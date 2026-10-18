B. Myonxengladbax — Xoffenxaym: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi B. Myonxengladbax — Xoffenxaym uchrashuvi 18 oktyabr, 20:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
B. Myonxengladbax boshlang‘ich tarkibi: 1. Nikolas M., 38. Bolin H., 2. Kyarodia F. S., 4. Diks K., 3. Lidberg I., 36. Mohya V., 10. Noyhaus F., 16. Sander P., 29. Skalli J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
B. Myonxengladbax zaxiradagilari: 33. Bats D., 39. Danfa I. M., 25. Hak R., 14. Hashioka D., 20. Herold D., 22. Konoplya Ya., 18. Machino S., 34. Ngefak M., 7. Shtoger K.
B. Myonxengladbax bosh murabbiyi: Blessin A.
Xoffenxaym boshlang‘ich tarkibi: 1. Baumann O. (kapitan), 11. Asllani F., 7. Avdullaxu L., 20. Konte B., 34. Soufal V., 10. Glojek A., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 28. Machida K., 22. Prass A., 39. Rots M.
Xoffenxaym zaxiradagilari: 18. Burger V., 14. Dagim A., 15. Jandre V., 5. Kabak O., 27. Kramarich A., 47. Lassig V., 32. Lens K., 9. Myorshtedt M., 37. Filipp L.
Xoffenxaym bosh murabbiyi: Ilser K.
Izohlar 0
…