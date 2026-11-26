Shomurodovning «Chorum Belediyespor»ga urgan goli eng chiroyli deb topildi
Sport1 daqiqa o'qish6
Eldor Shomurodovning «Istanbul Bashakshehir» safida «Chorum Belediyespor» darvozasiga kiritgan goli Turkiya Superligasining 12-turidagi eng chiroyli gol deb topildi.
Muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnomada o‘zbekistonlik hujumchining goli eng ko‘p ovoz to‘pladi. Shu tariqa Shomurodov 12-turning eng chiroyli goli muallifi sifatida e’tirof etildi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…