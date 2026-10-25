Monako — Lill: tarkiblar va jonli matn

63🔁
Mana o‘zgarish. Soriba Diaune maydonni tark etdi va Isaak Kosse (Lill) zaxiradan maydonga tushdi.
59
Monako burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
59
Mattis Ablayn (Monako) jarima maydonchasi ichidan to‘pga birinchi urinishda zarba berdi, ammo to‘p o‘z jamoadoshiga tegib qaytdi. Monako burchak zarbasini amalga oshiradi.
56🟨
Bu o‘yinchilardan biri uchun sariq kartochka bo‘ladi. Ogohlantirilgan o‘yinchi Matis Deturbe (Monako) bo‘ldi.
54
Lill jamoasi qisqa paslar va bir-ikki teginish orqali ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
51
Monako o‘yinchilarining hech biri burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yeta olmadi, chunki uzatma juda kuchli bo‘ldi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
49
Monako tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
47
Darvozabon Aleksandr Golovinning (Monako) zarbasini qaytarib, ajoyib seyv namoyish etdi, agar u tegmaganida to‘p darvozaning yuqori o‘ng burchagiga kirib ketardi.
47
Monako jamoasiga o‘rta masofadan jarima zarbasi belgilandi.
47
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Monako raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
46🔁
Filipe Luis yangi kuchlarni maydonga tushirishga qaror qildi, Edan Diop (Monako) Denis Zakariyaning o‘rniga maydonga tushdi.
46🔁
Tanaffusda o‘zgarish. Filipe Luis o‘zgarish qilishga qaror qildi. Mamadu Kulibali (Monako) o‘rniga Mattis Ablin maydonga tushdi.
46⏱
Fransua Letekse hushtagini chaldi va ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+4⏱
Hakamning hushtagi yangradi va birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi, futbolchilar kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
45
To‘p Natan Ngoyga (Lill) kelib tushdi, ammo uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasi kuchsiz chiqdi va Lukash Gradetskiy to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
44
Lill burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
40
Monako o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Hujumchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlash uchun imkoniyat yaratib bermoqda.
36
Lamin Kamara (Monako) o‘yinni davom ettirishga qodir.
35✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Lamin Kamara (Monako) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
34🟨
Hakon Arnar Haraldsson (Lill) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va hakam unga haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatganidan norozi bo‘ldi.
32🟨
Mamadu Kulibali (Monako) hakam Fransua Letekening sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
30
Monako hozirda to‘pni nazorat qilgan holda o‘yinni boshqarmoqda. Ular bir-birlariga aniq paslarni uzatishmoqda, bu esa raqibga to‘pni olib qo‘yishni qiyinlashtirmoqda.
26
Yarim imkoniyat! Denis Zakariya (Monako) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Berke Ozer hujumni bartaraf etish uchun o‘z vaqtida harakat qildi.
24⚽0-1
Etan Mbappe (Lill) ajoyib pas qabul qilib oldi, darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi va to‘pni chap ustun ichiga aniq yo‘lladi. Qanday go‘zal zarba.
19
Paris Brunner (Monako) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi hushyor va to‘pni ilib oldi.
15🔁
Ansu Fati (Monako) jarohati sababli maydonni tark etmoqda. Filipe Luis Matis Deturbega imkoniyat bermoqda.
14✚
Ansu Fati (Monako) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada jiddiyligi hozircha noma’lum.
11
Lill o‘yinchilaridan biri raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va jarima zarbasi belgilandi.
9
Mamadu Kulibali (Monako) to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri uni mohirlik bilan to‘sib qolgani sababli to‘p nishonga yetmadi.
8
Paris Brunner (Monako) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo to‘p Berke Ozerga juda yaqin bordi va u to‘pni egallab oldi.
5
Monako jamoasiga maydon markaziga yaqin masofadan bilvosita jarima zarbasi belgilandi.
4
Monako bir yoki ikki teginishda to‘pni uzatish orqali o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib futbolchilariga hozir juda qiyin bo‘lyapti, to‘psiz yugurish ular uchun jismoniy jihatdan ancha og‘ir kechmoqda.
1⏱
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
19:00
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Monako o‘yinni boshlab beradi.
19:00
O‘yin: Monako - Lill. Hisob: 0-0.
Sharh: Keling, sizga bugungi uchrashuv bosh hakamini tanishtiramiz, u Fransua Letekse.
19:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, bemalol o‘tiring va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…