«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi

·43·Sport
«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, A Seriyada o‘z peshqadamligini mustahkamladi.
  • Mezbonlar Pobeganing goli bilan hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, Tyuram, Karlos Augusto va Bonni kiritgan gollar «Inter»ga g‘alabani taqdim etdi.
  • Ushbu g‘alaba evaziga «Inter»
  • 19 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida birinchi o‘rinni egallab turibdi.

Italiya A Seriyasining 7-turi doirasida amaldagi chempion — Milanning «Inter» jamoasi safarda kurashuvchan «Bolonya» klubi mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bahsda «neradzurri» dastlab gol o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, o‘z xarakterini namoyish etib, 3:1 hisobidagi yorqin va irodali g‘alabaga erishdi.

Mazkur muvaffaqiyat evaziga Milan klubi o‘z ochkolari sonini 19 taga yetkazib olib, turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini yanada mustahkamladi.

Tezkor zarba va milanliklarning javobi

Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi bilan boshlandi:

  • Pobeganing tezkor goli: O‘yinning 10-daqiqasidayoq Tommazo Pobega aniq zarba yo‘llab, «Bolonya»ni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Birinchi bo‘lim yakunidagi najot: Mehmonlar tashabbusni qo‘lga olib, bo‘lim tugashi arafasida — 44-daqiqada Markus Tyuramning mahorati evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi (1:1);

  • Augusto va Bonnidan hal qiluvchi zarbalar: Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan «Inter» 69-daqiqada Karlos Augustoning goli evaziga oldinga chiqib oldi. 84-daqiqada esa 58-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Bonni bahs taqdirini uzil-kesil hal qildi — 1:3.

O‘yin bayonnomasi

A Seriya. 7-tur

«Bolonya» — «Inter» 1:3

Gollar: Pobega (10) — Tyuram (44), Karlos Augusto (69), Bonni (84).

  • «Bolonya»: Skorupski, Teat, Darmian, Kazale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Fergyuson, Miranda, Pikkoli (Enem, 30), Bernardeski, Kambyagi (Dovbik, 76).

  • «Inter»: Xosep Martines, Bissek, Akanji, Bastoni, Enrike, Dimarko, Barella, Zelinski (Chalxono‘g‘li, 79), Suchich, Espozito (Bonni, 58), Tyuram (Mxitaryan, 79).

Turnir jadvali: «Inter» marrada davom etmoqda

7-turdan keyin Italiya chempionatining yuqori qismida chempionlik uchun kurash yanada qizg‘in tus oldi:

  • «Inter» yakkapeshqadam: Milanliklar 7 ta uchrashuvda 19 ochko jamg‘arib, jadvalning eng yuqori pog‘onasini hech kimga bermay kelmoqda;

  • «Bolonya» pastki o‘rinlarda: 5 ochkoga ega mezbonlar esa 14-pog‘onada qolib, xavfli hududdan uzoqlasha olmadi.

InterBolonyaPobegaSeriya A
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matnBolonya — Inter: tarkiblar va jonli matnKecha 20:06Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin20 avgust 20:16Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdi16 avgust 00:16Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadi15 avgust 20:18«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi16 sentabr 06:29Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda28 iyul 00:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...