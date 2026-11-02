Bask derbisida “Atletik” iroda ko‘rsatdi, “Valensiya” esa "sensatsiya" qildi

·50·Sport
Bask derbisida “Atletik” iroda ko‘rsatdi, “Valensiya” esa "sensatsiya" qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 11-turida «Atletik» klubi basklar derbisida «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Bilbaodagi bahsda Inyaki Uilyams va Aleks Berenger gollari mezbonlarga g‘alaba keltirgan bo‘lsa, Luka Suchich mehmonlar safida yagona golga mualliflik qildi.
  • Turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Valensiya» esa safarda «Elche» ustidan Umar Sodiqning 69-daqiqadagi goli evaziga 1:0 hisobida zafar quchdi.

Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida kechgan navbatdagi bahslar kutilmagan natijalar va prinsipial derbidagi shiddatli to‘qnashuv bilan yodda qoldi.

Bilbaoda bo‘lib o‘tgan mashhur bask derbisida «Atletik» klubi o‘z maydonida «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Turning ikkinchi bahsida esa xavfli hududda borayotgan «Valensiya» kuchli beshlikka kiruvchi «Elche» maydonidan sensatsion va oltinga teng 3 ochko bilan qaytdi.

«San-Mames»da basklar jangi: Hal qiluvchi penalti va Inyakining mahorati

Bilbaodagi bellashuv birinchi bo‘limning o‘zidayoq uchrashuv taqdirini hal qildi:

  • Uilyamsdan tezkor gol (14-daqiqa): «Atletik» yetakchisi Inyaki Uilyams 14-daqiqadayoq hisobni ochib, «San-Mames» stadionini junbushga keltirdi — 1:0;

  • Suchichning javobi (30-daqiqa): San-Sebastyanliklar taslim bo‘lishni istamay, yarim soat o‘tgach Luka Suchichning aniq zarbasi bilan tablodagi muvozanatni tikladi — 1:1;

  • Birinchi bo‘lim so‘ngidagi nuqta (45+2-daqiqa): Tanaffus arafasida hakam mehmonlar darvozasi tomon penalti belgiladi. 11 metrlik nuqtaga yaqinlashgan Aleks Berenger sovuqqonlik bilan gol urib, mezbonlarga 2:1 hisobidagi muhim g‘alabani naqd qildi.

«Valensiya»dan safardagi jasorat: Sodiqning yagona goli

Turnir jadvalining 19-pog‘onasida xavfli holatda turgan «Valensiya» safarda kuchli beshlik da’vogari «Elche»ga qarshi og‘ir sinovdan o‘tdi:

  • 69-daqiqagacha har ikki jamoa tengma-teng kurash olib borgan bo‘lsa-da, nigeriyalik hujumchi Umar Sodiq yuzaga kelgan qulay imkoniyatni golga aylantirib, mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Ushbu yagona to‘p «ko‘rshapalaklar»ga 1:0 hisobidagi qimmatbaho safar g‘alabasini taqdim etdi va ularning ochkolari sonini 9 taga yetkazdi.

O‘yinlarning rasmiy qaydnomalari:

  • «Atletik» — «Real Sosedad» 2:1

    • Gollar: Inyaki Uilyams 14, Aleks Berenger 45+2 (pen.) — Luka Suchich 30.

  • «Elche» — «Valensiya» 0:1

    • Gol: Umar Sodiq 69.

La LigaAtletik BilbaoReal SosedadValensiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletik Bilbao — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnAtletik Bilbao — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnKecha 23:53Valensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matnValensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:57Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldiHansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi29 sentabr 20:08Xavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdiXavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdi29 sentabr 14:33Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...14 sentabr 06:48Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordi13 sentabr 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi