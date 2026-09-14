Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 5-turida Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o‘ynagan «Bashakshehir» safarda «Amedspor»ga qarshi 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvda «Amedspor» hujumchisi Orban xet-trik qayd etdi, Eldor Shomurodov esa mavsumda ilk bor maydonni golsiz tark etdi.
- So‘nggi 4 o‘yinda atigi 1 ochko olgan «Bashakshehir»
- 13-o‘rinda qoldi, «Amedspor» esa 3-pog‘onaga ko‘tarildi.
Turkiya Superligasining 5-turida o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutgan uchrashuv kutilmagan va falokatli natija bilan xotima topdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchi yulduzi — Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan boshlang‘ich tarkibdan joy olgan bahsda Istanbulning «Bashakshehir» klubi safarda «Amedspor»ga qarshi maydonga tushib, o‘z darvozasidan javobsiz 5 ta to‘p olib chiqdi (0:5). Diyorbakirdagi stadionda kechgan bellashuvda mezbonlar hujumchisi Orban xet-trik qayd etib haqiqiy benefis ko‘rsatgan bo‘lsa, Nuri Shahin boshqaruvidagi istanbulliklar mudofaasi butkul chilparchin bo‘ldi.
Eng achinarli jihati, yangi mavsum startida muntazam gol urib kelayotgan sardorimiz Eldor Shomurodov joriy mavsumda ilk bor maydonni to‘psiz tark etdi va har ikki hamyurtimiz ikkinchi bo‘limda zaxiraga olindi. So‘nggi 4 ta to‘qnashuvda atigi 1 ochko to‘plab, chuqur inqiroz ko‘chasiga kirib qolgan «Bashakshehir» 13-o‘rinda qolib ketdi; yirik g‘alabaga erishgan «Amedspor» esa 10 ochko bilan turnir jadvalining 3-pog‘onasiga sakradi. Xo‘sh, Shahin shogirdlari nega bu qadar og‘ir zarbaga uchradi, tanaffusdagi uchtalik o‘zgarish ham nega vaziyatni o‘nglay olmadi va o‘zbek yulduzlari ishtirokidagi jamoa ushbu bo‘hrondan qanday chiqib ketadi?
Diyorbakirdagi 5 ta javobsiz gol: «Bashakshehir» himoyasining qulashi
Uchrashuv mehmonlar uchun birinchi bo‘lim so‘ngidayoq haqiqiy dahshatga aylandi:
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi avtogol: 45+1-daqiqada Bayramning o‘z darvozasiga yo‘llagan to‘pi «Bashakshehir»ning barcha taktik rejalarini chalkashtirib yubordi;
Orbanning 23 daqiqa ichidagi xet-triki: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan sahnaga chiqqan Orban 51, 55 va 74-daqiqalarda ketma-ket gol urib, mehmonlar mudofaasini parokanda qildi;
Dianedan so‘nggi zarba: Bahs taqdiri allaqachon hal bo‘lib ulgurgan 83-daqiqada zaxiradan qo‘shilgan Diane hisobni 5:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Tarkiblar xronikasi: Mezbonlar safida Lafont, Dellova, Xalil, Krasniki, Orban, Saba, Balet, Beyts, Meras, Raveloson va Soyalp to‘p surgan bo‘lsa, «Bashakshehir» Dilmen, Kalujinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Operi, Opoku, Skov Olsen, Shahiner, Fayzullayev va Shomurodov bilan kurashga kirishgan edi.
Shomurodov va Fayzullayev zaxiraga olindi: Hujum chizig‘idagi qurg‘oqchilik
O‘zbekistonlik legionerlarning maydondagi harakatlari va murabbiylar shtabi qarorlari:
Ilk bor golsiz qolgan Shomurodov: Joriy mavsumda ketma-ket to‘p kiritib kelayotgan 31 yoshli hujumchi 82 daqiqa harakat qilib, mavsumda ilk bor maydonni golsiz tark etdi va o‘rnini O‘zjanga bo‘shatib berdi;
Fayzullayev 63-daqiqada almashtirildi: Qanotda faollik ko‘rsatishga uringan Abbosbek Fayzullayev hisob 0:3 bo‘lib turganda o‘rnini Brnichga topshirdi;
To‘p ta’minotining uzilishi: «Bashakshehir» yarimhimoya chizig‘i raqibning kuchli pressingi ostida qolib ketgani sababli o‘zbek hujumchilariga deyarli qulay imkoniyat va paslar yetib bormadi.
4 o‘yinda atigi 1 ochko: Nuri Shahin jamoasida jiddiy bo‘hron
Istanbul klubining joriy mavsumdagi holati xavotirli darajaga yetdi:
Inqiroz ko‘lami: So‘nggi to‘rtta bahsda atigi bittagina durang qayd etib, 1 ochko bilan kifoyalangan «Bashakshehir» jami 4 ochko bilan turnir jadvalining 13-pog‘onasida qolmoqda;
«Amedspor»ning yuqoriga sakrashi: Mezbonlar o‘z maydonidagi ushbu tarixiy yirik g‘alaba tufayli ochkolarini 10 taga yetkazib, Superligada 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
Taktik xatolar: Nuri Shahin ikkinchi bo‘lim boshidayoq birdaniga uchta o‘zgarish (Yildirim, Sari, Karbovnik) qilgan bo‘lsa-da, bu himoyadagi bo‘shliqlarni bartaraf eta olmadi va jamoa sariq kartochkalarga (Operi, Gunesh) ko‘mildi.
«Bashakshehir»ning Diyorbakirdagi bu sharmandali mag‘lubiyati klub rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun jiddiy xulosalar chiqarish kerakligini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, «Bashakshehir»ning 0:5 hisobida tor-mor bo‘lishiga asosiy sabab nima bo‘ldi — Nuri Shahinning taktikasimi yoki jamoa himoyachilarining qo‘pol xatolari? Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev keyingi turlarda klubni bu chuqur inqirozdan olib chiqa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya chempionatidagi hamyurtlarimiz ishtirokiga oid ushbu shov-shuvli tahlilni barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…