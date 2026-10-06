O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston sportchilari Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida 70 ta medal, jumladan 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza qo‘lga kiritib, Osiyoda beshinchi o‘rinni egalladi.
- Prezidentning 21 sentyabrdagi PQ-347-son qaroriga muvofiq, sovrindor sportchilar va ularning murabbiylari uchun pul mukofotlari oshirildi, bu esa oltin medal uchun 25 ming dollar, kumush uchun 12,5 ming dollar va bronza uchun 6 250 dollarni tashkil etadi.
O‘zbekiston sport delegatsiyasi Yaponiyada o‘tkazilgan Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarini 70 ta medal bilan yakunladi. Terma jamoa hisobida 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medali bor. Bu natija O‘zbekistonga medallar jamg‘arish bo‘yicha Osiyoda beshinchi o‘rinni egallash imkonini berdi.
E’tiborlisi, musobaqalar qizg‘in davom etayotgan bir paytda Osiyo va Paraosiyo o‘yinlarida sovrindor bo‘lgan sportchilar hamda ularning murabbiylari uchun pul mukofotlari oshirildi.
Shuning uchun Aichi–Nagoyada qo‘lga kiritilgan 70 ta medal fonida yana bir savol paydo bo‘lmoqda: yangi mukofot stavkalari bo‘yicha O‘zbekiston sportchilari va murabbiylariga qancha mablag‘ to‘lanishi mumkin?
Oltin medal uchun 25 ming dollar
Prezidentning 21 sentyabrdagi PQ-347-son qaroriga muvofiq, Osiyo va Paraosiyo o‘yinlarining g‘olib va sovrindorlari uchun pul mukofotlari oshirildi.
Yangi tartibga ko‘ra, sportchilarga:
oltin medal — 25 ming dollar;
kumush medal — 12,5 ming dollar;
bronza medal — 6 250 dollar
miqdorida mukofot belgilangan.
Murabbiylar uchun ham alohida rag‘batlantirish tizimi nazarda tutilgan:
oltin medal uchun — 10 ming dollar;
kumush medal uchun — 5 ming dollar;
bronza medal uchun — 2 500 dollar.
Qaror 23 sentyabrdan kuchga kirgan.
Shu tariqa Aichi–Nagoyada medal qo‘lga kiritgan sportchilar musobaqalar boshlanganidan keyin kuchga kirgan yangi stavkalar asosida rag‘batlantirilishi kutilmoqda.
21 ta oltinning shartli hisobida qancha mablag‘ chiqadi?
O‘zbekiston hisobidagi 21 ta oltin medalning har biri uchun shartli ravishda bitta sportchi va bitta murabbiy bor, deb hisoblasak, bir oltin medal uchun jami 35 ming dollar to‘g‘ri keladi.
21 ta oltin bo‘yicha:
21 × 35 000 = 735 000 dollar.
Demak, shartli hisobda oltin medallar uchun sportchilar va murabbiylarga 735 ming dollar to‘g‘ri keladi.
Bu yerda sportchining mukofoti 525 ming dollar, murabbiylarniki esa 210 ming dollarni tashkil etadi.
25 ta kumush uchun — 437,5 ming dollar
Kumush medal uchun sportchiga 12,5 ming, murabbiyga esa 5 ming dollar belgilangan.
Shunday qilib, bir kumush medal uchun shartli umumiy mukofot:
12 500 + 5 000 = 17 500 dollar.
O‘zbekiston 25 ta kumush medal olganini hisobga olsak:
25 × 17 500 = 437 500 dollar.
Demak, kumush medallar bo‘yicha shartli hisobda 437,5 ming dollar mablag‘ chiqadi.
24 ta bronza uchun qancha?
Bronza medal uchun sportchiga 6 250 dollar, murabbiyga 2 500 dollardan to‘lanishi belgilangan.
Bir bronza medal uchun:
6 250 + 2 500 = 8 750 dollar.
24 ta bronza uchun esa:
24 × 8 750 = 210 000 dollar.
Shu tariqa bronza medallar bo‘yicha shartli hisob 210 ming dollarni tashkil etadi.
Jami 1 million 382,5 ming dollar
Endi uchala medal turi bo‘yicha hisob-kitobni jamlaymiz:
Medal
Soni
Sportchi + murabbiy uchun shartli summa
Oltin
21 ta
$735 000
Kumush
25 ta
$437 500
Bronza
24 ta
$210 000
Jami
70 ta
$1 382 500
Shuningdek, har bir medal bittadan sportchi va bittadan murabbiyga tegishli, degan shartli yondashuv asosida 70 ta medal uchun jami 1 million 382,5 ming dollar kelib chiqadi.
Ammo bu raqamni O‘zbekiston delegatsiyasiga to‘lanadigan aniq yakuniy mukofot sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Nega haqiqiy summa boshqacha bo‘lishi mumkin?
Sababi Aichi–Nagoyadagi barcha medallar yakka tartibdagi musobaqalarda qo‘lga kiritilmagan.
Ayrim sport turlarida medal uchun bir nechta sportchi jamoa tarkibida qatnashadi. Juftlik va jamoaviy bahslarda ham bitta medal bir nechta sportchiga tegishli bo‘lishi mumkin.
Shuningdek, murabbiylarga mukofot to‘lash tartibi ham har bir medalga avtomatik ravishda bitta murabbiy uchun bir xil summa hisoblanadi, degani emas.
Shu sababli 1,3825 million dollarlik hisob — faqat medallar soni va belgilangan yangi stavkalar asosidagi shartli arifmetik hisob.
Haqiqiy to‘lov miqdori sport turi, medal egalarining soni va mukofotlash tartibiga qarab farq qilishi mumkin.
O‘zbekiston Aichi–Nagoyani qanday natija bilan yakunladi?
Shunga qaramay, 70 ta medalning o‘zi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun salmoqli natija bo‘ldi.
Milliy sportchilar Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Eng muhimi, O‘zbekiston umumjamoa hisobida beshinchi o‘rinni egalladi.
Bu natija nafaqat medallar soni, balki yuqori o‘rinlar uchun kurashda O‘zbekiston sportining Osiyo qit’asidagi raqobatbardoshligini yana bir bor namoyon qildi.
Yangi mukofot stavkalari esa bu natijaning moliyaviy rag‘batlantirish tomonini ham sezilarli darajada oshirdi.
Aichi–Nagoya–2026 tarixida qoladigan 70 ta medal endi nafaqat sportchilarning g‘alabalari, balki ular uchun belgilangan yangi mukofotlar bilan ham ahamiyatli bo‘ladi. Biroq yakuniy to‘lov miqdorini aniqlashda medallarning yakka, juftlik va jamoaviy tarkibda qo‘lga kiritilgani albatta inobatga olinadi.
Izohlar 0
…