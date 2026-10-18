Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi AnjeMarsel uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Anje boshlang‘ich tarkibi: 1. Lopes A., 2. Arkus K., 27. Raolisoa L., 6. Muton L., 34. Gernigon M., 14. Belxdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (kapitan), 18. Allevina J., 19. El Uazzani A., 10. Sbai A.

Anje zaxiradagilari: 26. Bermon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibirin X., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Peter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.

Anje bosh murabbiyi: Gilli S.

Marsel boshlang‘ich tarkibi: 1. De Lange J., 22. Vea T. (kapitan), 4. Igan-Rayli K., 19. Kondogbiya J., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Arit A., 8. Abdelli X., 14. Payshao I., 9. Guiri A.

Marsel zaxiradagilari: 48. Abdalla K., 21. Agerd N., 74. Bezaxaf K., 25. Garsiya U., 7. Gomes A., 11. Mope N., 18. Meyte B., 43. Mmadi T., 92. Vermo T.

Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.

Jonli reportaj JONLI
7
Amin Sbai (Anje) oxirgi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
7
Lilian Raolisoa (Anje) tomonidan oshirilgan uzatma muvaffaqiyatsiz chiqdi, raqib himoyasi esa to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi.
4
Himad Abdelli (Marsel) o‘sha qo‘pollik uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Jeremi Pinyar maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va fol uchun hushtak chaldi. Bu Anje foydasiga belgilangan jarima zarbasi.
3
Timoti Vea (Marsel) to‘pga qo‘li bilan teginib ketdi. Anje jarima zarbasiga ega bo‘ldi va endi raqib darvozasi oldida bosim o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
18:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Marsel o‘yinni boshlab beradi.
18:00
Bugungi o‘yinni Jeremi Pinyar boshqarib boradi.
18:00
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
18:00
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil tasavvur berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
AnjeMarselFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matnKecha 23:04Trua — Lans: tarkiblar va jonli matnTrua — Lans: tarkiblar va jonli matnKecha 22:47Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 19:33Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matnLe-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:00PSJ safarda «Anje» darvozasiga javobsiz uchta gol urdiPSJ safarda «Anje» darvozasiga javobsiz uchta gol urdi26 aprel 02:01"PSJ" jamoasi safarda "Anje" mehmoni bo'ladi"PSJ" jamoasi safarda "Anje" mehmoni bo'ladi25 aprel 05:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...