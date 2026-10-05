Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda

·101·Sport
Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning 22 yoshli jahon chempioni Nodirbek Abdusattorov oila qurmoqda.
  • Yaqinda Nodirbek Prezident tomonidan 200 ming AQSH dollari, zamonaviy kottej va Volkswagen avtomobili bilan taqdirlangan edi.
  • Ijtimoiy tarmoqlarda yosh juftlikning unashtiruv marosimidan olingan suratlar tarqalib, muxlislar tomonidan qutlovlar yog‘ilmoqda.

O‘zbek shaxmatining yorqin yulduzi, jahon miqyosidagi eng kuchli yosh grossmeysterlardan biri Nodirbek Abdusattorovning hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz bermoqda. Shaxmat bo‘yicha jahon chempioni va ko‘plab nufuzli xalqaro turnirlar g‘olibi bo‘lgan 22 yoshli grossmeyster oila qurmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda yosh juftlikning unashtiruv marosimidan olingan ilk suratlar tarqaldi va keng jamoatchilik, muxlislar hamda sport fidoyilarining samimiy qutlovlariga sabab bo‘ldi.

To‘ydan oldingi tarixiy yutuqlar va Prezident e’tirofi

Ushbu quvonchli voqea shaxmatchining sportdagi navbatdagi ulkan muvaffaqiyatlari va davlat darajasidagi yuksak e’tirofi ortidan sodir bo‘lmoqda:

  • Prezident sovg‘asi: Bir necha kun avval xalqaro maydonda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, tarixiy natijalarga erishgani uchun davlatimiz rahbari tomonidan yosh grossmeysterga 200 ming AQSH dollari miqdoridagi mukofot puli, yangi zamonaviy kottej hamda Volkswagen rusumli avtomobil tantanali ravishda topshirilgan edi;

  • Dunyo elitasidagi o‘rin: Nodirbek Abdusattorov nafaqat mamlakatimiz, balki jahon shaxmat elitasining (FIDE reytingi bo‘yicha dunyoning eng kuchli grossmeysterlari safida) eng yuqori pog‘onalarida mustahkam turib, milliy sportimiz shon-shuhratini yuksaltirishda davom etmoqda.

«N & S»: Baxt ostonasidagi juftlik

Tarqalgan fotosuratlarda ko‘rkam klassik kostyumdagi Nodirbek va milliy hamda zamonaviy uslub uyg‘unlashgan nafis libosdagi sevgilisi gullar bilan bezatilgan arka qarshisida baxtli jilmayib turgani aks etgan. Shuningdek, marosimda juftlikning ismlari bosh harflari tushirilgan yurak shaklidagi ramziy gul kompozitsiyasi ko‘rinish bergan.

Millionlab muxlislar va shaxmat ishqibozlari yosh chempion va uning bo‘lajak umr yo‘ldoshiga cheksiz oilaviy baxt, mustahkam xotirjamlik hamda kelajakdagi barcha bosqichlarda ulkan zafarlar tilamoqda. Yoshlar baxtli bo‘lsin!

Nodirbek AbdusattorovShaxmatFIDE
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?1 oktabr 10:29O‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandiO‘zbek shaxmati dunyo e’tirofida: Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti etib tayinlandi1 oktabr 07:20Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbariSanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari27 sentabr 21:28Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?19 sentabr 11:07«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi