Gukesh Dommaradju 3-partiyadan so‘ng Javohir Sindorovdan uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jeneva shahrida o‘tayotgan jahon chempionligi matchining uchinchi partiyasidan so‘ng hindistonlik Gukesh Dommaradju o‘zbekistonlik Javohir Sindorovdan uzr so‘radi.
- Gukesh o‘yin davomida yo‘talib, raqibiga noqulaylik tug‘dirgani uchun kechirim so‘ragan bo‘lsa, Javohir Sindorov bunga samimiy javob qaytardi.
- 60 yurishga cho‘zilgan keskin bellashuv durang bilan yakunlandi va umumiy hisob 1,5 : 1,5 ko‘rinishini oldi.
Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tayotgan shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi matchining uchinchi partiyasidan so‘ng amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaradju o‘zbekistonlik da’vogar Javohir Sindorovdan uzr so‘radi. Bu haqda Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) matbuot xizmati ma’lum qildi.
Shaxmat taxtasi yonidagi samimiy muloqot
Federatsiyaning rasmiy Instagram sahifasida e’lon qilingan videolavhada 60 yurishga cho‘zilgan keskin bellashuv durang bilan yakunlangach, raqiblar o‘rtasida bo‘lib o‘tgan qisqa suhbat aks etgan. Ma’lum bo‘lishicha, Gukesh o‘yin davomida yo‘talib, raqibiga noqulaylik tug‘dirgani uchun kechirim so‘ragan:
«Rostdan ham yo‘talim uchun juda afsusdaman», — dedi hindistonlik grossmeyster.
«Hech qanday muammo yo‘q», — deya samimiy javob qaytardi Javohir Sindorov.
FIDE matbuot xizmati ikki yosh yulduzning o‘zaro hurmatini e’tirof etib, ushbu lavhani «Partiyadan so‘ng ikki jentlmen» deya izohladi.
Match tafsilotlari va navbatdagi partiya
Ayni damda Jenevadagi jahon toji uchun kurashda muvozanat saqlanib turibdi va o‘zbekistonlik grossmeysterni muhim qo‘llab-quvvatlov kutmoqda:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
3-partiya natijasi
60-yurishda durang qayd etildi
Matchning umumiy hisobi
1,5 : 1,5 (uchta partiyaning barchasi durang bilan tugadi)
4-partiya sanasi va ranglar
Bugun, 28 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi (Gukesh oq, Sindorov qora donalarda o‘ynaydi)
Maxsus qo‘llab-quvvatlov
Jenevada Javohir Sindorovni Qozog‘iston ayollar terma jamoasi yetakchisi Bibisara Asaubayeva shaxsan qo‘llab-quvvatlamoqda
Sizningcha, bugun, 28 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 4-partiyada qora donalarda o‘ynaydigan Javohir Sindorov amaldagi jahon chempioni Gukeshga qarshi qanday taktika tanlaydi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati hamda Jenevadagi jahon chempionligi bahslarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…