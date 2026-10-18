Lids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn

·46·Sport
Lids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi LidsManchester Yunayted uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lids boshlang‘ich tarkibi: 1. Trafford Dj., 4. Ampadu E., 2. Bogl Dj., 9. Kalvert-Lyuin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Djastin Dj., 5. Muxaremovich T., 19. Okafor N., 18. Stax A., 22. Tanaka A.

Lids bosh murabbiyi: Farke D.

Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba K., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandesh B. (kapitan), 5. Maguayr G., 6. Martines Li., 19. Mbemo B., 18. Tilemans Yu., 15. Yoro L.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Karrik M.

Jonli reportaj JONLI
8
Brayan Mbeumo (Manchester Yunayted) uzatilgan uzun to‘pni qabul qilib oldi, ammo Jeyms Trafford ajoyib reaksiya va to‘pni ilib olishdagi harakatlari uchun maqtovga loyiq.
3
Lids futbolchilari ajoyib qisqa paslar va to‘pni juda yaxshi harakatlantirishmoqda. Ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1
O‘yin boshlandi. Birinchi bo‘lim start oldi.
18:01
O‘yinchilar maydonda va Manchester Yunayted o‘yinni boshlab beradi.
18:00
Darren Inglend bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
18:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblar bilan tanishib olishingiz mumkin.
18:00
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
LidsManchester YunaytedAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi10 oktabr 19:4789-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi20 sentabr 22:389 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi10 sentabr 06:57Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildi4 sentabr 16:51Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldi2 avgust 10:21Tottenxem qimmatli ochkolarni yo'qotdi: Mathys Tel qahramondan aybdorga aylandiTottenxem qimmatli ochkolarni yo'qotdi: Mathys Tel qahramondan aybdorga aylandi12 may 02:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...