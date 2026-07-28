Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda

·38·Sport
Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda

Milanning Inter klubi yozgi transferlar mavsumidagi faoliyatini davom ettirib, tarkibni kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Sportitalia nashrining xabar berishicha, Angliyaning Liverpul jamoasi yarimhimoyachisi Curtis Jons “neradzurrilar” eʼtibor markazida qolmoqda va tomonlar oʻrtasidagi qiziqish hamon dolzarb hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati himoya chizigʻini mustahkamlash borasida asosiy kelishuvga erishib boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti sobiq himoyachisi Jon Stounz erkin agent sifatida Milano klubiga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Tomonlar yiliga 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgan. Ushbu transfer uchun transfer narxi toʻlanmasligi Inter byudjetini tejab qolish va asosiy eʼtiborni Curtis Jons transferiga qaratish imkonini bermoqda.

Liverpul pozitsiyasi va bosh murabbiyning rejalari

Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola matbuot oldidagi chiqishlarida inglizistonlik yarimhimoyachiga boʻlgan yuksak hurmatini ochiq eʼtirof etdi. Mutaxassis futbolchini joriy mavsumda ham oʻz jamoasida saqlab qolishni istashini bildirdi. Biroq, murabbiyning bayonotlariga qaramay, futbolchining oʻzi Italiya chempionatiga yoʻl olish ehtimolini rad etmayapti.

2001 yilda tugʻilgan yarimhimoyachining Liverpul bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar moʻljallangan. Shartnoma muddati tugashiga hali vaqt borligi bois, ingliz klubi futbolchi uchun kamida 40 million yevro talab qilmoqda. Inter esa iyun oyi oxirida taqdim etgan 25 million yevrolik taklifidan nariga oʻtgani yoʻq. Milandagilar uchun bu summa hozirgi moliyaviy sharoitda yuqori hisoblanadi.

Transferni sekinlashtirayotgan omillar

  • Davide Frattesining sotuvi amalga oshmagani
  • Klub transfer byudjetining cheklangani
  • Liverpul talab qilayotgan narxning yuqoriligi
  • Futbolchining Italiyaga oʻtish istagi
Joriy yilning yanvar oyidagi holatdan farqli oʻlaroq, vaziyat tubdan oʻzgargan. Hozirgi kunda Davide Frattesining sotuvi muvaffaqiyatsiz yakunlangani Curtis Jonsning transferiga asosiy toʻsqinlik qilmoqda. Agar Inter yarimhimoya chizigʻidan boshqa futbolchini sotib yubormasa, ingliz yarimhimoyachisini oʻz safiga qoʻshib olishi qiyin kechadi.

Shunga qaramay, Curtis Jonsning oʻzi Inter rahbariyatiga Milan klubiga oʻtishga tayyorligini bir necha bor bildirgan. Hozircha rasmiy takliflar yuborilmagan boʻlsa-da, mazkur transfer yoʻlidagi muzokaralar mavsum oxirigacha davom etishi kutilmoqda.

InterCurtis JonesLiverpoolTransferSeriya A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golSuperligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi