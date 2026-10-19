Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumf
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lolaxon Qodirova Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida 50 metrga erkin usulda suzish bahslarida 37,88 soniya natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritib, yangi Osiyo rekordini o‘rnatdi.
- Erkaklar o‘rtasida esa Yegor Bolotov S13 klassida 100 metrlik masofani 52,90 soniyada bosib o‘tib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Ushbu g‘alabalar O‘zbekiston delegatsiyasiga ikkita oltin medalni taqdim etdi va umumjamoa hisobida o‘rnini yaxshiladi.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan nufuzli to‘rtinchi Para Osiyo o‘yinlarining suzish bahslari O‘zbekiston delegatsiyasi uchun haqiqiy zafarli va rekordlarga boy kunga aylandi.
Hamyurtlarimiz bir yo‘la ikkita yo‘nalishda tengsiz ekanini isbotlab, milliy terma jamoamiz hisobiga ikkita oltin medalni qo‘shib qo‘ydi hamda yangi qit’a rekordini o‘rnatdi.
Lolaxon Qodirovadan tarixiy natija va yangi Osiyo rekordi
Ayollar o‘rtasidagi erkin usulda suzish bahslari muxlislarda ulkan taassurot qoldirdi:
S5 klassidagi shiddatli poyga: 50 metrga erkin usulda kechgan hal qiluvchi final suzishida Lolaxon Qodirova raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
37,88 soniyalik marra: Hamyurtimiz masofani 37,88 soniyada bosib o‘tib, marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi va chempionlikni qo‘lga kiritdi;
Yangi qit’a rekordi: Ushbu ko‘rsatkich nafaqat oltin medalni, balki Para Osiyo o‘yinlari hamda butun Osiyo miqyosidagi yangi rasmiy rekordni ham rasmiylashtirib, musobaqa solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi.
Yegor Bolotovdan navbatdagi oltin medal
Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda ham O‘zbekiston vakili o‘z so‘zini dadil aytdi:
S13 klassida 100 metrlik masofa: Ko‘rish qobiliyatida nuqsoni bo‘lgan sportchilar o‘rtasidagi klassifikatsiyada startga chiqqan jahon chempioni Yegor Bolotov masofa davomida to‘liq ustunlik qildi;
52,90 soniyalik ko‘rsatkich: Bolotov marraga 52,90 soniya natija bilan yetib kelib, eng yaqin ta’qibchilarini ortda qoldirdi va musobaqaning oliy sovriniga ega chiqdi;
Paralimpiya sari qadam: Bu natija o‘zbek para suzish maktabining xalqaro maydondagi nufuzi yuqori ekanini yana bir karra isbotladi.
Aichi-Nagoyadagi basseyn yo‘laklarida qayd etilgan mazkur ketma-ket oltin medallar O‘zbekiston terma jamoasining umumjamoa medallar jadvalidagi o‘rnini sezilarli darajada yaxshiladi.
Izohlar 0
…