Anje — Loryan: tarkiblar va jonli matn

59🔁
O‘zgarish. Suleyman Fay maydonni tark etdi, uning o‘rniga Gaben Bernardo (Loryan) maydonga tushdi.
59🔁
O‘zgarish yuz bermoqda. Ibrahima Balde maydonni tark etmoqda va Aleksandr Dyujo Mamadu Konega (Loryan) so‘nggi taktik ko‘rsatmalarni bermoqda.
58
Amin Sbai (Anje) jarima maydonchasi ichidan ajoyib yakkaxon harakatdan so‘ng zarba berdi. U darvozabonni dog‘da qoldirdi, ammo to‘p himoyachilardan biriga tegib, maydonga qaytdi.
56
Dembo Silla (Loryan) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Azzedin Suifi hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
54
Amin Sbay (Anje) hujum uyushtirish chog‘ida raqibiga nisbatan qoidabuzarlik ishlatdi.
50
Montassar Talbi (Loryan) jarima maydonchasi ichida yuqoriga sakrab, belgilangan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan ajoyib to‘pga yetib keldi. U boshi bilan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo zarba noaniq chiqdi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
50
Loryan o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasidan foydalanish imkoniyatiga ega.
50
Haris Belkebla (Anje) oltin qoidaga amal qilmayapti: "O‘zgalarga o‘zingga qanday munosabatda bo‘lishlarini istasang, shunday munosabatda bo‘l". U qo‘pol o‘yin namoyish etdi va bu Azzedin Suifiga qoidabuzarlik uchun hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
49
Anje jamoasi chiroyli kombinatsion futbol namoyish etmoqda, to‘pni bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq yetkazib bermoqda, ammo himoyachi yaxshi sezgirlik ko‘rsatib, hujumni muvaffaqiyatli to‘sib qo‘ydi.
46🔁
O‘zgarish. Haris Belkebla (Anje) Yassin Belxdim o‘rniga maydonga tushdi.
46⏱
Ikkinchi bo‘lim boshlanishi uchun hamma narsa tayyor.
45+3⏱
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi, shu tariqa o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Anje o‘yinga moslashib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
45+1
Loryan yon chiziq yaqinidagi xavfli jarima zarbasidan unumli foydalanishga urinib ko‘radi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Branko van den Boomen (Anje) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatganiga qaramay, hakam tomonidan hech qanday jazosiz qoldi.
43
Amin Sbai (Anje) himoyachidan qaytgan to‘pdan so‘ng jarima maydonchasi ichida ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo to‘pni noto‘g‘ri zarba bilan darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
41
Jan-Viktor Makengo (Loryan) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytgani bois darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
38
Nataniel Adjey (Loryan) qo‘pollik ishlatdi va Azzedin Suifi hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
38
Montassar Talbi (Loryan) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo u boshi bilan aniq zarba bera olmadi va to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
38
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Loryan hujumkor harakatlarini davom ettirishi mumkin.
36
O‘yin ancha zerikarli kechmoqda, Anje futbolchilari to‘pni shunchaki bir-biriga oshirish bilan band. Biroq hech narsa abadiy emas, nihoyat ular xatoga yo‘l qo‘yishdi va raqibga to‘pni egallab olish imkonini berishdi.
35
Loryan tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng to‘p markazga uzatildi, ammo himoyachilardan biri uni to‘sib qoldi.
33🟨
Yassin Belxdim (Anje) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik kartochkaga loyiq va Azzedin Suifi tomonidan haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatildi.
32
Anje jamoasi o‘yin qoidasini buzdi, o‘yindan tashqari holat qayd etildi.
31
Loryan burchak zarbasini amalga oshiradi.
31
Arsen Kuassi (Loryan) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni to‘sib qolishdi.
30
Yassin Belxdim (Anje) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Azzedin Suifi o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
28🔁
Stefan Jilli majburiy o‘zgarish qilishga majbur bo‘ldi, chunki Amin El Uazzani jarohat oldi va uning o‘rniga Jim Allevina (Anje) maydonga tushdi.
28✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Amin El Uazzani (Anje) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
26
Anje futbolchilarining hech biri burchak zarbasidan uzatilgan to‘pga yeta olmadi, chunki uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
25
Amin El Uazzani (Anje) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pni egallab oldi va darvozaning chap yuqori burchagiga zarba berdi, ammo darvozabon sakrab, to‘pni qaytarib qoldi.
24
Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. Loryan foydasiga burchak zarbasi belgilandi.
22
Arsen Kuassi (Loryan) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib olib, xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
20
Anje futbolchilari bir-biriga aniq paslar berishmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni ilib olgani sababli ularning hujumi uzoq davom etmadi.
17
Usmon Kamara (Anje) ajoyib uzatma va yuksak texnika evaziga sherigini aniq havodan oshirilgan to‘p bilan topdi.
15
Loryan yangi hujum imkoniyatlarini yaratish maqsadida aniq paslar bilan o‘yinni davom ettirmoqda.
12
Anje burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
12
Amin Sbai (Anje) bir nechta raqibni mohirona aldab o‘tdi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning yuqori burchagiga zarba yo‘lladi. Biroq, zarba kuchsiz chiqdi va Ivon Mvogo uni osonlik bilan ushlab oldi.
10
Yassin Belxdim (Anje) raqibiga qarshi juda keskin kurashga kirishdi va hakam hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
9
Anje to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, hujumga o‘tish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
7
Qo‘pol o‘yin! Isaak Ture (Loryan) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Azzedin Suifi hushtagini chaldi.
6
Loryan burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
6
Suleyman Faye (Loryan) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni tezda egallab olishdi.
5
Karlens Arkus (Anje) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
4
Jan-Viktor Makengo (Loryan) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Azzedin Suifi vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
2
Anje futbolchilari kombinatsion futbol namoyish etib, golli vaziyat yaratishga urinishmoqda, ammo noaniq pas tufayli to‘pni yo‘qotishgani sababli ularga yana kutishga to‘g‘ri keladi.
1⏱
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
21:16
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! Anje uchrashuvni boshlab beradi.
21:16
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Azzedin Suifi tayinlandi.
21:16
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
21:16
Salom va bizning bo'lajak to'qnashuv bo'yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo'layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…