejalari
Kelgusi yil uchun tarkibni kuchaytirish va transfer bozoridagi harakatlar borasida Kapadze quyidagilarni oshkor qildi:
Ishlar allaqachon boshlangan: Ayrim futbolchilarning amaldagi shartnomasi tugamoqda, kimdir ketishi mumkin, shu sababli kelasi mavsum rejalari ustida ish olib borilmoqda;
«Andijon»dagi nomzodlar: «“Andijon”da haqiqatan ham juda yaxshi va mahoratli futbolchilar bor. Mavsum boshidayoq ular orasidan ayrimlarini kuzatgandik, ehtimoliy nomzodlar ro‘yxati shakllantirilgan. Vaqti kelganda tanlov qilamiz, chunki har bir kuchli jamoaga sifatli o‘yinchilar zarur».
Ikki frontdagi kurash va milliy jamoa ortidan keluvchi «bosh og‘rig‘i»
«Navbahor» nafaqat Superliga medallari, balki O‘zbekiston Kubogi uchun ham oxirigacha kurashadi. Biroq mutaxassis oldinda turgan tig‘iz taqvim masalasida jiddiy tashvish bildirdi:
Maksimal maqsad: «Ikkala musobaqada ham oxirigacha maydonga tushamiz. Bizda tanlov bo‘lmaydi, har bir bahsga maksimal tarzda faqat g‘alaba uchun chiqamiz»;
Taqvimdagi noqulaylik va charchoq: «Bizni o‘ylantirayotgan katta jihat — milliy jamoa taqvimi. Oldinda bir turdan so‘ng yig‘in boshlanadi. Milliy jamoa 17-sanada safarda o‘ynaydi. 18-kuni charchab qaytib kelgan futbolchilar bilan atigi bir kunlik mashg‘ulot o‘tkazib, 20-kuni o‘z maydonimizda “Neftchi”ga qarshi vodiy derbisida maydonga tushishimiz kerak. Ustiga-ustak, bu o‘yindan so‘ng darhol hal qiluvchi Kubok bahsi belgilangan»;
Ritmni yo‘qotish xavfi: «Ayrim o‘yinchilar yig‘inda o‘yin amaliyotisiz qolib, tonusni yo‘qotishi mumkin. Bu barcha klub murabbiylari uchun katta bosh og‘rig‘i. Shunga qaramay, milliy jamoa manfaati biz uchun hamisha ustuvor bo‘lib qoladi. Ularga omad tilab, o‘z yo‘limizda davom etamiz».
Izohlar 0
…