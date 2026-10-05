Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonning 22 yoshli jahon chempioni Nodirbek Abdusattorov oila qurmoqda.
- Yaqinda Nodirbek Prezident tomonidan 200 ming AQSH dollari, zamonaviy kottej va Volkswagen avtomobili bilan taqdirlangan edi.
- Ijtimoiy tarmoqlarda yosh juftlikning unashtiruv marosimidan olingan suratlar tarqalib, muxlislar tomonidan qutlovlar yog‘ilmoqda.
O‘zbek shaxmatining yorqin yulduzi, jahon miqyosidagi eng kuchli yosh grossmeysterlardan biri Nodirbek Abdusattorovning hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz bermoqda. Shaxmat bo‘yicha jahon chempioni va ko‘plab nufuzli xalqaro turnirlar g‘olibi bo‘lgan 22 yoshli grossmeyster oila qurmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda yosh juftlikning unashtiruv marosimidan olingan ilk suratlar tarqaldi va keng jamoatchilik, muxlislar hamda sport fidoyilarining samimiy qutlovlariga sabab bo‘ldi.
To‘ydan oldingi tarixiy yutuqlar va Prezident e’tirofi
Ushbu quvonchli voqea shaxmatchining sportdagi navbatdagi ulkan muvaffaqiyatlari va davlat darajasidagi yuksak e’tirofi ortidan sodir bo‘lmoqda:
Prezident sovg‘asi: Bir necha kun avval xalqaro maydonda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, tarixiy natijalarga erishgani uchun davlatimiz rahbari tomonidan yosh grossmeysterga 200 ming AQSH dollari miqdoridagi mukofot puli, yangi zamonaviy kottej hamda Volkswagen rusumli avtomobil tantanali ravishda topshirilgan edi;
Dunyo elitasidagi o‘rin: Nodirbek Abdusattorov nafaqat mamlakatimiz, balki jahon shaxmat elitasining (FIDE reytingi bo‘yicha dunyoning eng kuchli grossmeysterlari safida) eng yuqori pog‘onalarida mustahkam turib, milliy sportimiz shon-shuhratini yuksaltirishda davom etmoqda.
«N & S»: Baxt ostonasidagi juftlik
Tarqalgan fotosuratlarda ko‘rkam klassik kostyumdagi Nodirbek va milliy hamda zamonaviy uslub uyg‘unlashgan nafis libosdagi sevgilisi gullar bilan bezatilgan arka qarshisida baxtli jilmayib turgani aks etgan. Shuningdek, marosimda juftlikning ismlari bosh harflari tushirilgan yurak shaklidagi ramziy gul kompozitsiyasi ko‘rinish bergan.
Millionlab muxlislar va shaxmat ishqibozlari yosh chempion va uning bo‘lajak umr yo‘ldoshiga cheksiz oilaviy baxt, mustahkam xotirjamlik hamda kelajakdagi barcha bosqichlarda ulkan zafarlar tilamoqda. Yoshlar baxtli bo‘lsin!
Izohlar 0
…