Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 7-turida «Istanbul Bashakshehir» safarda «Konyaspor» bilan 0:0 hisobida durang o'ynadi, Eldor Shomurodov to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qilib, 6,5 ball bilan baholandi.
- Ushbu turda Muhammad Saloh va Gift Orban ham gol ura olmagani kabi, oltita gol bilan ta'qib qilib kelayotgan Eldor Shomurodov, Viktor Osimhen va Vedat Muriki ham peshqadamlarga yetib olish imkoniyatini boy berdi.
Turkiya Superligasining 7-turidan o‘rin olgan bahsda «Istanbul Bashakshehir» safarda «Konyaspor» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz kechgan uchrashuvda darvozalarga to‘p kiritilmadi va o‘yin 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Mashhur statistik portal Flashscore ushbu bellashuv ishtirokchilari, jumladan, o‘zbekistonlik legionerlar Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning harakatlariga baho berdi.
O‘zbekistonlik futbolchilarning ko‘rsatkichlari: Kim qanday baho oldi?
«Istanbul Bashakshehir» safidagi hamyurtlarimizning ushbu turdagi ishtiroki turlicha kechdi:
Eldor Shomurodovga 6,5 ball: O‘zbekiston milliy jamoasi sardori asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi. Flashscore portali golsiz yakunlangan o‘yinda hujumchining foydali harakatlarini 6,5 ball bilan baholadi;
Fayzullayevga ball qo‘yilmadi: Yana bir iste’dodli futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev 80-daqiqada Bertug‘ O‘zgyur o‘rniga zaxiradan maydonga tushirildi. Unga berilgan vaqt kam bo‘lgani bois, portal futbolchiga reyting bali belgilamadi;
O‘yinning eng yaxshisi: Bahsning eng yuqori bahosiga darvozasini daxlsiz saqlab qolgan «Bashakshehir» posboni Muhammad Shengezer loyiq ko‘rildi (7,3 ball). Klublarning o‘rtacha bahosi bo‘yicha mehmonlar biroz ustunlik qildi (6,4 ga qarshi 6,2 ball).
To‘purarlar poygasidagi sukunat: Hech kim gol ura olmadi
Superliganing o‘tgan mavsumi to‘purari bo‘lgan Eldor Shomurodov yangi mavsumda ham o‘z unvonini munosib himoya qilmoqda. Biroq 7-tur to‘purarlar bahsida anomal holat bilan yodda qoldi:
Peshqadamlarning to‘xtashi: Jami 7 tadan gol bilan karvonboshilik qilayotgan Muhammad Saloh hamda Gift Orban maydonni golsiz tark etib, hisoblarini oshira olmadi;
Shomurodov va ta’qibchilarning imkoniyati: Oltitadan to‘p bilan ularni ta’qib qilib kelayotgan uchlik — Eldor Shomurodov, Viktor Osimhen hamda Vedat Muriki ham bu turda raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi va peshqadamlarga yetib olish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.
Shomurodovning mavsumdagi sermahsulligi
Joriy mavsum boshidan buyon yuksak sport formasini namoyish etayotgan Shomurodovning hisobida allaqachon 6 ta muhim gol mavjud:
Bir martadan gol urilgan jamoalar: «Kojaelispor», «Trabzonspor», «Kasimpasha» va amaldagi chempion «Galatasaroy»;
Dubl qayd etilgan bahs: «Genchlerbirligi» klubiga qarshi uchrashuv.
«Konyaspor» bilan qayd etilgan durang va peshqadamlarning gol ura olmagani Turkiya chempionatidagi oltin butsa uchun kurash yangi turlarda yanada qizg‘in davom etishini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…