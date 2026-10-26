Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- Angliya Premer-ligasining 8-turida «Aston Villa»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lganiga qaramay, Abduqodir Husanov jamoaning eng yaxshi o‘yinchisi deb e’tirof etildi.
- WhoScored, Sofascore va Flashscore portallari o‘zbekistonlik himoyachiga yuqori ball berib, uni Erling Holand va Jeremi Dokudan ustun baholadi.
- Murabbiy Enso Mareska Husanovni himoyadagi bo‘shliqlarni yopish uchun tanaffusda o‘ng qanotdan markaziy himoyaga qaytarishga majbur bo‘ldi.
Angliya Premer-ligasining 8-turida «Manchester Siti» qatorasiga yettita g‘alabali seriyasidan so‘ng ilk bor mag‘lubiyatga uchradi va safarda «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur natijadan keyin ham «shaharliklar» turnir jadvalida to‘plar nisbati evaziga peshqadamlikni saqlab qolgan bo‘lsa-da, «Arsenal» ochkolar bo‘yicha ularga yetib oldi.
Mag‘lubiyat fonida butun dunyo futbol nashrlari va nufuzli statistika markazlarining diqqat markazida O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov bo‘ldi — u mag‘lub bo‘lgan jamoa safida maydonning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida munosib e’tirof etildi.
Analitika markazlari hayratda: Husanov Holand va Dokudan yuqori baholandi
Mag‘lubiyatga qaramay, xalqaro yetakchi statistika portallari yosh himoyachining harakatlariga juda yuqori baho berdi:
WhoScored (8,0 ball): Portal ekspertlari Abduqodirni uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topdi. U Jeremi Doku (7,8) va Erling Holandni (7,6) ortda qoldirib, «Siti» tarkibida eng yuqori ballga sazovor bo‘ldi;
Sofascore (7,4 ball): Mazkur platformada ham o‘zbek himoyachisi ko‘rsatgan o‘yin «Manchester Siti» futbolchilari orasida eng yaxshi ko‘rsatkich sifatida qayd etildi;
Flashscore (8,0 ball): Servis Husanovning ishonchli harakatlarini 8,0 ball bilan baholadi va u faqat Jeremi Dokudan (8,1) birozgina ortda qoldi.
Tanaffusdagi taktik burilish va Mareskaning xatosi
Uchrashuv mobaynida bosh murabbiy Enso Mareskaning qarorlari mutaxassislar o‘rtasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi:
Qanotdan asl markazga qaytish: Birinchi bo‘limda Husanov himoyaning o‘ng qanotida harakat qildi va nafaqat himoyalanishda, balki hujumlarga qo‘shilishda ham faollik ko‘rsatdi. Biroq tanaffusdan so‘ng himoyadagi bo‘shliqlarni yopish maqsadida murabbiy uni asl pozitsiyasi — markaziy himoyaga qaytarishga majbur bo‘ldi;
Mark Gexining xatolari: Ekspertlar «Manchester Siti»ning mag‘lubiyatiga murabbiyning tarkib tanlashdagi xatosini, xususan, markaziy himoyachi Mark Gexining so‘nggi paytlardagi qo‘pol xatolari gollarga olib kelayotganini sabab qilib ko‘rsatmoqda;
Muxlislar va saytlar talabi: Global Football Vibes portali tahlilchilari «Enso Mareska, Abduqodir Husanovni o‘ng qanot himoyasida eksperiment qilishni to‘xtat!» deya keskin talab qo‘ydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab muxlislar ham mudofaa markazini to‘liq Abduqodir Husanov va Yoshko Gvardiol juftligiga ishonib topshirishni so‘ramoqda.
O‘yin yakunlari bo‘yicha asosiy baholar
Futbolchi
WhoScored
Sofascore
Flashscore
Pozitsiyasi
Abduqodir Husanov
8,0
7,4
8,0
O‘ng / Markaziy himoyachi
Jeremi Doku
7,8
7,3
8,1
Qanot hujumchisi
Erling Holand
7,6
6,9
7,1
Markaziy hujumchi
Izohlar 0
…