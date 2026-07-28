Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda
Milanning Inter klubi yozgi transferlar mavsumidagi faoliyatini davom ettirib, tarkibni kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Sportitalia nashrining xabar berishicha, Angliyaning Liverpul jamoasi yarimhimoyachisi Curtis Jons “neradzurrilar” eʼtibor markazida qolmoqda va tomonlar oʻrtasidagi qiziqish hamon dolzarb hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati himoya chizigʻini mustahkamlash borasida asosiy kelishuvga erishib boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti sobiq himoyachisi Jon Stounz erkin agent sifatida Milano klubiga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Tomonlar yiliga 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgan. Ushbu transfer uchun transfer narxi toʻlanmasligi Inter byudjetini tejab qolish va asosiy eʼtiborni Curtis Jons transferiga qaratish imkonini bermoqda.
Liverpul pozitsiyasi va bosh murabbiyning rejalariLiverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola matbuot oldidagi chiqishlarida inglizistonlik yarimhimoyachiga boʻlgan yuksak hurmatini ochiq eʼtirof etdi. Mutaxassis futbolchini joriy mavsumda ham oʻz jamoasida saqlab qolishni istashini bildirdi. Biroq, murabbiyning bayonotlariga qaramay, futbolchining oʻzi Italiya chempionatiga yoʻl olish ehtimolini rad etmayapti.
2001 yilda tugʻilgan yarimhimoyachining Liverpul bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar moʻljallangan. Shartnoma muddati tugashiga hali vaqt borligi bois, ingliz klubi futbolchi uchun kamida 40 million yevro talab qilmoqda. Inter esa iyun oyi oxirida taqdim etgan 25 million yevrolik taklifidan nariga oʻtgani yoʻq. Milandagilar uchun bu summa hozirgi moliyaviy sharoitda yuqori hisoblanadi.
Transferni sekinlashtirayotgan omillar
- Davide Frattesining sotuvi amalga oshmagani
- Klub transfer byudjetining cheklangani
- Liverpul talab qilayotgan narxning yuqoriligi
- Futbolchining Italiyaga oʻtish istagi
Shunga qaramay, Curtis Jonsning oʻzi Inter rahbariyatiga Milan klubiga oʻtishga tayyorligini bir necha bor bildirgan. Hozircha rasmiy takliflar yuborilmagan boʻlsa-da, mazkur transfer yoʻlidagi muzokaralar mavsum oxirigacha davom etishi kutilmoqda.
…