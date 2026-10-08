Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abduqodir Husanov Angliya Premer-ligasida to‘p surayotgan postsovet hududi futbolchilari orasida eng qimmatiga aylandi, uning transfer bahosi 50 million yevro deb baholandi.
- Bu ko‘rsatkich butun Markaziy Osiyo futboli tarixidagi mutlaq rekorddir.
- Husanovdan keyingi o‘rinlarni ukrainalik Yegor Yarmolyuk (32 mln yevro) va gruziyalik Georgi Mamardashvili (28 mln yevro) egalladi.
Xalqaro transfer bozorini baholashga ixtisoslashgan nufuzli Transfermarkt portali Angliya Premer-ligasida to‘p surayotgan postsovet mamlakatlari futbolchilarining bozor qiymatini yangiladi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» klubi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov APLda to‘p tepayotgan MDH va sobiq ittifoq davlatlari vakillari orasida eng qimmat o‘yinchi maqomini mustahkamladi.
Tahlilchilar va ekspertlar 22 yoshli iste’dodli himoyachining transfer bahosini 50 million yevro etib belgiladi. Bu ko‘rsatkich nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo futboli tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi.
Eng yaqin ta’qibchidan 18 million yevrolik katta farq
Transfermarkt reytingi Husanovning o‘z tengqurlari va raqobatchilaridan sezilarli darajada ilgarilab ketganini namoyish etdi:
Ikkinchi pog‘ona: Ro‘yxatda ikkinchi o‘rin «Brentford» jamoasi yarimhimoyachisi, ukrainalik Yegor Yarmolyukka nasib etdi. Uning narxi 32 million yevroga baholandi — Husanov bilan oradagi farq naq 18 million yevroni tashkil qilmoqda;
Kuchli uchlikni yopgan yulduz: Kuchli uchlikka «Liverpul» klubi posboni, gruziyalik mahoratli darvozabon Georgi Mamardashvili kirdi — uning bozor qiymati 28 million yevro etib ko‘rsatildi;
Ukraina vakillari: Reytingning 4-pog‘onasini «Everton» qanot himoyachisi Vitaliy Mikolenko (25 mln yevro), 5-pog‘onasini esa «Tottenhem»ga o‘tgan Mixail Mudrik (15 mln yevro) band etdi.
APLdagi postsovet hududining eng qimmat 5 nafar futbolchisi:
Abduqodir Husanov («Manchester Siti», O‘zbekiston) — 50 mln yevro;
Yegor Yarmolyuk («Brentford», Ukraina) — 32 mln yevro;
Georgi Mamardashvili («Liverpul», Gruziya) — 28 mln yevro;
Vitaliy Mikolenko («Everton», Ukraina) — 25 mln yevro;
Mixail Mudrik («Tottenhem», Ukraina) — 15 mln yevro.
Husanovning Manchesterdagi faoliyati va joriy mavsum ko‘rsatkichlari
Abduqodir Husanovning narxi qisqa vaqt ichida yuqori temp bilan o‘sishi uning Angliya grandidagi ishonchli o‘yini bilan izohlanadi:
40 millionlik transfer: 2025 yilning yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan «Manchester Siti» ixtiyoriga 40 million yevro evaziga qo‘shilgan himoyachi, dastlabki mavsumidayoq Angliya kubogi va Angliya liga kubogi sovrinlarini boshi uzra baland ko‘tardi;
Joriy mavsumdagi daqiqalar: 2026/2027 yilgi mavsumda hamyurtimiz Xosep Gvardiola qo‘l ostida barcha musobaqalarda 6 ta bahsda maydonga tushib, jami 391 daqiqa to‘p surdi va o‘z hisobiga bir marta sariq kartochka yozdirib qo‘ydi.
Himoyachining bunday keskin o‘sishi uni nafaqat ingliz futbolining eng istiqbolli himoyachilari qatoriga olib chiqmoqda, balki jahon maydonlarida o‘zbek futboli obro‘sini yangi saviyaga ko‘tarmoqda.
Izohlar 0
…