Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi
Turkiya Superligasining 6-turi doirasida Istanbulda o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun chinakam bayram oqshomi bo‘lib o‘tdi. O‘z maydonida «Genchlerbirligi» klubini qabul qilgan «Istanbul Bashakshehir» raqibini javobsiz 4 ta to‘p farqi bilan chil-parchin qilib, mavsumdagi eng yorqin va yirik g‘alabasini tantana qildi (4:0). Mazkur to‘qnashuvning bosh qahramoniga aylangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuv davomida dubl qayd etib, chempionatdagi gollari sonini 6 taga yetkazib oldi va Turkiya Superligasi to‘purarlar poygasida yetakchilar safiga dadil qo‘shildi.
77-daqiqada butun stadion olqishlari ostida zaxiraga olingan Shomurodovning o‘rniga aynan shu soniyalarda milliy jamoamizning yana bir yorqin yulduzi Abbosbek Fayzullayev maydonga tushirilib, g‘alabali bahsni faol harakatlar bilan yakunlab qo‘ydi. Ushbu yirik triumfdan so‘ng «Bashakshehir» ochkolari sonini 7 taga yetkazib, turnir jadvalida 12-o‘ringa ko‘tarildi va pastki zonadan uzoqlashdi.
Xo‘sh, Eldor Shomurodovning bu qadar to‘xtatib bo‘lmas sermahsulligiga qanday taktik o‘zgarish sabab bo‘ldi, Fayzullayevning o‘yinga qo‘shilishi jamoa hujumlariga qanday ta’sir ko‘rsatdi va ushbu 4:0 hisobidagi g‘alaba «Bashakshehir»ni Yevropa kuboklari uchun kurashga qaytara oladimi?
«Shomurodovdan dubl va 4:0 hisobidagi qasos»: Istanbuldagi bahs xronikasi
6-turning eng sermahsul to‘qnashuvidagi muhim voqealar:
Olsendan chaqmoqdek start (9'): Mezbonlar yarimhimoyachisi Olsen bahs boshidayoq hisobni ochib, «Bashakshehir»ning tezkor bosimini golga aylantirdi (1:0);
Eldorning birinchi zarbasi (33'): Jarima maydoni ichida mukammal pozitsiya tanlagan Shomurodov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Zelkedan penalti (53'): Ikkinchi bo‘lim boshida germaniyalik tajribali hujumchi Davi Zelke 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, o‘yin taqdirini deyarli hal qildi (3:0);
Dubl va 6-gol (65'): Shomurodov raqib mudofaasini yana bir bor dog‘da qoldirib, o‘zining ikkinchi to‘pini kiritdi va Superligadagi gollari sonini 6 taga yetkazdi (4:0);
77-daqiqadagi tarixiy almashinuv: O‘yin qahramoni Shomurodov zaxiraga olingan daqiqada yana bir vakilimiz — Abbosbek Fayzullayev zaxiradan maydonga tashlandi.
«Bashakshehir» — «Genchlerbirligi» bahsining rasmiy qaydnomasi
Turkiya Superligasi 6-turi doirasidagi uchrashuvning to‘liq protokoli:
Musobaqa / Bosqich
Sana / Vaqt
Yakuniy hisob
Gollar mualliflari
Superliga, 6-tur
19 sentyabr, 2026 yil
4 : 0
Olsen 9', Shomurodov 33', 65', Zelke 53' (pen.)
«Bashakshehir» asosiy tarkibi: Muhammad, Karbovnik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen (Ergun, 62), Olsen, Brnich (FAYZULLAYEV, 77), Zelke (Yildirim, 69), SHOMURODOV (Ozjan, 77);
Jadvaldagi siljish: «Bashakshehir» 7 ochko bilan 12-o‘ringa chiqib oldi, «Genchlerbirligi» esa 7 ochko bilan 13-pog‘onaga pasaydi;
O‘zbekistonlik legionerlarning umumiy vaqti: Eldor Shomurodov — 77 daqiqa (2 ta gol), Abbosbek Fayzullayev — 13+ daqiqa faol o‘yin.
Taktik tahlil: Ekspertlar Shomurodovning formasi haqida
Turkiya va o‘zbek futboli mutaxassislarining uchrashuv bo‘yicha xulosalari:
Shomurodov—Zelke tandemining uyg‘unligi: Ikki baland bo‘yli markaziy hujumchining bir vaqtda harakat qilishi raqib markaziy himoyachilarini chalg‘itib, Eldorga bo‘sh zonalarga ochilish imkonini berdi;
To‘purarlik instinktining tiklanishi: 6 turda 6 ta gol — bu Shomurodovning Turkiya chempionatidagi eng yorqin starti hisoblanadi va uning ruhiy ishonchi maksimal darajaga chiqqanini isbotlaydi;
Fayzullayevning roli: Murabbiylar shtabi yosh yarimhimoyachini asta-sekin o‘yin ritmiga moslashtirmoqda va keyingi turlarda uni Shomurodov bilan bir vaqtda maydonda ko‘rish ehtimoli juda yuqori;
Jamoaviy bosimdan chiqish: 4:0 hisobidagi yirik g‘alaba «Bashakshehir»ni turnir jadvalining yuqori qismiga intilishi uchun ulkan turtki beradi.
Eldor Shomurodovning ushbu dahshatli dubli va Abbosbek Fayzullayevning muvaffaqiyatli ishtiroki o‘zbek legionerlarining xalqaro maydondagi nufuzini yana bir karra yuqori cho‘qqiga ko‘tardi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov joriy mavsumda 20 dan ortiq gol urib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purari (to‘purarlar qiroli) bo‘la oladimi? Abbosbek Fayzullayev kelgusi turlarda boshlang‘ich tarkibdan muqim joy olishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va hamyurtlarimizning ushbu yorqin g‘alabasi sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…