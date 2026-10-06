Samarqanddagi Olimpiadadan so‘ng afg‘onistonlik uch shaxmatchi chegarada hibsga olindi

·44·Dunyo
Samarqanddagi Olimpiadadan so‘ng afg‘onistonlik uch shaxmatchi chegarada hibsga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda bo'lib o'tgan Butunjahon Shaxmat Olimpiadasidan qaytayotgan Afg'oniston terma jamoasining uch nafar a'zosi mamlakat chegarasida xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi.
  • Ularning hibsga olinishiga Afg'onistonda shaxmatning rasman taqiqlangani sabab bo'lgan, bu taqiq 2025-yil may oyida diniy vajlar bilan joriy etilgan.
  • Hozirda hibsga olingan sportchilar Qobuldagi uy qamog'ida saqlanmoqda va ularning taqdiri noma'lum.

Samarqand shahri mezbonlik qilgan Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi yakunlari ortidan xalqaro sport jamoatchiligini tashvishga solgan favqulodda hodisa yuz berdi. O‘zbekistondagi nufuzli musobaqada ishtirok etib, vataniga qaytgan Afg‘oniston milliy jamoasining to‘rt nafar a’zosidan uch nafari davlat chegarasida xavfsizlik kuchlari tomonidan qo‘lga olindi.

Ma’lum bo‘lishicha, shaxmatchilarning hibsga olinishiga mamlakat hududida ushbu aql idrok sport turining rasman taqiqlangani sabab bo‘lgan.

«Pasportlarimizni tortib olib, alohida xonalarga qamashdi»

Ispaniyaning nufuzli EL PAÍS nashri bilan bog‘lanishga ulgurgan sportchilardan biri chegaradagi holat va hozirgi vaziyat haqida qisqacha xabar berishga muvaffaq bo‘lgan:

  • Bir kishilik qamoq: «Ular pasportlarimizni musodara qilib olishdi va uch nafarimizni alohida-alohida xonalarga qamab qo‘yishdi», — deya bildirgan afg‘onistonlik shaxmatchi;

  • Qobuldagi uy qamog‘i: Ayni paytda hibsga olingan uch nafar sportchi Qobul shahridagi uy qamog‘ida saqlanmoqda va ularning kelgusi taqdiri noma’lumligicha qolmoqda;

  • Bir nafar sportchining o‘tishi: Terma jamoaning to‘rtinchi a’zosi esa chegara postidan hech qanday to‘siqsiz va muammosiz o‘tib olgan yagona shaxs bo‘ldi.

Shaxmatga taqiq va FIDE rahbariyatining aralashuvi

Afg‘onistonda shaxmat bilan bog‘liq vaziyat 2025 yilning may oyida keskinlashgan edi:

  • Diniy vaj bilan taqiq: Mamlakat hukumati 2025 yil may oyida diniy e’tiqod va shariat me’yorlarini ro‘kach qilib, shaxmat o‘ynashni qat’iyan man etgan edi. Shu sababli sportchilarning Samarqanddagi nufuzli Olimpiadaga borishi hukumatning rasmiy taqiqini buzish sifatida baholangan;

  • Xalqaro shaxmat federatsiyasi reaksiyasi: Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDE) yangi saylangan prezidenti Timur Turlov holatdan to‘liq xabardor ekanini bildirib, afg‘onistonlik shaxmatchilar xavfsizligini ta’minlash va yuzaga kelgan diplomatik tanglikni ijobiy hal qilish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilayotganini ma’lum qildi.

Dunyo sport tashkilotlari va inson huquqlari faollari sport bilan shug‘ullangani uchun javobgarlikka tortilayotgan grossmeysterlar taqdirini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Samarqand shaxmat olimpiadasiAfg‘oniston shaxmatchilariFIDETimur Turlov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbariSanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari27 sentabr 21:28Timur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbarTimur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbar26 sentabr 16:23O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!26 sentabr 20:25Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiOltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi26 sentabr 13:07Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqdaShaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqdaKecha 10:11O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjangO‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang25 sentabr 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?