O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda bo'lib o'tayotgan Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turnida O'zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir favoriti AQSH jamoasiga qarshi o'ynaydi.
- 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov oq donalarda Fabiano Karuana bilan, 2-taxtada Javohir Sindarov qora donalarda Uesli So bilan, 3-taxtada Nodirbek Yaqubboyev oq donalarda Hans Nimann bilan, 4-taxtada esa Muhiddin Madaminov qora donalarda Levon Aronyan bilan kuch sinashadi.
Samarqand shahrida o‘tkazilayotgan Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar taqdirini hal qiluvchi 9-turning barcha taxtalari bo‘yicha rasmiy juftliklar to‘liq e’lon qilindi. Musobaqaning eng muhim markaziy to‘qnashuvida O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi turnirning bosh favoriti bo‘lgan AQSH terma jamoasiga qarshi to‘liq jangovar tarkibda maydonga tushadi.
1-taxtada Nodirbek Abdusattorov (2762) oq donalarda jahonning yetakchi grossmeysteri Fabiano Karuanaga (2789) qarshi bahs olib borsa, 2-taxtada Javohir Sindarov (2778) qora donalarda Uesli So (2774) bilan kuch sinashadi. 3-taxtada Nodirbek Yaqubboyev (2685) oq donalarda mashhur Hans Nimannga (2725) qarshi dona suradi, 4-taxtada esa Muhiddin Madaminov (2611) qora donalarda Levon Aronyandek (2725) afsonaga qarshi matonat ko‘rsatishi talab etiladi.
Ayollar o‘rtasidagi 1-stolda ham keskinlik cho‘qqiga chiqqan: O‘zbekiston qizlari musobaqa peshqadami Hindistonga qarshi bahsda 1-taxtada Afro‘za Hamdamova (2443) qora donalarda tajribali Hampi Koneruga (2509) qarshi taxtaga o‘tiradi. Shuningdek, O‘zbekiston-2 jamoasi Niderlandiya yulduzi Anish Giri boshchiligidagi tarkibga qarshi, O‘zbekiston-3 esa Qirg‘izistonga qarshi prinsipial uchrashuvlarni o‘tkazadi.
«Abdusattorov Karuanaga qarshi, Sindarov So dueli va Hamdamova sinovi»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqand Olimpiadasi 9-turining rasmiy taxtalar kesimidan eng muhim faktlar:
1-taxtadagi titanlar to‘qnashuvi: Nodirbek Abdusattorov (2762) oq donalarda AQSH yetakchisi Fabiano Karuana (2789) bilan kuch sinashadi;
Sindarov – So qarama-qarshiligi: 2-taxtada Javohir Sindarov (2778) reytingda o‘ziga yaqin bo‘lgan Uesli Soga (2774) qarshi qora donalarda himoyalanadi;
Yaqubboyev va Nimann jangi: 3-taxtada Nodirbek Yaqubboyev (2685) oq donalar ustunligi bilan skandalli grossmeyster Hans Nimannga (2725) qarshi hujum uyushtiradi;
Madaminovning katta imtihoni: 4-taxtada yosh iqtidorimiz Muhiddin Madaminov (2611) shaxmat afsonasi Levon Aronyanga (2725) qarshi qora donalarda dona suradi;
Ayollar bahsidagi mahorat: Afro‘za Hamdamova (2443) Hindistonning 1-raqamli shaxmatchisi Hampi Koneruga (2509) qarshi qora donalarda jangga kirishadi.
Taxtalar kesimidagi superbahslar: O‘zbekiston va AQSH/Hindiston juftliklari jadvali
9-turning markaziy uchrashuvlaridagi raqiblar va reytinglar taqqosi:
Taxta va toifa
O‘zbekiston vakili (Reyting)
Raqib terma jamoa vakili (Reyting)
Donalar rangi
Erkaklar: 1-taxta
Nodirbek Abdusattorov (GM 2762)
Fabiano Karuana (GM 2789, AQSH)
Oqlar — Qoralar
Erkaklar: 2-taxta
Javohir Sindarov (GM 2778)
Uesli So (GM 2774, AQSH)
Qoralar — Oqlar
Erkaklar: 3-taxta
Nodirbek Yaqubboyev (GM 2685)
Hans Nimann (GM 2725, AQSH)
Oqlar — Qoralar
Erkaklar: 4-taxta
Muhiddin Madaminov (GM 2611)
Levon Aronyan (GM 2725, AQSH)
Qoralar — Oqlar
Ayollar: 1-taxta
Afro‘za Hamdamova (WGM 2443)
Hampi Koneru (GM 2509, Hindiston)
Qoralar — Oqlar
Ayollar: 2-taxta
Gulruhbegim Tohirjonova (IM 2357)
Divya Deshmukx (GM 2490, Hindiston)
Oqlar — Qoralar
Shaxmat ekspertizasi va taktik tahlil: G‘alaba kaliti qaysi taxtada?
Xalqaro grossmeysterlar va tahlilchilarning xulosalari:
1-taxtadagi oq donalar va Abdusattorov pressingi: Nodirbek Abdusattorovning oq donalarda o‘ynashi murabbiylar shtabi uchun katta imtiyoz; Karuanaga qarshi debyutda dinamik bosim o‘rnatish butun jamoa ruhiyatini ko‘tarishi mumkin;
Sindarovning mustahkam himoyasi: Uesli So — dunyoning eng sovuqqon va xato qilmaydigan grossmeysterlaridan biri; Javohir Sindarov qora donalarda unga qarshi markazni yopib, o‘yinni xavfsiz muvozanatda ushlab turishi juda muhim;
Hal qiluvchi 3- va 4-taxtalar: AQSH jamoasida Nimann va Aronyan reyting jihatdan tajribali ko‘rinsa-da, Yaqubboyevning oq donalardagi agressiv uslubi ochko olish uchun bosh imkoniyatdir; Madaminovning esa Aronyanga qarshi kamida durang qayd etishi jamoamizga g‘alaba keltiruvchi asosiy faktor bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, O‘zbekiston — AQSH to‘qnashuvida qaysi taxtadagi bahs umumiy g‘alabani hal qiladi? Nodirbek Abdusattorov Fabiano Karuanani oq donalarda mag‘lub eta oladimi? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Samarqand Olimpiadasining taqdiriy tur tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…