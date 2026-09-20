Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi

·2·Sport
Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi

Turkiya Superligasining 6-turi doirasida Istanbulda o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun chinakam bayram oqshomi bo‘lib o‘tdi. O‘z maydonida «Genchlerbirligi» klubini qabul qilgan «Istanbul Bashakshehir» raqibini javobsiz 4 ta to‘p farqi bilan chil-parchin qilib, mavsumdagi eng yorqin va yirik g‘alabasini tantana qildi (4:0). Mazkur to‘qnashuvning bosh qahramoniga aylangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuv davomida dubl qayd etib, chempionatdagi gollari sonini 6 taga yetkazib oldi va Turkiya Superligasi to‘purarlar poygasida yetakchilar safiga dadil qo‘shildi.

77-daqiqada butun stadion olqishlari ostida zaxiraga olingan Shomurodovning o‘rniga aynan shu soniyalarda milliy jamoamizning yana bir yorqin yulduzi Abbosbek Fayzullayev maydonga tushirilib, g‘alabali bahsni faol harakatlar bilan yakunlab qo‘ydi. Ushbu yirik triumfdan so‘ng «Bashakshehir» ochkolari sonini 7 taga yetkazib, turnir jadvalida 12-o‘ringa ko‘tarildi va pastki zonadan uzoqlashdi.

Xo‘sh, Eldor Shomurodovning bu qadar to‘xtatib bo‘lmas sermahsulligiga qanday taktik o‘zgarish sabab bo‘ldi, Fayzullayevning o‘yinga qo‘shilishi jamoa hujumlariga qanday ta’sir ko‘rsatdi va ushbu 4:0 hisobidagi g‘alaba «Bashakshehir»ni Yevropa kuboklari uchun kurashga qaytara oladimi?

«Shomurodovdan dubl va 4:0 hisobidagi qasos»: Istanbuldagi bahs xronikasi

6-turning eng sermahsul to‘qnashuvidagi muhim voqealar:

  • Olsendan chaqmoqdek start (9'): Mezbonlar yarimhimoyachisi Olsen bahs boshidayoq hisobni ochib, «Bashakshehir»ning tezkor bosimini golga aylantirdi (1:0);

  • Eldorning birinchi zarbasi (33'): Jarima maydoni ichida mukammal pozitsiya tanlagan Shomurodov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Zelkedan penalti (53'): Ikkinchi bo‘lim boshida germaniyalik tajribali hujumchi Davi Zelke 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, o‘yin taqdirini deyarli hal qildi (3:0);

  • Dubl va 6-gol (65'): Shomurodov raqib mudofaasini yana bir bor dog‘da qoldirib, o‘zining ikkinchi to‘pini kiritdi va Superligadagi gollari sonini 6 taga yetkazdi (4:0);

  • 77-daqiqadagi tarixiy almashinuv: O‘yin qahramoni Shomurodov zaxiraga olingan daqiqada yana bir vakilimiz — Abbosbek Fayzullayev zaxiradan maydonga tashlandi.

«Bashakshehir» — «Genchlerbirligi» bahsining rasmiy qaydnomasi

Turkiya Superligasi 6-turi doirasidagi uchrashuvning to‘liq protokoli:

Musobaqa / Bosqich

Sana / Vaqt

Yakuniy hisob

Gollar mualliflari

Superliga, 6-tur

19 sentyabr, 2026 yil

4 : 0

Olsen 9', Shomurodov 33', 65', Zelke 53' (pen.)

  • «Bashakshehir» asosiy tarkibi: Muhammad, Karbovnik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen (Ergun, 62), Olsen, Brnich (FAYZULLAYEV, 77), Zelke (Yildirim, 69), SHOMURODOV (Ozjan, 77);

  • Jadvaldagi siljish: «Bashakshehir» 7 ochko bilan 12-o‘ringa chiqib oldi, «Genchlerbirligi» esa 7 ochko bilan 13-pog‘onaga pasaydi;

  • O‘zbekistonlik legionerlarning umumiy vaqti: Eldor Shomurodov — 77 daqiqa (2 ta gol), Abbosbek Fayzullayev — 13+ daqiqa faol o‘yin.

Taktik tahlil: Ekspertlar Shomurodovning formasi haqida

Turkiya va o‘zbek futboli mutaxassislarining uchrashuv bo‘yicha xulosalari:

  • Shomurodov—Zelke tandemining uyg‘unligi: Ikki baland bo‘yli markaziy hujumchining bir vaqtda harakat qilishi raqib markaziy himoyachilarini chalg‘itib, Eldorga bo‘sh zonalarga ochilish imkonini berdi;

  • To‘purarlik instinktining tiklanishi: 6 turda 6 ta gol — bu Shomurodovning Turkiya chempionatidagi eng yorqin starti hisoblanadi va uning ruhiy ishonchi maksimal darajaga chiqqanini isbotlaydi;

  • Fayzullayevning roli: Murabbiylar shtabi yosh yarimhimoyachini asta-sekin o‘yin ritmiga moslashtirmoqda va keyingi turlarda uni Shomurodov bilan bir vaqtda maydonda ko‘rish ehtimoli juda yuqori;

  • Jamoaviy bosimdan chiqish: 4:0 hisobidagi yirik g‘alaba «Bashakshehir»ni turnir jadvalining yuqori qismiga intilishi uchun ulkan turtki beradi.

Eldor Shomurodovning ushbu dahshatli dubli va Abbosbek Fayzullayevning muvaffaqiyatli ishtiroki o‘zbek legionerlarining xalqaro maydondagi nufuzini yana bir karra yuqori cho‘qqiga ko‘tardi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov joriy mavsumda 20 dan ortiq gol urib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purari (to‘purarlar qiroli) bo‘la oladimi? Abbosbek Fayzullayev kelgusi turlarda boshlang‘ich tarkibdan muqim joy olishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va hamyurtlarimizning ushbu yorqin g‘alabasi sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Eldor ShomurodovBashakshehirTurkiya SuperligiGenchlerbirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqdaKecha, 22:49"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durangKecha, 22:00De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiKecha, 21:44«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindiKecha, 21:35APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiKecha, 21:13Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolKecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng