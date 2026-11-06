Enso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Nottingem Forest»ga qarshi bahs oldidan darvozabon Janluidji Donnarumma bilan alohida suhbat o‘tkazdi.
- Murabbiy futbolchining so‘nggi o‘yinlardagi xatolarini ortiqcha bo‘rttirmaslik va ularga o‘ralib qolmasdan, kelgusi o‘yinlarga diqqatni qaratish muhimligini ta’kidladi.
- Joriy mavsumda 14 ta uchrashuvda 20 ta gol o‘tkazib yuborgan 27 yoshli posbon ushbu bahsda muxlislar ishonchini qayta tiklashga harakat qiladi.
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska APL doirasidagi «Nottingem Forest»ga qarshi uchrashuv oldidan jamoaning asosiy posboni Janluidji Donnarumma bilan alohida suhbat o‘tkazganini ma’lum qildi. So‘nggi rasmiy bahslarda italiyalik darvozabon tomonidan yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xatolar raqib gollariga sabab bo‘lib, muxlislar va mutaxassislarning keskin e’tirozlarini keltirib chiqargan edi.
City Xtra nashrining yozishicha, bosh murabbiy tajribali darvozabonni ruhiy bosim ostida qoldirmaslik va vaziyatni to‘g‘ri baholash muhimligini ta’kidlagan.
«Eng muhimi — xatoga o‘ralib qolmaslik»: Mareskaning bayonoti
Italiyalik mutaxassis o‘z vatandoshi bilan kechgan muloqot haqida to‘xtalar ekan, quyidagi fikrlarni bildirdi:
Xatoni tan olish: «Men Donnarumma bilan gaplashdim. Ammo ba’zi holatlarda bu masalani ortiqcha bo‘rttirish shart emas, chunki futbolchilarning o‘zlari ham qayerda xatoga yo‘l qo‘yganini juda yaxshi tushunib turishadi va buni tan olishadi»;
Oldinga qarab intilish: «Hozir eng asosiy vazifa — shu muvaffaqiyatsiz holatga o‘ralib qolmaslik. Buni ortda qoldirib, faqat keyingi o‘yinlarga diqqatni qaratish va oldinga qarab harakat qilish kerak», — dedi Mareska.
Raqamlar va statistika: Donnarummaning mavsumdagi ko‘rsatkichi
27 yoshli darvozabonning joriy mavsumdagi statistik ko‘rsatkichlari «shaharliklar» mudofaa chizig‘idagi qiyinchiliklarni ko‘rsatmoqda:
O‘yinlar va o‘tkazib yuborilgan to‘plar: U «Siti» libosida barcha musobaqalarda jami 14 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z darvozasidan 20 ta gol o‘tkazib yubordi;
«Quruq» o‘yinlar: Italiyalik posbon o‘tkazilgan bahslarning atigi 4 tasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan.
Endilikda Donnarumma «Nottingem Forest»ga qarshi bo‘ladigan uchrashuvda xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda murabbiy va muxlislar ishonchini qayta tiklash uchun maydonga tushadi.
Izohlar 0
…