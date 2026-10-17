«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, A Seriyada o‘z peshqadamligini mustahkamladi.
- Mezbonlar Pobeganing goli bilan hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, Tyuram, Karlos Augusto va Bonni kiritgan gollar «Inter»ga g‘alabani taqdim etdi.
- Ushbu g‘alaba evaziga «Inter»
- 19 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida birinchi o‘rinni egallab turibdi.
Italiya A Seriyasining 7-turi doirasida amaldagi chempion — Milanning «Inter» jamoasi safarda kurashuvchan «Bolonya» klubi mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bahsda «neradzurri» dastlab gol o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, o‘z xarakterini namoyish etib, 3:1 hisobidagi yorqin va irodali g‘alabaga erishdi.
Mazkur muvaffaqiyat evaziga Milan klubi o‘z ochkolari sonini 19 taga yetkazib olib, turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini yanada mustahkamladi.
Tezkor zarba va milanliklarning javobi
Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi bilan boshlandi:
Pobeganing tezkor goli: O‘yinning 10-daqiqasidayoq Tommazo Pobega aniq zarba yo‘llab, «Bolonya»ni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0;
Birinchi bo‘lim yakunidagi najot: Mehmonlar tashabbusni qo‘lga olib, bo‘lim tugashi arafasida — 44-daqiqada Markus Tyuramning mahorati evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi (1:1);
Augusto va Bonnidan hal qiluvchi zarbalar: Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan «Inter» 69-daqiqada Karlos Augustoning goli evaziga oldinga chiqib oldi. 84-daqiqada esa 58-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Bonni bahs taqdirini uzil-kesil hal qildi — 1:3.
O‘yin bayonnomasi
A Seriya. 7-tur
«Bolonya» — «Inter» 1:3
Gollar: Pobega (10) — Tyuram (44), Karlos Augusto (69), Bonni (84).
«Bolonya»: Skorupski, Teat, Darmian, Kazale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Fergyuson, Miranda, Pikkoli (Enem, 30), Bernardeski, Kambyagi (Dovbik, 76).
«Inter»: Xosep Martines, Bissek, Akanji, Bastoni, Enrike, Dimarko, Barella, Zelinski (Chalxono‘g‘li, 79), Suchich, Espozito (Bonni, 58), Tyuram (Mxitaryan, 79).
Turnir jadvali: «Inter» marrada davom etmoqda
7-turdan keyin Italiya chempionatining yuqori qismida chempionlik uchun kurash yanada qizg‘in tus oldi:
«Inter» yakkapeshqadam: Milanliklar 7 ta uchrashuvda 19 ochko jamg‘arib, jadvalning eng yuqori pog‘onasini hech kimga bermay kelmoqda;
«Bolonya» pastki o‘rinlarda: 5 ochkoga ega mezbonlar esa 14-pog‘onada qolib, xavfli hududdan uzoqlasha olmadi.
Izohlar 0
…