Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Dinamo» bosh murabbiyi Vadim Abramov «Navbahor»ga qarshi o‘yinda himoyaning qo‘pol xatolari, hakamlarning bir tomonlama qarorlari va futbolchi Jumaboyevning goldan so‘nggi xatti-harakatlarini keskin tanqid qildi.
- Abramov safarda ikkita gol urib, uchta gol o‘tkazib yuborishni «tushuntirib bo‘lmaydigan kulgili himoya» deb atadi va Namangandagi hakamlikka istehzo bilan qaradi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan birida Namanganning «Navbahor» klubi Samarqandning «Dinamo» jamoasi ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Birinchi bo‘limning o‘zidayoq kiritilgan 5 ta to‘p va maydondagi shiddatli qarama-qarshilik bahs yakunida yanada keskin tus oldi. Uchrashuv yakunlangach tashkil etilgan matbuot anjumanida mehmonlar bosh murabbiyi Vadim Abramov jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, o‘z shogirdlarining himoyadagi qo‘pol kamchiliklarini, hakamlarning bir tomonlama qarorlarini hamda goldan so‘ng stadionni ataylab qo‘zg‘atgan o‘z shogirdining xatti-harakatlarini keskin tanqid ostiga oldi.
Abramov safarda ikkita to‘p kiritib, yakunda uchta gol o‘tkazib yuborishni «tushuntirib bo‘lmaydigan kulgili himoya» deb atadi va Namangandagi hakamlik standartlari bo‘yicha ochiq istehzo bilan gapirdi. Shu bilan birga, murabbiy keyingi turlarda, maydon qayerda bo‘lishidan qat’i nazar, g‘alaba qozonishga va’da berib, jarohat olgan yetakchilarning qaytishi bo‘yicha vaziyatni oydinlashtirdi.
Xo‘sh, Vadim Abramovni aynan qaysi vaziyatlar g‘azabga keltirdi, Jumaboyev goldan so‘ng qanday ahmoqona xatoga yo‘l qo‘ydi va samarqandliklarning himoyasidagi parokandalikka nima sabab bo‘ldi?
«Bitta hujumchiga qarshi to‘rt himoyachi va kulgili gollar»: Abramov mudofaani siquvga oldi
«Dinamo» bosh murabbiyi tomonidan ochiqlangan himoyaviy xatolar:
«Kulgili himoyalanish»: Murabbiy raqib safida bitta nominal hujumchi bo‘lgani holda jarima maydonchasida to‘rt nafar himoyachi bo‘sh turgani, burchak zarbasidan keyin va darvozabon chiqib ketgan vaziyatda osonlikcha gollar o‘tkazib yuborilganini keskin tanqid qildi;
Safardagi 2 ta gol kamlik qildi: Mehmonda ikkita to‘p kiritib, ketidan uchta gol o‘tkazib yuborishni Abramov oqlab bo‘lmaydigan holat deb baholadi;
Ko‘rsatmalarning bajarilmagani: 3:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin murabbiy ko‘rsatmalari to‘liq bajarildi deb bo‘lmasligini, maydonda kutilmagan va rejadan tashqari qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yilganini bildirdi.
«Aqlsiz harakat va stadionni qo‘zg‘atish»: Jumaboyevga ochiq tanbeh
Futbolchining goldan keyingi xulqi va stadiondagi bosim tahlili:
«Ahmoqona xato»: Abramov Jumaboyevning gol urganidan keyin namanganlik ishqibozlarni qasddan jahllantirganini qattiq qoralab, unga o‘sha zahotiyoq zaxira o‘rindig‘idan baqirganini ta’kidladi;
O‘yinni buzib qo‘yish: Bosh murabbiyning fikricha, futbolchi ortiqcha hissiyotlarga berilib, sariq kartochka olgan va butun stadionni qarshi qilib qo‘yib, jamoaga ortiqcha bosim yuklagan;
Psixologik to‘siq emas: Murabbiy futbolchilar muxlislar bosimidan qo‘rqib qolmaganini, ammo bu xatti-harakat keraksiz salbiy ta’sir o‘tkazganini qayd etdi.
Hakamlikdagi «g‘alati qarorlar» va Azizovga nisbatan bezorilik
Vadim Abramovning hakamlar ishi va raqib harakatlari bo‘yicha da’volari:
«Namanganda doim shunday»: Hakamlarning qo‘shib berilgan vaqtlari va qarorlari borasida Abramov istehzo aralash «Namanganda har doim shunday bo‘ladi, bir kun kelib Samarqandda ham shunday hakamlik bo‘lar», deya munosabat bildirdi;
Bir tomonlama kartochkalar: «Dinamo» futbolchilariga osonlik bilan sariq kartochka ko‘rsatilgani, ammo «Navbahor» o‘yinchilariga nisbatan xuddi shunday qat’iyat ko‘rsatilmagani ta’kidlandi;
Azizov bilan bog‘liq vaziyat: Murabbiy Azizovni bo‘ynidan ushlab yiqitishgani va keyin yana bir futbolchi ataylab oyog‘ini bosganini «bezorilik» deb baholab, hakamlar bunga ko‘z yumganidan norozi bo‘ldi;
Keyingi o‘yinda g‘alaba va’dasi va lazaret: Abramov keyingi bahsda jamoa albatta g‘alaba qozonishiga va’da berdi hamda FIFA kunlarida jarohat olgan Anvar va Qodirqulov safga qaytishiga umid bildirdi.
Vadim Abramovning mazkur qaynoq va og‘riqli chiqishi «Dinamo»ning safar bahslaridagi himoya intizomi va maydondagi sovuqqonlik masalasida jiddiy xulosalar chiqarish vaqti kelganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Vadim Abramovning «Dinamo» himoyachilari va Jumaboyevning xatti-harakatlari bo‘yicha bildirgan keskin tanqidlari qanchalik o‘rinli? Namangandagi bahsda hakamlik qarorlari uchrashuvning yakuniy 3:2 hisobiga haqiqatan ham ta’sir ko‘rsatdimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing eng qaynoq bahslaridan biri bo‘yicha ushbu eksklyuziv sharhni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…