O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang

·64·Sport
O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda bo'lib o'tayotgan Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turnida O'zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir favoriti AQSH jamoasiga qarshi o'ynaydi.
  • 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov oq donalarda Fabiano Karuana bilan, 2-taxtada Javohir Sindarov qora donalarda Uesli So bilan, 3-taxtada Nodirbek Yaqubboyev oq donalarda Hans Nimann bilan, 4-taxtada esa Muhiddin Madaminov qora donalarda Levon Aronyan bilan kuch sinashadi.

Samarqand shahrida o‘tkazilayotgan Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar taqdirini hal qiluvchi 9-turning barcha taxtalari bo‘yicha rasmiy juftliklar to‘liq e’lon qilindi. Musobaqaning eng muhim markaziy to‘qnashuvida O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi turnirning bosh favoriti bo‘lgan AQSH terma jamoasiga qarshi to‘liq jangovar tarkibda maydonga tushadi.

1-taxtada Nodirbek Abdusattorov (2762) oq donalarda jahonning yetakchi grossmeysteri Fabiano Karuanaga (2789) qarshi bahs olib borsa, 2-taxtada Javohir Sindarov (2778) qora donalarda Uesli So (2774) bilan kuch sinashadi. 3-taxtada Nodirbek Yaqubboyev (2685) oq donalarda mashhur Hans Nimannga (2725) qarshi dona suradi, 4-taxtada esa Muhiddin Madaminov (2611) qora donalarda Levon Aronyandek (2725) afsonaga qarshi matonat ko‘rsatishi talab etiladi.

Ayollar o‘rtasidagi 1-stolda ham keskinlik cho‘qqiga chiqqan: O‘zbekiston qizlari musobaqa peshqadami Hindistonga qarshi bahsda 1-taxtada Afro‘za Hamdamova (2443) qora donalarda tajribali Hampi Koneruga (2509) qarshi taxtaga o‘tiradi. Shuningdek, O‘zbekiston-2 jamoasi Niderlandiya yulduzi Anish Giri boshchiligidagi tarkibga qarshi, O‘zbekiston-3 esa Qirg‘izistonga qarshi prinsipial uchrashuvlarni o‘tkazadi.

O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang

«Abdusattorov Karuanaga qarshi, Sindarov So dueli va Hamdamova sinovi»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqand Olimpiadasi 9-turining rasmiy taxtalar kesimidan eng muhim faktlar:

  • 1-taxtadagi titanlar to‘qnashuvi: Nodirbek Abdusattorov (2762) oq donalarda AQSH yetakchisi Fabiano Karuana (2789) bilan kuch sinashadi;

  • Sindarov – So qarama-qarshiligi: 2-taxtada Javohir Sindarov (2778) reytingda o‘ziga yaqin bo‘lgan Uesli Soga (2774) qarshi qora donalarda himoyalanadi;

  • Yaqubboyev va Nimann jangi: 3-taxtada Nodirbek Yaqubboyev (2685) oq donalar ustunligi bilan skandalli grossmeyster Hans Nimannga (2725) qarshi hujum uyushtiradi;

  • Madaminovning katta imtihoni: 4-taxtada yosh iqtidorimiz Muhiddin Madaminov (2611) shaxmat afsonasi Levon Aronyanga (2725) qarshi qora donalarda dona suradi;

  • Ayollar bahsidagi mahorat: Afro‘za Hamdamova (2443) Hindistonning 1-raqamli shaxmatchisi Hampi Koneruga (2509) qarshi qora donalarda jangga kirishadi.

O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang

Taxtalar kesimidagi superbahslar: O‘zbekiston va AQSH/Hindiston juftliklari jadvali

9-turning markaziy uchrashuvlaridagi raqiblar va reytinglar taqqosi:

Taxta va toifa

O‘zbekiston vakili (Reyting)

Raqib terma jamoa vakili (Reyting)

Donalar rangi

Erkaklar: 1-taxta

Nodirbek Abdusattorov (GM 2762)

Fabiano Karuana (GM 2789, AQSH)

Oqlar — Qoralar

Erkaklar: 2-taxta

Javohir Sindarov (GM 2778)

Uesli So (GM 2774, AQSH)

Qoralar — Oqlar

Erkaklar: 3-taxta

Nodirbek Yaqubboyev (GM 2685)

Hans Nimann (GM 2725, AQSH)

Oqlar — Qoralar

Erkaklar: 4-taxta

Muhiddin Madaminov (GM 2611)

Levon Aronyan (GM 2725, AQSH)

Qoralar — Oqlar

Ayollar: 1-taxta

Afro‘za Hamdamova (WGM 2443)

Hampi Koneru (GM 2509, Hindiston)

Qoralar — Oqlar

Ayollar: 2-taxta

Gulruhbegim Tohirjonova (IM 2357)

Divya Deshmukx (GM 2490, Hindiston)

Oqlar — Qoralar

O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang

Shaxmat ekspertizasi va taktik tahlil: G‘alaba kaliti qaysi taxtada?

Xalqaro grossmeysterlar va tahlilchilarning xulosalari:

  • 1-taxtadagi oq donalar va Abdusattorov pressingi: Nodirbek Abdusattorovning oq donalarda o‘ynashi murabbiylar shtabi uchun katta imtiyoz; Karuanaga qarshi debyutda dinamik bosim o‘rnatish butun jamoa ruhiyatini ko‘tarishi mumkin;

  • Sindarovning mustahkam himoyasi: Uesli So — dunyoning eng sovuqqon va xato qilmaydigan grossmeysterlaridan biri; Javohir Sindarov qora donalarda unga qarshi markazni yopib, o‘yinni xavfsiz muvozanatda ushlab turishi juda muhim;

  • Hal qiluvchi 3- va 4-taxtalar: AQSH jamoasida Nimann va Aronyan reyting jihatdan tajribali ko‘rinsa-da, Yaqubboyevning oq donalardagi agressiv uslubi ochko olish uchun bosh imkoniyatdir; Madaminovning esa Aronyanga qarshi kamida durang qayd etishi jamoamizga g‘alaba keltiruvchi asosiy faktor bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, O‘zbekiston — AQSH to‘qnashuvida qaysi taxtadagi bahs umumiy g‘alabani hal qiladi? Nodirbek Abdusattorov Fabiano Karuanani oq donalarda mag‘lub eta oladimi? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Samarqand Olimpiadasining taqdiriy tur tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Samarqand shaxmat OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovFabiano KaruanaShaxmat Olimpiadasi 2024
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!23 sentabr 14:08Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!20 sentabr 09:05Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiShaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdi28 iyul 09:54O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdiO‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdi3 iyun 13:35Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?15 avgust 14:21Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?12 avgust 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?