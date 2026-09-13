Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Valensiya» bosh murabbiy Karlos Korberan va bosh direktor Ron Gurle bilan tuzilgan shartnomalarni bir vaqtning o‘zida bekor qildi.
- Bu qaror jamoaning yangi mavsumdagi falokatli starti fonida qabul qilindi, chunki beshta tur yakunlariga ko‘ra «Valensiya» bor-yo‘g‘i bir ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 20-pog‘onasiga tushib ketdi.
- Klubni ushbu og‘ir vaziyatdan olib chiqish uchun vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi sifatida Oskar Sanches tayinlandi.
Ispaniya La Ligasida mavsum boshidayoq jiddiy boshqaruv bo‘hroni yuzaga keldi va Ispaniya futboli grandlaridan biri bo‘lgan «Valensiya»da katta tozalash boshlandi. Klub rasmiy saytining tarqatgan shoshilinch bayonotiga ko‘ra, jamoa rahbariyati bosh murabbiy Karlos Korberan hamda bosh direktor Ron Gurle bilan tuzilgan shartnomalarni bir vaqtning o‘zida bekor qildi. Ushbu qat’iy qaror jamoaning yangi mavsumdagi falokatli va sharmandali starti fonida qabul qilindi.
Beshta tur yakunlariga ko‘ra bor-yo‘g‘i birgina ochko jamg‘arib, turnir jadvalining eng quyi — 20-pog‘onasiga tushib ketgan «ko‘rshapalaklar»ning bu qadar tubanlashuvi muxlislarning ulkan noroziligiga sabab bo‘lgan edi. Jamoani ushbu og‘ir jarlikdan olib chiqish uchun vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi sifatida Oskar Sanches tayinlandi.
Xo‘sh, 2024 yil oxirida ish boshlagan 43 yoshli Korberan nima sababdan jamoani saqlab qola olmadi, «Valensiya»ning 5 o‘yinda atigi bitta gol urib, o‘z darvozasidan 10 ta to‘p olib chiqishi ortida qaysi kamchiliklar yotibdi va klubni Segundaga tushib ketish xavfidan kim qutqara oladi?
Birdaniga ikkita iste’fo: Murabbiy va bosh direktor bir vaqtda ketdi
«Mestalya»da yuz bergan rahbariyat darajasidagi qat’iy o‘zgarishlar ko‘lami:
Ikki rahbarning bo‘shatilishi: Klub muvaffaqiyatsizliklar uchun nafaqat bosh murabbiy Karlos Korberanni, balki bosh direktor Ron Gurleni ham javobgar deb topib, shartnomalarni birdaniga bekor qildi;
Korberan davrining yakuni: 43 yoshli ispaniyalik mutaxassis «Valensiya»ni 2024 yil dekabr oyidan beri boshqarib kelayotgandi, biroq natijalar yaxshilanmagach, u bilan hamkorlik to‘xtatildi;
Vaqtinchalik boshqaruv: Klub yangi doimiy mutaxassisni topgunga qadar jamoaning boshqaruvi rasman Oskar Sanchesga topshirildi.
Falokatli start: 5 ta o‘yin, 1 ochko va so‘nggi 20-o‘rin
«Valensiya»ning 2026/2027 yilgi La Liga mavsumidagi statistikasi chinakam dahshatli ko‘rinish oldi:
Jadvalning eng tubida: «Ko‘rshapalaklar» dastlabki 5 turda bor-yo‘g‘i 1 ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi va La Liganing 20-pog‘onasiga mixlanib qoldi;
Hujumdagi qurg‘oqchilik: O‘tkazilgan beshta to‘qnashuv davomida jamoa hujumchilari raqiblar darvozasiga atigi 1 tagina gol ura oldi, xolos;
Himoyadagi parokandalik: Raqiblar darvozasiga yo‘l topa olmagan «Valensiya» mudofaasi o‘z darvozasidan 10 ta to‘p o‘tkazib yuborib, liganing eng zaif himoya chiziqlaridan biriga aylandi.
Oskar Sanchesga og‘ir vazifa: «Valensiya» inqirozdan chiqa oladimi?
Afsonaviy klub yaqin yillardagi eng og‘ir sinov davrini boshidan kechirmoqda:
Inqirozni jilovlash sinovi: Vaqtinchalik ustoz Oskar Sanchesning zimmasiga zudlik bilan kiyinish xonasidagi tushkunlikni tarqatish va himoya chizig‘ini tartibga solish vazifasi tushadi;
Muxlislar g‘azabi va rahbariyatga bosim: Piter Lim boshqaruvi ostidagi noroziliklar ortib borayotgan bir pallada yangi bosh direktor va nomdor bosh murabbiy nomzodini topish oson bo‘lmaydi;
Segunda xavfi: Agar tez orada ochkolar to‘plash boshlanmasa, Ispaniya futboli tarixidagi eng sovrindor jamoalardan biri quyi ligaga tushib ketish xavfi bilan to‘qnash keladi.
«Valensiya»dagi ushbu ketma-ket iste’folar zamonaviy La Ligada nom yoki tarix emas, balki faqat amaliy natijalar murabbiylar taqdirini hal qilishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, Karlos Korberan va bosh direktorning bir vaqtda iste’foga chiqarilishi «Valensiya»ni inqirozdan qutqarib qolishga yordam beradimi yoki muammo klub xo‘jayinlarining siyosatidami? «Ko‘rshapalaklar»ni ushbu og‘ir vaziyatdan olib chiqish uchun qaysi tajribali murabbiy kelishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futbolidagi ushbu shov-shuvli o‘zgarishlar tahlilini barcha futbol muxlislari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…