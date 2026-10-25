Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matn

·32·Sport
Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi MarselLyo-Avr uchrashuvi 25 oktyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Marsel boshlang‘ich tarkibi: 1. De Lange J., 8. Abdelli X., 21. Agerd N., 4. Igan-Rayli K., 33. Emerson, 9. Guiri A., 77. Arit A., 23. Xoyberg P., 6. Nnadi T., 14. Payshao I., 22. Vea T. (kapitan).

Marsel zaxiradagilari: 48. Abdalla K., 74. Bezaxaf K., 25. Garsiya U., 7. Gomes A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbiya J., 11. Mope N., 18. Meyte B., 92. Vermo T.

Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.

Lyo-Avr boshlang‘ich tarkibi: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 38. Fofana R., 6. Mvanga J., 14. Ndiay R. (kapitan), 20. Uziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 15. Seko A., 5. Tuba A., 27. Vinett E. K.

Lyo-Avr zaxiradagilari: 16. Bodart A., 33. Dongopandji X., 9. Madja Dj., 17. Mizuta K., 78. Mosengo D. N., 97. N'Diay M., 30. Nakamura S., 23. Sasso V., 24. Zoxuri G.

Lyo-Avr bosh murabbiyi: Digar D.

Jonli reportaj4-0 JONLI
61🔁
Dide Digar o‘zgarish amalga oshirishga qaror qildi. Alli Samatta o‘rniga Sota Nakamura (Gavr) maydonga tushadi.
61🔁
O‘zgarish. Josh Maja (Gavr) Rassul Ndiaye o‘rniga maydonga tushdi.
60
Ajoyib uzatma jarima maydonchasi chetida turgan Igor Payshaoga (Marsel) yetib bordi va u to‘pni chap pastki burchakka qarab yo‘lladi. Gote Gallon deyarli ojiz qolgan edi, ammo so‘nggi soniyada ajoyib seyv namoyish etdi.
59
Har ikkala jamoaning darvozaga aniq yo‘llagan zarbalari soni hozirda 10:9 ni tashkil etmoqda.
58
Marsel ayni damda aniq paslar orqali to‘p nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
57
Le-Avr tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri egallab oldi.
554-0
Gol! Himad Abdelli (Marsel) jarima maydonchasi ichida to‘pni darvozaning chap ustuni yonidan to‘rga joylab qo‘ydi. Hisob 4:0.
54
Marsel burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
53
Marsel o‘yinchilari bir-birlariga aniq paslar uzatishmoqda va hujum boshlash uchun qulay imkoniyat kutishmoqda, ammo mana xato va to‘p yo‘qotildi.
503-0
Gol! Igor Payshao (Marsel) jarima maydonchasi ichidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning markaziga joylab qo‘ydi. 3:0.
49
Amir Richardson (Gavr) raqibini yiqitdi. Kleman Tyurpen vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
49
Rassul Ndiaye (Gavr) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u Jeffri De Langega juda yaqin bo‘ldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
47
Rassul Ndiaye (Le Avr) jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishdi.
46
Hakam hushtagi yangradi va Kleman Tyurpen ikkinchi bo‘limni boshlab berdi.
45+3
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Himad Abdelli (Marsel) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishda zarba berdi, ammo zarba o‘xshamadi va to‘p o‘ng ustundan ancha chetga chiqib ketdi.
45
Asosiy vaqtga kamida 2 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Amir Richardson (Gavr) yana bir bor himoya chizig‘ini yorib o‘tish uchun uzatma amalga oshirdi.
41
Darvozaga yo‘llangan zarbalarning hozirgi soni 2:1.
38
Marsel jamoasi aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
37
To‘p Jibril Uziadga (Gavr) kelib tushdi va u jarima maydoni ichidan birinchi urinishdayoq darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
332-0
Timoti Vea (Marsel) o‘zining chiroyli yakkaxon harakatini jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan ajoyib zarbasi bilan yakunladi. Gote Gallon faqat tomoshabin bo‘lib qoldi, to‘p esa darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketdi. Hisob 2:0.
31
Marsel o‘yinchisi hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam hushtagini chaldi.
28
Yon chiziq hakami bayrog‘ini ko‘tardi, chunki Gavr o‘yinchilaridan biri o‘yindan tashqari holatda qolgan edi.
26
Le Gavr to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir necha paslarni amalga oshirib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
23
Rayan Fofana (Gavr) aniq uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. Jeffri De Lange darvozaning o‘ng pastki burchagiga kirib ketayotgan to‘pni ajoyib tarzda qaytardi.
22
Per-Emil Xyoyberg (Marsel) jarima maydonchasi ichidan ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi, uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. Naqadar katta imkoniyat boy berildi.
21
Jibril Uziad (Gavr) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va katta imkoniyatni ko‘kka sovurdi, uning jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
20
Ajoyib urinish! Himad Abdelli (Marsel) uzatmani qabul qilib oldi va himoyachini ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi, so‘ngra o‘rta masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
20
Per-Emil Xyoyberg (Marsel) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi, ammo uni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
19
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish Marsel burchak zarbasidan naf chiqarmasligiga sabab bo‘ldi.
19
Himad Abdelli (Marsel) o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasini to‘g‘ridan to‘g‘ri himoyachilar devoriga qarata tepdi.
14
Rassul Ndiaye (Gavr) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo birinchi himoyachi uni osonlik bilan qaytardi.
13
Havr jamoasidan ajoyib jamoaviy o‘yin, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
8
Le Avr burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
51-0
Si Jey Igan-Rayli (Marsel) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va boshi bilan to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga aniq yo‘lladi. Darvozabonning to‘pni qaytarishga imkoni bo‘lmadi.
4
Marsel burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
1
Marsel o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
21:17
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Marsel uchrashuvni boshlab beradi.
21:16
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Kleman Tyurpen tayinlandi.
21:16
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
21:16
Marsel - Gavr o'yini bo'yicha matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo'layotgan voqealar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
MarselLyo-AvrFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:17Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matnAnje — Marsel: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:07Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matnTuluza — Trua: tarkiblar va jonli matnBugun 20:26Renn — Strasburg: tarkiblar va jonli matnRenn — Strasburg: tarkiblar va jonli matnBugun 20:23Oser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnOser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnBugun 20:20Anje — Loryan: tarkiblar va jonli matnAnje — Loryan: tarkiblar va jonli matnBugun 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi