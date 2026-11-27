Javohir Sindarov jahon chempionligi bahsi oldidan o‘zini qanday tutgani ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi bahsi oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumani boshlanishini kutayotgan vaqtda telefonida futbol o‘yinini tomosha qilib o‘tirgan.
- Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) tomonidan e’lon qilingan videolavhada moderator Moris Eshli sportchining muhim qarama-qarshilik oldidan ko‘rsatgan xotirjamligini alohida ta’kidlagan.
O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi uchun kechayotgan bahs oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumani boshlanishini kutayotgan paytda futbol uchrashuvini tomosha qilib o‘tirgan. Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) bu haqda amerikalik grossmeyster va anjuman moderatori Moris Eshlining hikoyasi aks etgan videolavhani e’lon qildi.
Stol ostidagi telefon va xotirjamlik ramzi
Moris Eshlining so‘zlariga ko‘ra, Javohir Sindarov matbuot anjumani boshlanishi arafasida hayajonlanish o‘rniga stol ostidagi telefonida futbol o‘yinini kuzatib o‘tirgan. Mutaxassislar ushbu holatni o‘zbekistonlik shaxmatchining jahon toji uchun muhim qarama-qarshilik oldidan ham o‘zini nihoyatda xotirjam va erkin tutayotganiga yorqin misol sifatida tilga olishgan.
FIDE matbuot xizmati ushbu videolavhani ijtimoiy tarmoqlarda «Javohir Sindarov: xotirjam va... futbol tomosha qilyapti!» degan sarlavha bilan e’lon qildi.
Javohir Sindarovning futbolga bo‘lgan ashaddiy muxlisligi
Grossmeysterning futbolga bo‘lgan qiziqishi ko‘pchilikka yaxshi ma’lum:
Yo‘nalish
Tafsilotlar
Sevimli klubi va futbolchisi
U avvalroq Britaniyaning The Guardian nashriga bergan intervyusida «Barselona» klubi va Lionel Messiga ashaddiy muxlislik qilishini aytgan
JCH–2026 taassurotlari
O‘zbekistonlik shaxmatchi 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasini bevosita qo‘llab-quvvatlash uchun Shimoliy Amerikaga ham borganini ma’lum qilgan
Jenevadagi joriy bahs
Javohir Sindarov 24 noyabrdan buyon Shveysariyaning Jeneva shahrida amaldagi jahon chempioni Dommaraju Gukeshga qarshi jahon chempionligi bahsida dona surmoqda
Sizningcha, Javohir Sindarovning bunday kuchli ruhiy xotirjamligi va bosimga berilmasligi amaldagi jahon chempioni Gukeshga qarshi bahsda qanday ustunlik beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti yulduzlari hamda jahon shaxmatidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…