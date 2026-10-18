Loryan — Monako: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Loryan — Monako uchrashuvi 18 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Loryan boshlang‘ich tarkibi: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kapitan), 95. Ture I., 20. Silla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kuassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Balde I.
Loryan zaxiradagilari: 19. Faye S., 2. Jorjen A., 21. Kamara B., 77. Katseris P., 42. Kone M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bri T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.
Loryan bosh murabbiyi: Dyujo A.
Monako boshlang‘ich tarkibi: 1. Gradetski L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazino, 8. Kamara L., 6. Zakariya D. (kapitan), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Ablin M.
Monako zaxiradagilari: 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 37. Diop E., 16. Kon P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.
Monako bosh murabbiyi: Filipe Luis.
Izohlar 0
…