Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?

·77·Sport
Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»
  • Angliya Premer-ligasining 8-turida «Aston Villa»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lganiga qaramay, Abduqodir Husanov jamoaning eng yaxshi o‘yinchisi deb e’tirof etildi.
  • WhoScored, Sofascore va Flashscore portallari o‘zbekistonlik himoyachiga yuqori ball berib, uni Erling Holand va Jeremi Dokudan ustun baholadi.
  • Murabbiy Enso Mareska Husanovni himoyadagi bo‘shliqlarni yopish uchun tanaffusda o‘ng qanotdan markaziy himoyaga qaytarishga majbur bo‘ldi.

Angliya Premer-ligasining 8-turida «Manchester Siti» qatorasiga yettita g‘alabali seriyasidan so‘ng ilk bor mag‘lubiyatga uchradi va safarda «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur natijadan keyin ham «shaharliklar» turnir jadvalida to‘plar nisbati evaziga peshqadamlikni saqlab qolgan bo‘lsa-da, «Arsenal» ochkolar bo‘yicha ularga yetib oldi.

Mag‘lubiyat fonida butun dunyo futbol nashrlari va nufuzli statistika markazlarining diqqat markazida O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov bo‘ldi — u mag‘lub bo‘lgan jamoa safida maydonning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida munosib e’tirof etildi.

Analitika markazlari hayratda: Husanov Holand va Dokudan yuqori baholandi

Mag‘lubiyatga qaramay, xalqaro yetakchi statistika portallari yosh himoyachining harakatlariga juda yuqori baho berdi:

  • WhoScored (8,0 ball): Portal ekspertlari Abduqodirni uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topdi. U Jeremi Doku (7,8) va Erling Holandni (7,6) ortda qoldirib, «Siti» tarkibida eng yuqori ballga sazovor bo‘ldi;

  • Sofascore (7,4 ball): Mazkur platformada ham o‘zbek himoyachisi ko‘rsatgan o‘yin «Manchester Siti» futbolchilari orasida eng yaxshi ko‘rsatkich sifatida qayd etildi;

  • Flashscore (8,0 ball): Servis Husanovning ishonchli harakatlarini 8,0 ball bilan baholadi va u faqat Jeremi Dokudan (8,1) birozgina ortda qoldi.

Tanaffusdagi taktik burilish va Mareskaning xatosi

Uchrashuv mobaynida bosh murabbiy Enso Mareskaning qarorlari mutaxassislar o‘rtasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi:

  • Qanotdan asl markazga qaytish: Birinchi bo‘limda Husanov himoyaning o‘ng qanotida harakat qildi va nafaqat himoyalanishda, balki hujumlarga qo‘shilishda ham faollik ko‘rsatdi. Biroq tanaffusdan so‘ng himoyadagi bo‘shliqlarni yopish maqsadida murabbiy uni asl pozitsiyasi — markaziy himoyaga qaytarishga majbur bo‘ldi;

  • Mark Gexining xatolari: Ekspertlar «Manchester Siti»ning mag‘lubiyatiga murabbiyning tarkib tanlashdagi xatosini, xususan, markaziy himoyachi Mark Gexining so‘nggi paytlardagi qo‘pol xatolari gollarga olib kelayotganini sabab qilib ko‘rsatmoqda;

  • Muxlislar va saytlar talabi: Global Football Vibes portali tahlilchilari «Enso Mareska, Abduqodir Husanovni o‘ng qanot himoyasida eksperiment qilishni to‘xtat!» deya keskin talab qo‘ydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab muxlislar ham mudofaa markazini to‘liq Abduqodir Husanov va Yoshko Gvardiol juftligiga ishonib topshirishni so‘ramoqda.

O‘yin yakunlari bo‘yicha asosiy baholar

Futbolchi

WhoScored

Sofascore

Flashscore

Pozitsiyasi

Abduqodir Husanov

8,0

7,4

8,0

O‘ng / Markaziy himoyachi

Jeremi Doku

7,8

7,3

8,1

Qanot hujumchisi

Erling Holand

7,6

6,9

7,1

Markaziy hujumchi

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasiEnso Mareska
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?22 oktabr 22:41Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdiMareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdi24 oktabr 19:26“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi