Bask derbisida “Atletik” iroda ko‘rsatdi, “Valensiya” esa "sensatsiya" qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 11-turida «Atletik» klubi basklar derbisida «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Bilbaodagi bahsda Inyaki Uilyams va Aleks Berenger gollari mezbonlarga g‘alaba keltirgan bo‘lsa, Luka Suchich mehmonlar safida yagona golga mualliflik qildi.
- Turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Valensiya» esa safarda «Elche» ustidan Umar Sodiqning 69-daqiqadagi goli evaziga 1:0 hisobida zafar quchdi.
Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida kechgan navbatdagi bahslar kutilmagan natijalar va prinsipial derbidagi shiddatli to‘qnashuv bilan yodda qoldi.
Bilbaoda bo‘lib o‘tgan mashhur bask derbisida «Atletik» klubi o‘z maydonida «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Turning ikkinchi bahsida esa xavfli hududda borayotgan «Valensiya» kuchli beshlikka kiruvchi «Elche» maydonidan sensatsion va oltinga teng 3 ochko bilan qaytdi.
«San-Mames»da basklar jangi: Hal qiluvchi penalti va Inyakining mahorati
Bilbaodagi bellashuv birinchi bo‘limning o‘zidayoq uchrashuv taqdirini hal qildi:
Uilyamsdan tezkor gol (14-daqiqa): «Atletik» yetakchisi Inyaki Uilyams 14-daqiqadayoq hisobni ochib, «San-Mames» stadionini junbushga keltirdi — 1:0;
Suchichning javobi (30-daqiqa): San-Sebastyanliklar taslim bo‘lishni istamay, yarim soat o‘tgach Luka Suchichning aniq zarbasi bilan tablodagi muvozanatni tikladi — 1:1;
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi nuqta (45+2-daqiqa): Tanaffus arafasida hakam mehmonlar darvozasi tomon penalti belgiladi. 11 metrlik nuqtaga yaqinlashgan Aleks Berenger sovuqqonlik bilan gol urib, mezbonlarga 2:1 hisobidagi muhim g‘alabani naqd qildi.
«Valensiya»dan safardagi jasorat: Sodiqning yagona goli
Turnir jadvalining 19-pog‘onasida xavfli holatda turgan «Valensiya» safarda kuchli beshlik da’vogari «Elche»ga qarshi og‘ir sinovdan o‘tdi:
69-daqiqagacha har ikki jamoa tengma-teng kurash olib borgan bo‘lsa-da, nigeriyalik hujumchi Umar Sodiq yuzaga kelgan qulay imkoniyatni golga aylantirib, mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Ushbu yagona to‘p «ko‘rshapalaklar»ga 1:0 hisobidagi qimmatbaho safar g‘alabasini taqdim etdi va ularning ochkolari sonini 9 taga yetkazdi.
O‘yinlarning rasmiy qaydnomalari:
«Atletik» — «Real Sosedad» 2:1
Gollar: Inyaki Uilyams 14, Aleks Berenger 45+2 (pen.) — Luka Suchich 30.
«Elche» — «Valensiya» 0:1
Gol: Umar Sodiq 69.
Izohlar 0
…