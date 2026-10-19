Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumf

·63·Sport
Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumf
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lolaxon Qodirova Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida 50 metrga erkin usulda suzish bahslarida 37,88 soniya natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritib, yangi Osiyo rekordini o‘rnatdi.
  • Erkaklar o‘rtasida esa Yegor Bolotov S13 klassida 100 metrlik masofani 52,90 soniyada bosib o‘tib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu g‘alabalar O‘zbekiston delegatsiyasiga ikkita oltin medalni taqdim etdi va umumjamoa hisobida o‘rnini yaxshiladi.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan nufuzli to‘rtinchi Para Osiyo o‘yinlarining suzish bahslari O‘zbekiston delegatsiyasi uchun haqiqiy zafarli va rekordlarga boy kunga aylandi.

Hamyurtlarimiz bir yo‘la ikkita yo‘nalishda tengsiz ekanini isbotlab, milliy terma jamoamiz hisobiga ikkita oltin medalni qo‘shib qo‘ydi hamda yangi qit’a rekordini o‘rnatdi.

Lolaxon Qodirovadan tarixiy natija va yangi Osiyo rekordi

Ayollar o‘rtasidagi erkin usulda suzish bahslari muxlislarda ulkan taassurot qoldirdi:

  • S5 klassidagi shiddatli poyga: 50 metrga erkin usulda kechgan hal qiluvchi final suzishida Lolaxon Qodirova raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • 37,88 soniyalik marra: Hamyurtimiz masofani 37,88 soniyada bosib o‘tib, marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi va chempionlikni qo‘lga kiritdi;

  • Yangi qit’a rekordi: Ushbu ko‘rsatkich nafaqat oltin medalni, balki Para Osiyo o‘yinlari hamda butun Osiyo miqyosidagi yangi rasmiy rekordni ham rasmiylashtirib, musobaqa solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi.

Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumf

Yegor Bolotovdan navbatdagi oltin medal

Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda ham O‘zbekiston vakili o‘z so‘zini dadil aytdi:

  • S13 klassida 100 metrlik masofa: Ko‘rish qobiliyatida nuqsoni bo‘lgan sportchilar o‘rtasidagi klassifikatsiyada startga chiqqan jahon chempioni Yegor Bolotov masofa davomida to‘liq ustunlik qildi;

  • 52,90 soniyalik ko‘rsatkich: Bolotov marraga 52,90 soniya natija bilan yetib kelib, eng yaqin ta’qibchilarini ortda qoldirdi va musobaqaning oliy sovriniga ega chiqdi;

  • Paralimpiya sari qadam: Bu natija o‘zbek para suzish maktabining xalqaro maydondagi nufuzi yuqori ekanini yana bir karra isbotladi.

Aichi-Nagoyadagi basseyn yo‘laklarida qayd etilgan mazkur ketma-ket oltin medallar O‘zbekiston terma jamoasining umumjamoa medallar jadvalidagi o‘rnini sezilarli darajada yaxshiladi.

Aichi-NagoyaPara Osiyo o‘yinlariLolaxon QodirovYegor Bolotov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalAichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalBugun 16:23Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBugun 16:21Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdiJanubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi3 oktabr 17:42Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiAkbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi29 sentabr 12:09Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord29 sentabr 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya