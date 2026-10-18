Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Bayer Leverkuzen — Frayburg uchrashuvi 18 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 19. Diabi M., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreyra A., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P., 12. Tapsoba E.
Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 8. Andrix R., 5. Bade L., 28. Blasvix Ya., 22. Bonifeys V., 7. Xofmann Y., 17. Lukas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
Frayburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Bakxaus M., 19. Beste Y., 8. Eggeshtayn M., 16. Engelxardt Ya., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Linxart P., 33. Makengo J., 31. Matanovich I., 7. Sherxant D., 29. Troy P.
Frayburg zaxiradagilari: 32. Grifo V., 30. Gyunter K., 9. Xyoler L., 22. Iriye K., 17. Kyubler L., 21. Myuller F., 6. Osterxage P., 37. Rozenfelder M., 20. Yamamoto R.
Frayburg bosh murabbiyi: Shuster Y.
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