Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi

·2·Sport
Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yutuqni nishonladi. Dzyudo bo‘yicha milliy terma jamoamiz aralash jamoaviy bahslarda musobaqaning bronza medalini qo‘lga kiritdi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, hamyurtlarimiz uchinchi o‘rin uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda qit’aning eng kuchli jamoalaridan birini dog‘da qoldirdi.

Shohsupa uchun shiddatli bahs: 4:2 hisobidagi g‘alaba

Aralash jamoaviy dastur doirasida kechgan bronza medali uchun bellashuvda dzyudochilarimizga kuchli va nomdor Janubiy Koreya milliy jamoasi raqiblik qildi:

  • Tatamidagi ustunlik: Hal qiluvchi tatami bahslarida o‘zbekistonlik polvonlar kuchli iroda, yorqin taktika va yuksak texnika namoyish etishdi.

  • Yakuniy hisob: Shiddatli va murosasiz kechgan seriyalar yakunida hamyurtlarimiz Janubiy Koreya ustidan 4:2 hisobida ishonchli g‘alaba qozonishdi.

Ushbu g‘alaba evaziga dzyudo bo‘yicha milliy jamoamiz Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari shohsupasining uchinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga qimmatli bronza medalini yozdirib qo‘ydi.

2026 Osiyo o‘yinlariDzyudoO‘zbekiston sport delegatsiyasiAichi-Nagoya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida shov-shuv: O‘zbekiston terma jamoasi sportchisi doping sabab chetlatildiOsiyo o‘yinlarida shov-shuv: O‘zbekiston terma jamoasi sportchisi doping sabab chetlatildiBugun 09:22Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)Kecha 21:39Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdi1 oktabr 07:55Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiOsiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi28 sentabr 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi