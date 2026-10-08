Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi

·69·Sport
Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abduqodir Husanov Angliya Premer-ligasida to‘p surayotgan postsovet hududi futbolchilari orasida eng qimmatiga aylandi, uning transfer bahosi 50 million yevro deb baholandi.
  • Bu ko‘rsatkich butun Markaziy Osiyo futboli tarixidagi mutlaq rekorddir.
  • Husanovdan keyingi o‘rinlarni ukrainalik Yegor Yarmolyuk (32 mln yevro) va gruziyalik Georgi Mamardashvili (28 mln yevro) egalladi.

Xalqaro transfer bozorini baholashga ixtisoslashgan nufuzli Transfermarkt portali Angliya Premer-ligasida to‘p surayotgan postsovet mamlakatlari futbolchilarining bozor qiymatini yangiladi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» klubi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov APLda to‘p tepayotgan MDH va sobiq ittifoq davlatlari vakillari orasida eng qimmat o‘yinchi maqomini mustahkamladi.

Tahlilchilar va ekspertlar 22 yoshli iste’dodli himoyachining transfer bahosini 50 million yevro etib belgiladi. Bu ko‘rsatkich nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo futboli tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi.

Eng yaqin ta’qibchidan 18 million yevrolik katta farq

Transfermarkt reytingi Husanovning o‘z tengqurlari va raqobatchilaridan sezilarli darajada ilgarilab ketganini namoyish etdi:

  • Ikkinchi pog‘ona: Ro‘yxatda ikkinchi o‘rin «Brentford» jamoasi yarimhimoyachisi, ukrainalik Yegor Yarmolyukka nasib etdi. Uning narxi 32 million yevroga baholandi — Husanov bilan oradagi farq naq 18 million yevroni tashkil qilmoqda;

  • Kuchli uchlikni yopgan yulduz: Kuchli uchlikka «Liverpul» klubi posboni, gruziyalik mahoratli darvozabon Georgi Mamardashvili kirdi — uning bozor qiymati 28 million yevro etib ko‘rsatildi;

  • Ukraina vakillari: Reytingning 4-pog‘onasini «Everton» qanot himoyachisi Vitaliy Mikolenko (25 mln yevro), 5-pog‘onasini esa «Tottenhem»ga o‘tgan Mixail Mudrik (15 mln yevro) band etdi.

APLdagi postsovet hududining eng qimmat 5 nafar futbolchisi:

  1. Abduqodir HusanovManchester Siti», O‘zbekiston) — 50 mln yevro;

  2. Yegor Yarmolyuk («Brentford», Ukraina) — 32 mln yevro;

  3. Georgi Mamardashvili («Liverpul», Gruziya) — 28 mln yevro;

  4. Vitaliy Mikolenko («Everton», Ukraina) — 25 mln yevro;

  5. Mixail Mudrik («Tottenhem», Ukraina) — 15 mln yevro.

Husanovning Manchesterdagi faoliyati va joriy mavsum ko‘rsatkichlari

Abduqodir Husanovning narxi qisqa vaqt ichida yuqori temp bilan o‘sishi uning Angliya grandidagi ishonchli o‘yini bilan izohlanadi:

  • 40 millionlik transfer: 2025 yilning yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan «Manchester Siti» ixtiyoriga 40 million yevro evaziga qo‘shilgan himoyachi, dastlabki mavsumidayoq Angliya kubogi va Angliya liga kubogi sovrinlarini boshi uzra baland ko‘tardi;

  • Joriy mavsumdagi daqiqalar: 2026/2027 yilgi mavsumda hamyurtimiz Xosep Gvardiola qo‘l ostida barcha musobaqalarda 6 ta bahsda maydonga tushib, jami 391 daqiqa to‘p surdi va o‘z hisobiga bir marta sariq kartochka yozdirib qo‘ydi.

Himoyachining bunday keskin o‘sishi uni nafaqat ingliz futbolining eng istiqbolli himoyachilari qatoriga olib chiqmoqda, balki jahon maydonlarida o‘zbek futboli obro‘sini yangi saviyaga ko‘tarmoqda.

Abdukodir HusanovManchester SitiTransfermarktAngliya Premer-ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....Kecha 20:21«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?