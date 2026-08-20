Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin

·17·Sport
Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin
Qisqacha

«Bolonya» klubi «Inter»dagi faoliyati yakunlangan erkin agent Franchesko Acherbini transfer qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. 38 yoshli markaziy himoyachining nomzodini sport direktori Jovanni Sartori va klub rasmiysi Marko Di Vaio jamoa mudofaasini kuchaytirish uchun o'rganmoqda. Transfer summasi talab etilmasligi klub uchun qulay bo'lsa-da, Acherbining maoshi, yoshi va jismoniy holati batafsil tahlil qilinadi.

Italiyaning «Bolonya» klubi oʻz himoya chizigʻini tajribali futbolchi bilan kuchaytirish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Corriere dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa rahbariyati erkin agent maqomiga ega boʻlib turgan tajribali markaziy himoyachi Franchesko Acherbini transfer qilish imkoniyatini oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 38 yoshni qarshilagan italiyalik himoyachining «Inter» klubidagi faoliyati yakuniga yetganidan soʻng, u transfer bozorida eng koʻp muhokama qilinayotgan erkin agentlardan biriga aylandi. «Bolonya» sport direktori Jovanni Sartori hamda klub rasmiysi Marko Di Vaio jamoaning mudofaa qoʻrgʻonini yanada mustahkamlash maqsadida ushbu futbolchi nomzodini jiddiy ravishda koʻrib chiqishmoqda.

Tajriba va yetakchilik omili

Futbol olamida oʻzining uzoq yillik faoliyati va professional yondashuvi bilan tanilgan Acherbi «Bolonya» kabi ambitsiyali jamoa kiyinish xonasiga ham, maydondagi oʻyinga ham katta tajriba va yetakchilik fazilatlarini olib kira oladi. Italiya futboli va Yevropaning eng yuqori darajadagi musobaqalarida toʻp surgan himoyachining bilimlari yosh oʻyinchilar uchun juda foydali boʻlishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, Kasteldebole qarorgohida mutasaddilar bu masalaga ehtiyotkorona yondashishni afzal koʻrishmoqda. Har qanday rasmiy taklifni bildirishdan oldin, klub rahbariyati shartnomaning barcha jihatlarini, eng avvalo, futbolchining yoshini chuqur tahlil qilib chiqmoqchi.

Moliyaviy jihatlar va transfer shartlari

Goal.com xabar qilishicha, ushbu potentsial transfer moliyaviy nuqtai nazardan klub uchun juda qulay shartlarni taqdim etishi mumkin. Acherbi erkin agent boʻlgani bois, uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun transfer summasini toʻlash talab etilmaydi, bu esa klub byudjeti uchun katta ijobiy jihatdir.

Shunga qaramay, asosiy masala futbolchining maoshi hamda uning jismoniy holati bilan bogʻliq. Mutaxassislar tajribali himoyachi kelgusida kafolatlay oladigan oʻyin darajasini aniqlash uchun chuqur texnik va jismoniy test sinovlaridan oʻtkazishni rejalashtirgan. Agar barcha tekshiruvlar ijobiy natija bersa, transfer yaqin vaqt ichida amalga oshishi mumkin.

BolonyaFranchesko AcherbiInterSeriya ATransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiDastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiBugun, 21:02Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiDrogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiBugun, 20:57Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiJoão Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiBugun, 18:54Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaGenoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:12Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiJo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)