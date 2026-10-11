Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?

·110·Sport
Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 7-turida «Istanbul Bashakshehir» safarda «Konyaspor» bilan 0:0 hisobida durang o'ynadi, Eldor Shomurodov to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qilib, 6,5 ball bilan baholandi.
  • Ushbu turda Muhammad Saloh va Gift Orban ham gol ura olmagani kabi, oltita gol bilan ta'qib qilib kelayotgan Eldor Shomurodov, Viktor Osimhen va Vedat Muriki ham peshqadamlarga yetib olish imkoniyatini boy berdi.

Turkiya Superligasining 7-turidan o‘rin olgan bahsda «Istanbul Bashakshehir» safarda «Konyaspor» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz kechgan uchrashuvda darvozalarga to‘p kiritilmadi va o‘yin 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Mashhur statistik portal Flashscore ushbu bellashuv ishtirokchilari, jumladan, o‘zbekistonlik legionerlar Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning harakatlariga baho berdi.

O‘zbekistonlik futbolchilarning ko‘rsatkichlari: Kim qanday baho oldi?

«Istanbul Bashakshehir» safidagi hamyurtlarimizning ushbu turdagi ishtiroki turlicha kechdi:

  • Eldor Shomurodovga 6,5 ball: O‘zbekiston milliy jamoasi sardori asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi. Flashscore portali golsiz yakunlangan o‘yinda hujumchining foydali harakatlarini 6,5 ball bilan baholadi;

  • Fayzullayevga ball qo‘yilmadi: Yana bir iste’dodli futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev 80-daqiqada Bertug‘ O‘zgyur o‘rniga zaxiradan maydonga tushirildi. Unga berilgan vaqt kam bo‘lgani bois, portal futbolchiga reyting bali belgilamadi;

  • O‘yinning eng yaxshisi: Bahsning eng yuqori bahosiga darvozasini daxlsiz saqlab qolgan «Bashakshehir» posboni Muhammad Shengezer loyiq ko‘rildi (7,3 ball). Klublarning o‘rtacha bahosi bo‘yicha mehmonlar biroz ustunlik qildi (6,4 ga qarshi 6,2 ball).

To‘purarlar poygasidagi sukunat: Hech kim gol ura olmadi

Superliganing o‘tgan mavsumi to‘purari bo‘lgan Eldor Shomurodov yangi mavsumda ham o‘z unvonini munosib himoya qilmoqda. Biroq 7-tur to‘purarlar bahsida anomal holat bilan yodda qoldi:

  • Peshqadamlarning to‘xtashi: Jami 7 tadan gol bilan karvonboshilik qilayotgan Muhammad Saloh hamda Gift Orban maydonni golsiz tark etib, hisoblarini oshira olmadi;

  • Shomurodov va ta’qibchilarning imkoniyati: Oltitadan to‘p bilan ularni ta’qib qilib kelayotgan uchlik — Eldor Shomurodov, Viktor Osimhen hamda Vedat Muriki ham bu turda raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi va peshqadamlarga yetib olish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.

Shomurodovning mavsumdagi sermahsulligi

Joriy mavsum boshidan buyon yuksak sport formasini namoyish etayotgan Shomurodovning hisobida allaqachon 6 ta muhim gol mavjud:

  • Bir martadan gol urilgan jamoalar: «Kojaelispor», «Trabzonspor», «Kasimpasha» va amaldagi chempion «Galatasaroy»;

  • Dubl qayd etilgan bahs: «Genchlerbirligi» klubiga qarshi uchrashuv.

«Konyaspor» bilan qayd etilgan durang va peshqadamlarning gol ura olmagani Turkiya chempionatidagi oltin butsa uchun kurash yangi turlarda yanada qizg‘in davom etishini ko‘rsatmoqda.

Eldor ShomurodovIstanbul BashakshehirKonyasporTurkiya Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!2 oktabr 14:46Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:486 o‘yinda 6 ta gol! Nuri Shahin Eldor Shomurodovning sermahsulligi sirini ochdi6 o‘yinda 6 ta gol! Nuri Shahin Eldor Shomurodovning sermahsulligi sirini ochdi3 oktabr 09:34Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildi14 sentabr 06:03«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi19 sentabr 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi