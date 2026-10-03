Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yutuqni nishonladi. Dzyudo bo‘yicha milliy terma jamoamiz aralash jamoaviy bahslarda musobaqaning bronza medalini qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, hamyurtlarimiz uchinchi o‘rin uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda qit’aning eng kuchli jamoalaridan birini dog‘da qoldirdi.
Shohsupa uchun shiddatli bahs: 4:2 hisobidagi g‘alaba
Aralash jamoaviy dastur doirasida kechgan bronza medali uchun bellashuvda dzyudochilarimizga kuchli va nomdor Janubiy Koreya milliy jamoasi raqiblik qildi:
Tatamidagi ustunlik: Hal qiluvchi tatami bahslarida o‘zbekistonlik polvonlar kuchli iroda, yorqin taktika va yuksak texnika namoyish etishdi.
Yakuniy hisob: Shiddatli va murosasiz kechgan seriyalar yakunida hamyurtlarimiz Janubiy Koreya ustidan 4:2 hisobida ishonchli g‘alaba qozonishdi.
Ushbu g‘alaba evaziga dzyudo bo‘yicha milliy jamoamiz Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari shohsupasining uchinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga qimmatli bronza medalini yozdirib qo‘ydi.
Izohlar 0
…