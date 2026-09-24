Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi

·3·Sport
Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi olamshumul va tarixiy natijaga erishdi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, pnevmatik to‘pponchadan 10 metr masofaga o‘q otish dasturi bo‘yicha o‘tkazilgan final bahsida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli mergan Vladimir Svechnikov mutlaq ustunlik namoyish etib, barcha raqiblarini ortda qoldirdi hamda oltin medalga sazovor bo‘ldi.

Ushbu g‘alaba nafaqat sportchining shaxsiy faoliyatidagi, balki butun o‘zbek sporti solnomasidagi buyuk voqelik sifatida tarixga kirdi: bu O‘zbekiston uchun o‘q otish sport turlarida Osiyo o‘yinlarida naq 32 yillik tanaffusdan keyin qo‘lga kiritilgan ilk oltin medal bo‘ldi! Qolaversa, murosasiz kechgan final bellashuvida Svechnikov 244,3 ochko jamg‘arib, Osiyo o‘yinlarining yangi mutlaq rekordini ham o‘rnatdi. Bu ko‘rsatkich nafaqat qit’a rekordini yangiladi, balki o‘zbekistonlik sportchilarning merganlik borasida dunyoning eng kuchli maktablaridan qolishmasligini isbotlab berdi.

Xo‘sh, 32 yil kutilgan ushbu tarixiy oltin medal O‘zbekiston o‘q otish sporti rivojiga qanday kuchli turtki beradi, Svechnikovning 244,3 ochkolik rekordi xalqaro musobaqalarda qanday yangi ufqlarni ochadi va Nagoyadagi ushbu zafar delegatsiyamizning umumiy reytingidagi o‘rnini qanday mustahkamlaydi?

«32 yil kutilgan oltin, 244,3 ochko va Nagoya rekordi»: Tarixiy g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi

Vladimir Svechnikovning Osiyo o‘yinlaridagi triumfidan eng muhim fakt va ko‘rsatkichlar:

  • 32 yillik «oltin tanaffus» sindirildi: O‘zbekiston o‘q otish sporti bo‘yicha Osiyo o‘yinlarida 32 yildan buyon qo‘lga kiritilmagan oliy shohsupani nihoyat qaytarib oldi;

  • 10 metrdan pnevmatik to‘pponcha g‘alabasi: Svechnikov pnevmatik quroldan 10 metr masofaga otish dasturi finalida barcha qit’a grandlarini dog‘da qoldirdi;

  • Osiyo o‘yinlarining yangi rekordi: Hamyurtimiz finalda jami 244,3 ochko to‘plab, musobaqa tarixidagi yangi rekordchiga aylandi;

  • MOQ rasmiy e’tirofi: O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi ushbu natijani milliy sport tarixidagi eng salmoqli burilishlardan biri sifatida e’lon qildi;

  • Umumjamoa hisobiga muhim turtki: Mazkur oltin medal «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasidagi delegatsiyamiz hisobini yana bir qimmatbaho bosh sovrin bilan boyitdi.

«Aichi-Nagoya-2026»: 10 metrlik pnevmatik to‘pponcha finali va rekordlar tahlili

Vladimir Svechnikovning natijasi va tarixiy ko‘rsatkichlar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Vladimir Svechnikov (O‘zbekiston)

Osiyoning boshqa finalchilari

Sport turi va dasturi

Pnevmatik to‘pponcha, 10 metr masofa

Pnevmatik to‘pponcha, 10 metr masofa

Jamg‘arilgan yakuniy ball

244,3 ochko (Yangi Osiyo o‘yinlari rekordi)

2- va 3-o‘rin egalari (pastroq ko‘rsatkich)

Qo‘lga kiritilgan medal

OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)

Kumush va bronza medallari

Tarixiy ahamiyati

Osiyo o‘yinlarida 32 yil degandagi ilk oltin

Odatiy shohsupa taqsimoti

Psixologik chidamlilik

Mutlaq aniqlik va har bir seriyada barqarorlik

Bosim ostida xatoliklar va ball yo‘qotishlar

O‘zbekiston sportidagi o‘rni

Milliy o‘q otish tarixidan mustahkam joy oldi

Musobaqa ishtirokchisi

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Svechnikovning rekordi o‘zbek merganlik maktabining qayta tug‘ilishidir?

Xalqaro sport sharhlovchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:

  • O‘q otishda 32 yillik to‘siqni yengib o‘tish: O‘q otish sport turlarida Osiyo qit’asi an’anaviy ravishda Xitoy, Janubiy Koreya va Hindiston kabi dunyo gegemonlarining mutlaq nazoratida hisoblanadi; 32 yildan buyon ushbu yo‘nalishda oltin ololmay kelgan O‘zbekistonning shohsupaning eng yuqorisiga ko‘tarilishi milliy maktabimizning yangi darajaga chiqqanini isbotlaydi;

  • 244,3 ochkolik rekord fenomeni: Pnevmatik to‘pponchadan 10 metr masofaga otishda har bir millimetr va yurak urishining bir maromda bo‘lishi natijani hal qiladi; Svechnikovning nafaqat g‘olib bo‘lishi, balki Osiyo o‘yinlarining rekord natijasini yangilashi uning sovuqqonlik va texnika bobida jahon elitasiga kirganini anglatadi;

  • Olimpiya o‘yinlari sari dadil qadam: Ushbu rekord darajadagi oltin medal sportchimizning kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham sovrinli o‘rinlarga bosh da’vogarlardan biri bo‘lishi uchun mustahkam poydevor yaratdi;

  • Boshqa sportchilarga ruhiy turtki: Suv sporti, boks va endilikda o‘q otishda qo‘lga kiritilayotgan oltin medallar «Aichi-Nagoya-2026»da ishtirok etayotgan boshqa atletlarimizga ham yuksak ishonch bag‘ishlamoqda.

Vladimir Svechnikovning Yaponiyadagi rekordli oltin otishi O‘zbekiston sporti tarixida chinakam yangi davrni boshlab berdi.

Sizningcha, Vladimir Svechnikovning 32 yillik tanaffusdan keyin o‘rnatgan rekordi va oltin medali yurtimizda o‘q otish sportiga yoshlarning qiziqishini qanchalik oshiradi? Sportchimiz ushbu muvaffaqiyatni kelgusi Olimpiya o‘yinlarida ham takrorlay olishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va yangi rekordchimizga tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Vladimir SvechnikovOsiyo o‘yinlari 2026Aichi-Nagoyapnevmatik to‘pponcha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:10Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiBugun 10:59Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi22 sentabr 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?