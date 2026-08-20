Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin
«Bolonya» klubi «Inter»dagi faoliyati yakunlangan erkin agent Franchesko Acherbini transfer qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. 38 yoshli markaziy himoyachining nomzodini sport direktori Jovanni Sartori va klub rasmiysi Marko Di Vaio jamoa mudofaasini kuchaytirish uchun o'rganmoqda. Transfer summasi talab etilmasligi klub uchun qulay bo'lsa-da, Acherbining maoshi, yoshi va jismoniy holati batafsil tahlil qilinadi.
Italiyaning «Bolonya» klubi oʻz himoya chizigʻini tajribali futbolchi bilan kuchaytirish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Corriere dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa rahbariyati erkin agent maqomiga ega boʻlib turgan tajribali markaziy himoyachi Franchesko Acherbini transfer qilish imkoniyatini oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 38 yoshni qarshilagan italiyalik himoyachining «Inter» klubidagi faoliyati yakuniga yetganidan soʻng, u transfer bozorida eng koʻp muhokama qilinayotgan erkin agentlardan biriga aylandi. «Bolonya» sport direktori Jovanni Sartori hamda klub rasmiysi Marko Di Vaio jamoaning mudofaa qoʻrgʻonini yanada mustahkamlash maqsadida ushbu futbolchi nomzodini jiddiy ravishda koʻrib chiqishmoqda.
Tajriba va yetakchilik omiliFutbol olamida oʻzining uzoq yillik faoliyati va professional yondashuvi bilan tanilgan Acherbi «Bolonya» kabi ambitsiyali jamoa kiyinish xonasiga ham, maydondagi oʻyinga ham katta tajriba va yetakchilik fazilatlarini olib kira oladi. Italiya futboli va Yevropaning eng yuqori darajadagi musobaqalarida toʻp surgan himoyachining bilimlari yosh oʻyinchilar uchun juda foydali boʻlishi kutilmoqda.
Shunga qaramay, Kasteldebole qarorgohida mutasaddilar bu masalaga ehtiyotkorona yondashishni afzal koʻrishmoqda. Har qanday rasmiy taklifni bildirishdan oldin, klub rahbariyati shartnomaning barcha jihatlarini, eng avvalo, futbolchining yoshini chuqur tahlil qilib chiqmoqchi.
Moliyaviy jihatlar va transfer shartlariGoal.com xabar qilishicha, ushbu potentsial transfer moliyaviy nuqtai nazardan klub uchun juda qulay shartlarni taqdim etishi mumkin. Acherbi erkin agent boʻlgani bois, uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun transfer summasini toʻlash talab etilmaydi, bu esa klub byudjeti uchun katta ijobiy jihatdir.
Shunga qaramay, asosiy masala futbolchining maoshi hamda uning jismoniy holati bilan bogʻliq. Mutaxassislar tajribali himoyachi kelgusida kafolatlay oladigan oʻyin darajasini aniqlash uchun chuqur texnik va jismoniy test sinovlaridan oʻtkazishni rejalashtirgan. Agar barcha tekshiruvlar ijobiy natija bersa, transfer yaqin vaqt ichida amalga oshishi mumkin.
…