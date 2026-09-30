Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi
Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun navbatdagi sermahsul kun yakunlandi. 30 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan bahslarda sportchilarimiz 2 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Kunning eng yorqin natijalari dzyudo va sport kurashlarida qayd etildi. Sita Qadamboyeva hamda Aytjan Xalmaxanov Osiyo o‘yinlari chempionligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa, yana ikki sportchimiz kumush, besh nafari bronza medal bilan taqdirlandi.
Ikki sportchi — Osiyo o‘yinlari chempioni
30 sentyabr kuni O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga ikkita oltin medal qo‘shildi.
Sita Qadamboyeva dzyudo bahslarida o‘z vaznida barcha raqiblarini ortda qoldirib, finalgacha yetib bordi va hal qiluvchi bellashuvda g‘alaba qozonib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Sport kurashlarida esa Aytjan Xalmaxanov O‘zbekistonga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi. U final bahsida munosib natija qayd etib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Ikki oltin medal O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 30 sentyabr kungi dasturning eng muhim natijalari bo‘ldi.
Ikki kumush medal ham qo‘shildi
Kun davomida yana ikki nafar sportchimiz finalgacha yetib borib, kumush medal bilan kifoyalandi.
Dzyudo bo‘yicha Abdurahim Nutfulloyev o‘z vaznida muvaffaqiyatli ishtirok etib, finalda bahs olib bordi. Hal qiluvchi bellashuvdagi mag‘lubiyatdan so‘ng u Osiyo o‘yinlarining kumush medali sohibi bo‘ldi.
Sport kurashlarida esa Rafael Sitsuashvili sovrindorlar safidan joy oldi. U ham musobaqani kumush medal bilan yakunladi.
Bokschilar uchta bronza oldi
O‘zbekistonlik bokschilar ham 30 sentyabr kuni delegatsiya medallar jamg‘armasiga salmoqli hissa qo‘shdi.
Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova va Shavkatjon Boltayev o‘z vazn toifalarida bronza medallarga ega bo‘ldi.
Ularning natijalari O‘zbekiston boksi uchun ham Osiyo o‘yinlaridagi navbatdagi sovrinlar sifatida qayd etildi.
Dzyudo va sport kurashlaridan yana bronza
Bokschilardan tashqari, dzyudo va sport kurashlarida ham O‘zbekiston vakillari shohsupaga ko‘tarildi.
Samariddin Qo‘chqorov dzyudo bahslarida bronza medal uchun kurashda g‘alaba qozonib, uchinchi o‘rinni egalladi.
Sport kurashlarida esa Jalgasbay Berdimuratov bronza medal uchun bahsda muvaffaqiyat qozonib, O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir sovrinni taqdim etdi.
30 sentyabr kuni O‘zbekiston sovrindorlari
Medal
Sportchi
Sport turi
Oltin
Sita Qadamboyeva
Dzyudo
Oltin
Aytjan Xalmaxanov
Sport kurashlari
Kumush
Abdurahim Nutfulloyev
Dzyudo
Kumush
Rafael Sitsuashvili
Sport kurashlari
Bronza
Feruza Kazakova
Boks
Bronza
Sitora Turdibekova
Boks
Bronza
Shavkatjon Boltayev
Boks
Bronza
Samariddin Qo‘chqorov
Dzyudo
Bronza
Jalgasbay Berdimuratov
Sport kurashlari
Bir kunda 9 ta sovrin
Shunday qilib, 30 sentyabr kuni O‘zbekiston sport delegatsiyasi 9 ta medal — 2 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Kun natijalarida ayniqsa dzyudo, sport kurashlari va boks vakillarining hissasi katta bo‘ldi. Ikki chempionlik, ikki final va beshta bronza medal O‘zbekiston sportchilari Aichi–Nagoyada yuqori natijalar uchun kurashni davom ettirayotganini ko‘rsatdi.
Osiyo o‘yinlarida hali yana bir qator bahslar oldinda. Demak, O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasi yana boyishi uchun imkoniyatlar saqlanib qolmoqda.
Izohlar 0
…