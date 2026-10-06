O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?

·19·Sport
O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston sportchilari Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida 70 ta medal, jumladan 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza qo‘lga kiritib, Osiyoda beshinchi o‘rinni egalladi.
  • Prezidentning 21 sentyabrdagi PQ-347-son qaroriga muvofiq, sovrindor sportchilar va ularning murabbiylari uchun pul mukofotlari oshirildi, bu esa oltin medal uchun 25 ming dollar, kumush uchun 12,5 ming dollar va bronza uchun 6 250 dollarni tashkil etadi.

O‘zbekiston sport delegatsiyasi Yaponiyada o‘tkazilgan Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarini 70 ta medal bilan yakunladi. Terma jamoa hisobida 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medali bor. Bu natija O‘zbekistonga medallar jamg‘arish bo‘yicha Osiyoda beshinchi o‘rinni egallash imkonini berdi.

E’tiborlisi, musobaqalar qizg‘in davom etayotgan bir paytda Osiyo va Paraosiyo o‘yinlarida sovrindor bo‘lgan sportchilar hamda ularning murabbiylari uchun pul mukofotlari oshirildi.

Shuning uchun Aichi–Nagoyada qo‘lga kiritilgan 70 ta medal fonida yana bir savol paydo bo‘lmoqda: yangi mukofot stavkalari bo‘yicha O‘zbekiston sportchilari va murabbiylariga qancha mablag‘ to‘lanishi mumkin?

Oltin medal uchun 25 ming dollar

Prezidentning 21 sentyabrdagi PQ-347-son qaroriga muvofiq, Osiyo va Paraosiyo o‘yinlarining g‘olib va sovrindorlari uchun pul mukofotlari oshirildi.

Yangi tartibga ko‘ra, sportchilarga:

  • oltin medal — 25 ming dollar;

  • kumush medal — 12,5 ming dollar;

  • bronza medal — 6 250 dollar

miqdorida mukofot belgilangan.

Murabbiylar uchun ham alohida rag‘batlantirish tizimi nazarda tutilgan:

  • oltin medal uchun — 10 ming dollar;

  • kumush medal uchun — 5 ming dollar;

  • bronza medal uchun — 2 500 dollar.

Qaror 23 sentyabrdan kuchga kirgan.

Shu tariqa Aichi–Nagoyada medal qo‘lga kiritgan sportchilar musobaqalar boshlanganidan keyin kuchga kirgan yangi stavkalar asosida rag‘batlantirilishi kutilmoqda.

21 ta oltinning shartli hisobida qancha mablag‘ chiqadi?

O‘zbekiston hisobidagi 21 ta oltin medalning har biri uchun shartli ravishda bitta sportchi va bitta murabbiy bor, deb hisoblasak, bir oltin medal uchun jami 35 ming dollar to‘g‘ri keladi.

21 ta oltin bo‘yicha:

21 × 35 000 = 735 000 dollar.

Demak, shartli hisobda oltin medallar uchun sportchilar va murabbiylarga 735 ming dollar to‘g‘ri keladi.

Bu yerda sportchining mukofoti 525 ming dollar, murabbiylarniki esa 210 ming dollarni tashkil etadi.

25 ta kumush uchun — 437,5 ming dollar

Kumush medal uchun sportchiga 12,5 ming, murabbiyga esa 5 ming dollar belgilangan.

Shunday qilib, bir kumush medal uchun shartli umumiy mukofot:

12 500 + 5 000 = 17 500 dollar.

O‘zbekiston 25 ta kumush medal olganini hisobga olsak:

25 × 17 500 = 437 500 dollar.

Demak, kumush medallar bo‘yicha shartli hisobda 437,5 ming dollar mablag‘ chiqadi.

24 ta bronza uchun qancha?

Bronza medal uchun sportchiga 6 250 dollar, murabbiyga 2 500 dollardan to‘lanishi belgilangan.

Bir bronza medal uchun:

6 250 + 2 500 = 8 750 dollar.

24 ta bronza uchun esa:

24 × 8 750 = 210 000 dollar.

Shu tariqa bronza medallar bo‘yicha shartli hisob 210 ming dollarni tashkil etadi.

Jami 1 million 382,5 ming dollar

Endi uchala medal turi bo‘yicha hisob-kitobni jamlaymiz:

Medal

Soni

Sportchi + murabbiy uchun shartli summa

Oltin

21 ta

$735 000

Kumush

25 ta

$437 500

Bronza

24 ta

$210 000

Jami

70 ta

$1 382 500

Shuningdek, har bir medal bittadan sportchi va bittadan murabbiyga tegishli, degan shartli yondashuv asosida 70 ta medal uchun jami 1 million 382,5 ming dollar kelib chiqadi.

Ammo bu raqamni O‘zbekiston delegatsiyasiga to‘lanadigan aniq yakuniy mukofot sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.

Nega haqiqiy summa boshqacha bo‘lishi mumkin?

Sababi Aichi–Nagoyadagi barcha medallar yakka tartibdagi musobaqalarda qo‘lga kiritilmagan.

Ayrim sport turlarida medal uchun bir nechta sportchi jamoa tarkibida qatnashadi. Juftlik va jamoaviy bahslarda ham bitta medal bir nechta sportchiga tegishli bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, murabbiylarga mukofot to‘lash tartibi ham har bir medalga avtomatik ravishda bitta murabbiy uchun bir xil summa hisoblanadi, degani emas.

Shu sababli 1,3825 million dollarlik hisob — faqat medallar soni va belgilangan yangi stavkalar asosidagi shartli arifmetik hisob.

Haqiqiy to‘lov miqdori sport turi, medal egalarining soni va mukofotlash tartibiga qarab farq qilishi mumkin.

O‘zbekiston Aichi–Nagoyani qanday natija bilan yakunladi?

Shunga qaramay, 70 ta medalning o‘zi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun salmoqli natija bo‘ldi.

Milliy sportchilar Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Eng muhimi, O‘zbekiston umumjamoa hisobida beshinchi o‘rinni egalladi.

Bu natija nafaqat medallar soni, balki yuqori o‘rinlar uchun kurashda O‘zbekiston sportining Osiyo qit’asidagi raqobatbardoshligini yana bir bor namoyon qildi.

Yangi mukofot stavkalari esa bu natijaning moliyaviy rag‘batlantirish tomonini ham sezilarli darajada oshirdi.

Aichi–Nagoya–2026 tarixida qoladigan 70 ta medal endi nafaqat sportchilarning g‘alabalari, balki ular uchun belgilangan yangi mukofotlar bilan ham ahamiyatli bo‘ladi. Biroq yakuniy to‘lov miqdorini aniqlashda medallarning yakka, juftlik va jamoaviy tarkibda qo‘lga kiritilgani albatta inobatga olinadi.

Aichi–Nagoya 2026O‘zbekiston sport delegatsiyasiOsiyo o‘yinlarimukofot stavkalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldi30 sentabr 18:48Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldiSamariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldi30 sentabr 18:44Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiOsiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi28 sentabr 23:19O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari26 sentabr 20:34Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?