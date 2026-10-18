Lids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Lids — Manchester Yunayted uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lids boshlang‘ich tarkibi: 1. Trafford Dj., 4. Ampadu E., 2. Bogl Dj., 9. Kalvert-Lyuin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Djastin Dj., 5. Muxaremovich T., 19. Okafor N., 18. Stax A., 22. Tanaka A.
Lids bosh murabbiyi: Farke D.
Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba K., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandesh B. (kapitan), 5. Maguayr G., 6. Martines Li., 19. Mbemo B., 18. Tilemans Yu., 15. Yoro L.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Karrik M.
Jonli reportaj JONLI
8
Brayan Mbeumo (Manchester Yunayted) uzatilgan uzun to‘pni qabul qilib oldi, ammo Jeyms Trafford ajoyib reaksiya va to‘pni ilib olishdagi harakatlari uchun maqtovga loyiq.
3
Lids futbolchilari ajoyib qisqa paslar va to‘pni juda yaxshi harakatlantirishmoqda. Ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1
O‘yin boshlandi. Birinchi bo‘lim start oldi.
18:01
O‘yinchilar maydonda va Manchester Yunayted o‘yinni boshlab beradi.
18:00
Darren Inglend bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
18:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblar bilan tanishib olishingiz mumkin.
18:00
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…