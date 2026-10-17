AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn

38
Junior Messias (Jenoa) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi, ammo himoyachilar bosh bilan to‘pni uzoqlashtirishdi.
36
Leonardo Balerdi (AS Roma) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Rozario Abisso fol qayd etganidan so‘ng g‘azab bilan e’tiroz bildirdi.
34
Nikkolo Pizilli (Roma) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Rozario Abisso hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
33
Jenoa ayni damda o‘yinchilar o‘rtasida aniq paslarni amalga oshirgan holda to‘p nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
32
Stefan El-Shaaravi (Jenoa) ajoyib imkoniyatni ko‘kka sovurdi! U o‘rta masofadan zarba berib omadini sinab ko‘rdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘siniga tegdi! Bir necha dyuym pastroq bo‘lganida, bu juda chiroyli gol bo‘lishi mumkin edi!
31
Leonardo Balerdi (AS Roma) burchak zarbasidan so‘ng olti metrlik maydon ichida boshi bilan to‘pni darvozaga yo‘lladi, ammo to‘p to‘singa tegib qaytdi. Darvozabon bu vaziyatda ojiz qolardi.
31
Nikkolo Pizilli (AS Roma) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga yetkazib berish imkoniyatiga ega.
30
Devin Rensh (AS Roma) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi. AS Roma yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
28
Nikkolo Pizilli (AS Roma) o‘z qo‘riqchisidan qochib ketdi va burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yetib keldi, ammo u boshi bilan yo‘llagan zarbasi to‘g‘ri darvozabonning qo‘liga borib tushdi.
26
Emanuele Lulli (AS Roma) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni undan olib qo‘yishdi.
25
Rozario Abisso Matias Sule (AS Roma) to‘p uchun kurashda o‘ta agressiv harakat qilgani uchun qoidabuzarlikni qayd etdi.
24
Konstantinos Kuliyerakis (AS Roma) raqibidan to‘pni olib qo‘ydi, ammo hakam fol qayd etib hushtak chaldi. U qarordan norozi!
22
Junior Messias (Jenoa) o‘sha qo‘pollik uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Rozario Abisso maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
21
Matias Sule (AS Roma) yaxshi harakat qildi, ammo uzatma noaniq bo‘lgani sababli sheriklarini topa olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Jenoa darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
20
Burchak zarbasi olti metrlik maydoncha ichiga uzatildi va Konstantinos Kuliyerakis (AS Roma) to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo u to‘pni pastlatishga erisha olmadi va u darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
19
Nikkolo Pizilli (AS Roma) burchak zarbasini amalga oshiradi.
19
Rodrigo Mora (AS Roma) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan yaxshi to‘sib qolingani sababli darvozabonga xavf solmadi. AS Roma burchak zarbasini amalga oshiradi.
18
Matias Sule (AS Roma) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berib, gol urishga yaqin keldi. To‘p darvozaning pastki qismiga yo‘naltirilgan edi, ammo darvozabon vaziyatni yaxshi o‘qidi va ajoyib seyv ijro etib, xavfni bartaraf etdi.
17
Rodrigo Mora (AS Roma) oldinga uzatma berdi, ammo to‘p juda kuchli chiqdi. Jenoa foydasiga yon chiziqdan to‘p o‘yinga kiritiladi.
16
O‘yin: AS Roma - Jenoa. Hisob: 0-0.
Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 65:35.
14
Roma futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishmoqda. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
12✚
Nikkolo Pizilli (Roma) hozir juda qiyin ahvolda. Uning jarohati qanchalik jiddiy ekanini tez orada bilib olamiz.
10
Junior Messias (Jenoa) jarima maydoni ichida ajoyib pas qabul qilib oldi va darhol darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachi so‘nggi lahzada to‘pni qaytarib qoldi.
9
Jenoa burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
9
Stefan El-Shaaravi (Jenoa) aniq uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi ichida darvoza markazi tomon pastdan zarba yo‘llash uchun yetarlicha vaqtga ega bo‘ldi. Perluidji Gollini uning niyatini payqab, ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. Jenoa burchak zarbasini ishlab oldi.
8
Stefan El-Shaaravi (Jenoa) qo‘pollik ishlatdi va Rozario Abisso hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
7
Konstantinos Kuliyerakis (AS Roma) Santyago Kastroga ajoyib uzun pas uzatdi, ammo u o‘z raqibini aldab o‘ta olmadi va hujum to‘xtab qoldi.
5
Roma jamoasi maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar orqali o‘yin ko‘rsatmoqda.
3
Junior Messias (Jenoa) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
2
Devin Rensh (AS Roma) darvoza tomon olg‘a intildi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
1⏱
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
23:45
O‘yinni Jenoa boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinning bosh hakami Rozario Abisso bo‘ladi.
23:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
23:45
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizni kuzatib boring. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…