Enso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildi

·60·Sport
Enso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Nottingem Forest»ga qarshi bahs oldidan darvozabon Janluidji Donnarumma bilan alohida suhbat o‘tkazdi.
  • Murabbiy futbolchining so‘nggi o‘yinlardagi xatolarini ortiqcha bo‘rttirmaslik va ularga o‘ralib qolmasdan, kelgusi o‘yinlarga diqqatni qaratish muhimligini ta’kidladi.
  • Joriy mavsumda 14 ta uchrashuvda 20 ta gol o‘tkazib yuborgan 27 yoshli posbon ushbu bahsda muxlislar ishonchini qayta tiklashga harakat qiladi.

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska APL doirasidagi «Nottingem Forest»ga qarshi uchrashuv oldidan jamoaning asosiy posboni Janluidji Donnarumma bilan alohida suhbat o‘tkazganini ma’lum qildi. So‘nggi rasmiy bahslarda italiyalik darvozabon tomonidan yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xatolar raqib gollariga sabab bo‘lib, muxlislar va mutaxassislarning keskin e’tirozlarini keltirib chiqargan edi.

City Xtra nashrining yozishicha, bosh murabbiy tajribali darvozabonni ruhiy bosim ostida qoldirmaslik va vaziyatni to‘g‘ri baholash muhimligini ta’kidlagan.

«Eng muhimi — xatoga o‘ralib qolmaslik»: Mareskaning bayonoti

Italiyalik mutaxassis o‘z vatandoshi bilan kechgan muloqot haqida to‘xtalar ekan, quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Xatoni tan olish: «Men Donnarumma bilan gaplashdim. Ammo ba’zi holatlarda bu masalani ortiqcha bo‘rttirish shart emas, chunki futbolchilarning o‘zlari ham qayerda xatoga yo‘l qo‘yganini juda yaxshi tushunib turishadi va buni tan olishadi»;

  • Oldinga qarab intilish: «Hozir eng asosiy vazifa — shu muvaffaqiyatsiz holatga o‘ralib qolmaslik. Buni ortda qoldirib, faqat keyingi o‘yinlarga diqqatni qaratish va oldinga qarab harakat qilish kerak», — dedi Mareska.

Raqamlar va statistika: Donnarummaning mavsumdagi ko‘rsatkichi

27 yoshli darvozabonning joriy mavsumdagi statistik ko‘rsatkichlari «shaharliklar» mudofaa chizig‘idagi qiyinchiliklarni ko‘rsatmoqda:

  • O‘yinlar va o‘tkazib yuborilgan to‘plar: U «Siti» libosida barcha musobaqalarda jami 14 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z darvozasidan 20 ta gol o‘tkazib yubordi;

  • «Quruq» o‘yinlar: Italiyalik posbon o‘tkazilgan bahslarning atigi 4 tasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan.

Endilikda Donnarumma «Nottingem Forest»ga qarshi bo‘ladigan uchrashuvda xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda murabbiy va muxlislar ishonchini qayta tiklash uchun maydonga tushadi.

Manchester SitiEnso MareskaJanluidji DonnarummaAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiKecha 08:52«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi31 iyul 11:37“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi31 oktabr 07:09“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?27 oktabr 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi