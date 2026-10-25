Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matn

61🔁
Dide Digar o‘zgarish amalga oshirishga qaror qildi. Alli Samatta o‘rniga Sota Nakamura (Gavr) maydonga tushadi.
61🔁
O‘zgarish. Josh Maja (Gavr) Rassul Ndiaye o‘rniga maydonga tushdi.
60
Ajoyib uzatma jarima maydonchasi chetida turgan Igor Payshaoga (Marsel) yetib bordi va u to‘pni chap pastki burchakka qarab yo‘lladi. Gote Gallon deyarli ojiz qolgan edi, ammo so‘nggi soniyada ajoyib seyv namoyish etdi.
59
Har ikkala jamoaning darvozaga aniq yo‘llagan zarbalari soni hozirda 10:9 ni tashkil etmoqda.
58
Marsel ayni damda aniq paslar orqali to‘p nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
57
Le-Avr tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri egallab oldi.
55⚽4-0
Gol! Himad Abdelli (Marsel) jarima maydonchasi ichida to‘pni darvozaning chap ustuni yonidan to‘rga joylab qo‘ydi. Hisob 4:0.
54
Marsel burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
53
Marsel o‘yinchilari bir-birlariga aniq paslar uzatishmoqda va hujum boshlash uchun qulay imkoniyat kutishmoqda, ammo mana xato va to‘p yo‘qotildi.
50⚽3-0
Gol! Igor Payshao (Marsel) jarima maydonchasi ichidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning markaziga joylab qo‘ydi. 3:0.
49
Amir Richardson (Gavr) raqibini yiqitdi. Kleman Tyurpen vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
49
Rassul Ndiaye (Gavr) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u Jeffri De Langega juda yaqin bo‘ldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
47
Rassul Ndiaye (Le Avr) jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishdi.
46⏱
Hakam hushtagi yangradi va Kleman Tyurpen ikkinchi bo‘limni boshlab berdi.
45+3⏱
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Himad Abdelli (Marsel) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishda zarba berdi, ammo zarba o‘xshamadi va to‘p o‘ng ustundan ancha chetga chiqib ketdi.
45
Asosiy vaqtga kamida 2 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Amir Richardson (Gavr) yana bir bor himoya chizig‘ini yorib o‘tish uchun uzatma amalga oshirdi.
41
Darvozaga yo‘llangan zarbalarning hozirgi soni 2:1.
38
Marsel jamoasi aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
37
To‘p Jibril Uziadga (Gavr) kelib tushdi va u jarima maydoni ichidan birinchi urinishdayoq darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
33⚽2-0
Timoti Vea (Marsel) o‘zining chiroyli yakkaxon harakatini jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan ajoyib zarbasi bilan yakunladi. Gote Gallon faqat tomoshabin bo‘lib qoldi, to‘p esa darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketdi. Hisob 2:0.
31
Marsel o‘yinchisi hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam hushtagini chaldi.
28
Yon chiziq hakami bayrog‘ini ko‘tardi, chunki Gavr o‘yinchilaridan biri o‘yindan tashqari holatda qolgan edi.
26
Le Gavr to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir necha paslarni amalga oshirib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
23
Rayan Fofana (Gavr) aniq uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. Jeffri De Lange darvozaning o‘ng pastki burchagiga kirib ketayotgan to‘pni ajoyib tarzda qaytardi.
22
Per-Emil Xyoyberg (Marsel) jarima maydonchasi ichidan ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi, uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. Naqadar katta imkoniyat boy berildi.
21
Jibril Uziad (Gavr) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va katta imkoniyatni ko‘kka sovurdi, uning jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
20
Ajoyib urinish! Himad Abdelli (Marsel) uzatmani qabul qilib oldi va himoyachini ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi, so‘ngra o‘rta masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
20
Per-Emil Xyoyberg (Marsel) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi, ammo uni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
19
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish Marsel burchak zarbasidan naf chiqarmasligiga sabab bo‘ldi.
19
Himad Abdelli (Marsel) o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasini to‘g‘ridan to‘g‘ri himoyachilar devoriga qarata tepdi.
14
Rassul Ndiaye (Gavr) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo birinchi himoyachi uni osonlik bilan qaytardi.
13
Havr jamoasidan ajoyib jamoaviy o‘yin, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
8
Le Avr burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
5⚽1-0
Si Jey Igan-Rayli (Marsel) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va boshi bilan to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga aniq yo‘lladi. Darvozabonning to‘pni qaytarishga imkoni bo‘lmadi.
4
Marsel burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
1
Marsel o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
21:17
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Marsel uchrashuvni boshlab beradi.
21:16
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Kleman Tyurpen tayinlandi.
21:16
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
21:16
Marsel - Gavr o'yini bo'yicha matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo'layotgan voqealar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…