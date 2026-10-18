Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Anje — Marsel uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Anje boshlang‘ich tarkibi: 1. Lopes A., 2. Arkus K., 27. Raolisoa L., 6. Muton L., 34. Gernigon M., 14. Belxdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (kapitan), 18. Allevina J., 19. El Uazzani A., 10. Sbai A.
Anje zaxiradagilari: 26. Bermon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibirin X., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Peter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.
Anje bosh murabbiyi: Gilli S.
Marsel boshlang‘ich tarkibi: 1. De Lange J., 22. Vea T. (kapitan), 4. Igan-Rayli K., 19. Kondogbiya J., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Arit A., 8. Abdelli X., 14. Payshao I., 9. Guiri A.
Marsel zaxiradagilari: 48. Abdalla K., 21. Agerd N., 74. Bezaxaf K., 25. Garsiya U., 7. Gomes A., 11. Mope N., 18. Meyte B., 43. Mmadi T., 92. Vermo T.
Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.
Izohlar 0
…