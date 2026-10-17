AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn

·52·Sport
AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi AS RomaJenoa uchrashuvi 17 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Kastro S., 15. De Ron M., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndika E., 61. Pizilli N., 2. Rens D., 18. Sule M.

AS Roma zaxiradagilari: 68. Arena A., 78. Kamara M., 70. De Marsi Dj., 63. Di Nunsio A., 87. Gilardi D., 22. Ermoso M., 23. Manchini Dj., 20. Molina N., 72. Paratichi L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vaskes Lyach D. S., 43. Uesli Fransa.

AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.

Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 77. Ellertsson M. E., 92. El-Shaaravi S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Markandalli A., 18. Osmaich M., 5. Ostigard L., 31. Puchka D., 22. Vaskes J., 71. Viafe S.

Jenoa zaxiradagilari: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Drame Ch., 14. Klisis L., 2. Mitay M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Shtols F., 25. Traore X. J., 85. Vaz M., 9. Vitinya.

Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.

Jonli reportaj JONLI
38
Junior Messias (Jenoa) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi, ammo himoyachilar bosh bilan to‘pni uzoqlashtirishdi.
36
Leonardo Balerdi (AS Roma) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Rozario Abisso fol qayd etganidan so‘ng g‘azab bilan e’tiroz bildirdi.
34
Nikkolo Pizilli (Roma) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Rozario Abisso hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
33
Jenoa ayni damda o‘yinchilar o‘rtasida aniq paslarni amalga oshirgan holda to‘p nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
32
Stefan El-Shaaravi (Jenoa) ajoyib imkoniyatni ko‘kka sovurdi! U o‘rta masofadan zarba berib omadini sinab ko‘rdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘siniga tegdi! Bir necha dyuym pastroq bo‘lganida, bu juda chiroyli gol bo‘lishi mumkin edi!
31
Leonardo Balerdi (AS Roma) burchak zarbasidan so‘ng olti metrlik maydon ichida boshi bilan to‘pni darvozaga yo‘lladi, ammo to‘p to‘singa tegib qaytdi. Darvozabon bu vaziyatda ojiz qolardi.
31
Nikkolo Pizilli (AS Roma) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga yetkazib berish imkoniyatiga ega.
30
Devin Rensh (AS Roma) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi. AS Roma yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
28
Nikkolo Pizilli (AS Roma) o‘z qo‘riqchisidan qochib ketdi va burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yetib keldi, ammo u boshi bilan yo‘llagan zarbasi to‘g‘ri darvozabonning qo‘liga borib tushdi.
26
Emanuele Lulli (AS Roma) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni undan olib qo‘yishdi.
25
Rozario Abisso Matias Sule (AS Roma) to‘p uchun kurashda o‘ta agressiv harakat qilgani uchun qoidabuzarlikni qayd etdi.
24
Konstantinos Kuliyerakis (AS Roma) raqibidan to‘pni olib qo‘ydi, ammo hakam fol qayd etib hushtak chaldi. U qarordan norozi!
22
Junior Messias (Jenoa) o‘sha qo‘pollik uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Rozario Abisso maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
21
Matias Sule (AS Roma) yaxshi harakat qildi, ammo uzatma noaniq bo‘lgani sababli sheriklarini topa olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Jenoa darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
20
Burchak zarbasi olti metrlik maydoncha ichiga uzatildi va Konstantinos Kuliyerakis (AS Roma) to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo u to‘pni pastlatishga erisha olmadi va u darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
19
Nikkolo Pizilli (AS Roma) burchak zarbasini amalga oshiradi.
19
Rodrigo Mora (AS Roma) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan yaxshi to‘sib qolingani sababli darvozabonga xavf solmadi. AS Roma burchak zarbasini amalga oshiradi.
18
Matias Sule (AS Roma) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berib, gol urishga yaqin keldi. To‘p darvozaning pastki qismiga yo‘naltirilgan edi, ammo darvozabon vaziyatni yaxshi o‘qidi va ajoyib seyv ijro etib, xavfni bartaraf etdi.
17
Rodrigo Mora (AS Roma) oldinga uzatma berdi, ammo to‘p juda kuchli chiqdi. Jenoa foydasiga yon chiziqdan to‘p o‘yinga kiritiladi.
16
O‘yin: AS Roma - Jenoa. Hisob: 0-0. Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 65:35.
14
Roma futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishmoqda. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
12
Nikkolo Pizilli (Roma) hozir juda qiyin ahvolda. Uning jarohati qanchalik jiddiy ekanini tez orada bilib olamiz.
10
Junior Messias (Jenoa) jarima maydoni ichida ajoyib pas qabul qilib oldi va darhol darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachi so‘nggi lahzada to‘pni qaytarib qoldi.
9
Jenoa burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
9
Stefan El-Shaaravi (Jenoa) aniq uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi ichida darvoza markazi tomon pastdan zarba yo‘llash uchun yetarlicha vaqtga ega bo‘ldi. Perluidji Gollini uning niyatini payqab, ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. Jenoa burchak zarbasini ishlab oldi.
8
Stefan El-Shaaravi (Jenoa) qo‘pollik ishlatdi va Rozario Abisso hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
7
Konstantinos Kuliyerakis (AS Roma) Santyago Kastroga ajoyib uzun pas uzatdi, ammo u o‘z raqibini aldab o‘ta olmadi va hujum to‘xtab qoldi.
5
Roma jamoasi maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar orqali o‘yin ko‘rsatmoqda.
3
Junior Messias (Jenoa) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
2
Devin Rensh (AS Roma) darvoza tomon olg‘a intildi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
23:45
O‘yinni Jenoa boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinning bosh hakami Rozario Abisso bo‘ladi.
23:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
23:45
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizni kuzatib boring. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
AS RomaJenoaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdiGasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi5 oktabr 19:11Rasman: Klaudio Ranyeri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktoriRasman: Klaudio Ranyeri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktori28 iyul 21:24Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha18 iyul 12:04Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»22 iyun 13:36Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matnKecha 23:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...