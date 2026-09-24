Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi olamshumul va tarixiy natijaga erishdi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, pnevmatik to‘pponchadan 10 metr masofaga o‘q otish dasturi bo‘yicha o‘tkazilgan final bahsida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli mergan Vladimir Svechnikov mutlaq ustunlik namoyish etib, barcha raqiblarini ortda qoldirdi hamda oltin medalga sazovor bo‘ldi.
Ushbu g‘alaba nafaqat sportchining shaxsiy faoliyatidagi, balki butun o‘zbek sporti solnomasidagi buyuk voqelik sifatida tarixga kirdi: bu O‘zbekiston uchun o‘q otish sport turlarida Osiyo o‘yinlarida naq 32 yillik tanaffusdan keyin qo‘lga kiritilgan ilk oltin medal bo‘ldi! Qolaversa, murosasiz kechgan final bellashuvida Svechnikov 244,3 ochko jamg‘arib, Osiyo o‘yinlarining yangi mutlaq rekordini ham o‘rnatdi. Bu ko‘rsatkich nafaqat qit’a rekordini yangiladi, balki o‘zbekistonlik sportchilarning merganlik borasida dunyoning eng kuchli maktablaridan qolishmasligini isbotlab berdi.
Xo‘sh, 32 yil kutilgan ushbu tarixiy oltin medal O‘zbekiston o‘q otish sporti rivojiga qanday kuchli turtki beradi, Svechnikovning 244,3 ochkolik rekordi xalqaro musobaqalarda qanday yangi ufqlarni ochadi va Nagoyadagi ushbu zafar delegatsiyamizning umumiy reytingidagi o‘rnini qanday mustahkamlaydi?
«32 yil kutilgan oltin, 244,3 ochko va Nagoya rekordi»: Tarixiy g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi
Vladimir Svechnikovning Osiyo o‘yinlaridagi triumfidan eng muhim fakt va ko‘rsatkichlar:
32 yillik «oltin tanaffus» sindirildi: O‘zbekiston o‘q otish sporti bo‘yicha Osiyo o‘yinlarida 32 yildan buyon qo‘lga kiritilmagan oliy shohsupani nihoyat qaytarib oldi;
10 metrdan pnevmatik to‘pponcha g‘alabasi: Svechnikov pnevmatik quroldan 10 metr masofaga otish dasturi finalida barcha qit’a grandlarini dog‘da qoldirdi;
Osiyo o‘yinlarining yangi rekordi: Hamyurtimiz finalda jami 244,3 ochko to‘plab, musobaqa tarixidagi yangi rekordchiga aylandi;
MOQ rasmiy e’tirofi: O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi ushbu natijani milliy sport tarixidagi eng salmoqli burilishlardan biri sifatida e’lon qildi;
Umumjamoa hisobiga muhim turtki: Mazkur oltin medal «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasidagi delegatsiyamiz hisobini yana bir qimmatbaho bosh sovrin bilan boyitdi.
«Aichi-Nagoya-2026»: 10 metrlik pnevmatik to‘pponcha finali va rekordlar tahlili
Vladimir Svechnikovning natijasi va tarixiy ko‘rsatkichlar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Vladimir Svechnikov (O‘zbekiston)
Osiyoning boshqa finalchilari
Sport turi va dasturi
Pnevmatik to‘pponcha, 10 metr masofa
Pnevmatik to‘pponcha, 10 metr masofa
Jamg‘arilgan yakuniy ball
244,3 ochko (Yangi Osiyo o‘yinlari rekordi)
2- va 3-o‘rin egalari (pastroq ko‘rsatkich)
Qo‘lga kiritilgan medal
OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)
Kumush va bronza medallari
Tarixiy ahamiyati
Osiyo o‘yinlarida 32 yil degandagi ilk oltin
Odatiy shohsupa taqsimoti
Psixologik chidamlilik
Mutlaq aniqlik va har bir seriyada barqarorlik
Bosim ostida xatoliklar va ball yo‘qotishlar
O‘zbekiston sportidagi o‘rni
Milliy o‘q otish tarixidan mustahkam joy oldi
Musobaqa ishtirokchisi
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Svechnikovning rekordi o‘zbek merganlik maktabining qayta tug‘ilishidir?
Xalqaro sport sharhlovchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:
O‘q otishda 32 yillik to‘siqni yengib o‘tish: O‘q otish sport turlarida Osiyo qit’asi an’anaviy ravishda Xitoy, Janubiy Koreya va Hindiston kabi dunyo gegemonlarining mutlaq nazoratida hisoblanadi; 32 yildan buyon ushbu yo‘nalishda oltin ololmay kelgan O‘zbekistonning shohsupaning eng yuqorisiga ko‘tarilishi milliy maktabimizning yangi darajaga chiqqanini isbotlaydi;
244,3 ochkolik rekord fenomeni: Pnevmatik to‘pponchadan 10 metr masofaga otishda har bir millimetr va yurak urishining bir maromda bo‘lishi natijani hal qiladi; Svechnikovning nafaqat g‘olib bo‘lishi, balki Osiyo o‘yinlarining rekord natijasini yangilashi uning sovuqqonlik va texnika bobida jahon elitasiga kirganini anglatadi;
Olimpiya o‘yinlari sari dadil qadam: Ushbu rekord darajadagi oltin medal sportchimizning kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham sovrinli o‘rinlarga bosh da’vogarlardan biri bo‘lishi uchun mustahkam poydevor yaratdi;
Boshqa sportchilarga ruhiy turtki: Suv sporti, boks va endilikda o‘q otishda qo‘lga kiritilayotgan oltin medallar «Aichi-Nagoya-2026»da ishtirok etayotgan boshqa atletlarimizga ham yuksak ishonch bag‘ishlamoqda.
Vladimir Svechnikovning Yaponiyadagi rekordli oltin otishi O‘zbekiston sporti tarixida chinakam yangi davrni boshlab berdi.
Sizningcha, Vladimir Svechnikovning 32 yillik tanaffusdan keyin o‘rnatgan rekordi va oltin medali yurtimizda o‘q otish sportiga yoshlarning qiziqishini qanchalik oshiradi? Sportchimiz ushbu muvaffaqiyatni kelgusi Olimpiya o‘yinlarida ham takrorlay olishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va yangi rekordchimizga tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…