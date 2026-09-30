Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi

·0·Sport
Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi

Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun navbatdagi sermahsul kun yakunlandi. 30 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan bahslarda sportchilarimiz 2 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo‘lga kiritdi.

Kunning eng yorqin natijalari dzyudo va sport kurashlarida qayd etildi. Sita Qadamboyeva hamda Aytjan Xalmaxanov Osiyo o‘yinlari chempionligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa, yana ikki sportchimiz kumush, besh nafari bronza medal bilan taqdirlandi.

Ikki sportchi — Osiyo o‘yinlari chempioni

30 sentyabr kuni O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga ikkita oltin medal qo‘shildi.

Sita Qadamboyeva dzyudo bahslarida o‘z vaznida barcha raqiblarini ortda qoldirib, finalgacha yetib bordi va hal qiluvchi bellashuvda g‘alaba qozonib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Sport kurashlarida esa Aytjan Xalmaxanov O‘zbekistonga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi. U final bahsida munosib natija qayd etib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Ikki oltin medal O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 30 sentyabr kungi dasturning eng muhim natijalari bo‘ldi.

Ikki kumush medal ham qo‘shildi

Kun davomida yana ikki nafar sportchimiz finalgacha yetib borib, kumush medal bilan kifoyalandi.

Dzyudo bo‘yicha Abdurahim Nutfulloyev o‘z vaznida muvaffaqiyatli ishtirok etib, finalda bahs olib bordi. Hal qiluvchi bellashuvdagi mag‘lubiyatdan so‘ng u Osiyo o‘yinlarining kumush medali sohibi bo‘ldi.

Sport kurashlarida esa Rafael Sitsuashvili sovrindorlar safidan joy oldi. U ham musobaqani kumush medal bilan yakunladi.

Bokschilar uchta bronza oldi

O‘zbekistonlik bokschilar ham 30 sentyabr kuni delegatsiya medallar jamg‘armasiga salmoqli hissa qo‘shdi.

Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova va Shavkatjon Boltayev o‘z vazn toifalarida bronza medallarga ega bo‘ldi.

Ularning natijalari O‘zbekiston boksi uchun ham Osiyo o‘yinlaridagi navbatdagi sovrinlar sifatida qayd etildi.

Dzyudo va sport kurashlaridan yana bronza

Bokschilardan tashqari, dzyudo va sport kurashlarida ham O‘zbekiston vakillari shohsupaga ko‘tarildi.

Samariddin Qo‘chqorov dzyudo bahslarida bronza medal uchun kurashda g‘alaba qozonib, uchinchi o‘rinni egalladi.

Sport kurashlarida esa Jalgasbay Berdimuratov bronza medal uchun bahsda muvaffaqiyat qozonib, O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir sovrinni taqdim etdi.

30 sentyabr kuni O‘zbekiston sovrindorlari

Medal

Sportchi

Sport turi

Oltin

Sita Qadamboyeva

Dzyudo

Oltin

Aytjan Xalmaxanov

Sport kurashlari

Kumush

Abdurahim Nutfulloyev

Dzyudo

Kumush

Rafael Sitsuashvili

Sport kurashlari

Bronza

Feruza Kazakova

Boks

Bronza

Sitora Turdibekova

Boks

Bronza

Shavkatjon Boltayev

Boks

Bronza

Samariddin Qo‘chqorov

Dzyudo

Bronza

Jalgasbay Berdimuratov

Sport kurashlari

Bir kunda 9 ta sovrin

Shunday qilib, 30 sentyabr kuni O‘zbekiston sport delegatsiyasi 9 ta medal — 2 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo‘lga kiritdi.

Kun natijalarida ayniqsa dzyudo, sport kurashlari va boks vakillarining hissasi katta bo‘ldi. Ikki chempionlik, ikki final va beshta bronza medal O‘zbekiston sportchilari Aichi–Nagoyada yuqori natijalar uchun kurashni davom ettirayotganini ko‘rsatdi.

Osiyo o‘yinlarida hali yana bir qator bahslar oldinda. Demak, O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasi yana boyishi uchun imkoniyatlar saqlanib qolmoqda.

Osiyo o‘yinlariSita QadamboyevaAytjan XalmaxanovDzyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!Bugun 18:46Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 18:48Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiOsiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiKecha 17:27Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordKecha 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi