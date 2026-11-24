Nuri Shaxin Abbosbek Fayzullayevning qancha vaqtga safdan chiqqanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abbosbek Fayzullayev Saudiya Arabistoniga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida olgan jarohati sababli olti hafta davomida maydonga tusha olmaydi.
- «Bashakshehir» bosh murabbiyi Nuri Shaxin futbolchining to‘piq qismidagi shikastlanishi tufayli uzoq muddatga safdan chiqqanini tasdiqladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abbosbek Fayzullayev noyabr oyi yig‘ini davomida Saudiya Arabistoniga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida olgan jarohati sababli «Bashakshehir»ning so‘nggi o‘yinida ishtirok eta olmadi.
23 yoshli futbolchining holati o‘zbekistonlik muxlislarni ham jiddiy xavotirga solgandi. Istanbul klubi bosh murabbiyi Nuri Shaxin jamoadagi jarohatlangan o‘yinchilar haqida gapirar ekan, birinchi navbatda Abbosbek Fayzullayevning tiklanish muddatiga oydinlik kiritdi.
«Abbosbek olti hafta maydonga tusha olmaydi. Afsuski, Emin Bayram operatsiya qilinadi va 6–8 oy, Hamza Gyureler 6–8 hafta jamoadan tashqarida bo‘ladi. Kristofer Operi operatsiya qilindi va 4 oy maydonda ko‘rmaymiz. Yusuf Sarining operatsiyadan keyingi tiklanishi uchun yana 2–3 hafta kerak bo‘ladi. Usseynu Ba haqida ham hozircha aniq muddat ayta olmaymiz. Eng tezroq safga qaytishini kutayotgan futbolchilarimiz Yusuf va Ba», — dedi Nuri Shaxin matbuot anjumanida.
Dohadagi bahs va «Bashakshehir» tarkibidagi holat
Eslatib o‘tamiz, 17 noyabr kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi Qatarning Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi o‘rtoqlik o‘yini o‘tkazib, 2:1 hisobida g‘alaba qozongandi. O‘sha uchrashuvning 53-daqiqasida raqib futbolchisining qo‘pol harakatidan so‘ng Abbosbek Fayzullayev shikastlanib, maydonni tark etgan. Avvalroq O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati futbolchining o‘ng oyoq to‘piq qismi jarohatlanganini ma’lum qilgandi.
Futbolchi
Holati
Taxminiy tiklanish / yo‘qotilgan vaqt
Abbosbek Fayzullayev
To‘piq jarohati (Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yinda)
6 hafta
Emin Bayram
Operatsiya rejalashtirilgan
6–8 oy
Kristofer Operi
Operatsiya o‘tkazilgan
4 oy
Hamza Gyureler
Jarohat
6–8 hafta
Yusuf Sari
Operatsiyadan keyingi tiklanish
2–3 hafta
Usseynu Ba
Jarohat
Aniq muddat noma’lum
Abbosbek Fayzullayevsiz o‘tgan Turkiya Superligasi 12-turida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum»ga qarshi maydonga tushib, 0:2 hisobida ortda borayotgan vaziyatdan chiqib ketdi va 4:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi. Ushbu kambekdagi ilk golni Eldor Shomurodov kiritdi.
Sizningcha, Abbosbek Fayzullayevning 6 haftalik tanaffusi «Bashakshehir»ning yaqin turlardagi natijalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…