Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourino "Manchester Siti"ning moliyaviy qoidabuzarliklari yuzasidan sud jarayonining cho'zilishi haqida kinoyaviy fikr bildirdi.
- Uning so'zlariga ko'ra, apellyatsiyalar va rasmiyatchiliklar sababli yakuniy qaror qabul qilinishigacha inson umri tugashi mumkin.
- Mourino bu jarayonlarning uzoq davom etishiga ishora qilib, o'zining 80 yoshga to'lishini ta'kidladi.
Angliya Premer-ligasida moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan «Manchester Siti» atrofidagi mojarolar jahon futboli elitasining diqqat markazida qolmoqda. Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Angliyadagi ushbu cho‘zilib ketgan huquqiy bahslar va ehtimoliy sanksiyalar haqida o‘ziga xos kinoyaviy tarzda fikr bildirdi.
Italiyaning mashhur Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis sud va apellyatsiya jarayonlari shu qadar uzoq vaqt olishi mumkinki, yakuniy jazo qarori e’lon qilinguncha insonning umri tugab qolishi mumkinligini ochiq masxara qildi.
«Bu vaziyatda faqat kulish mumkin»: Mourinoning kinoyali chiqishi
Joze Mourino zamonaviy futboldagi eng rezonansli moliyaviy sud jarayoniga jiddiy qarash qiyinligini bildirdi:
Istehzoli yondashuv: «Bunday vaziyatda faqat kulish mumkin. Menimcha, oxir-oqibat nima bo‘lishini baribir hammamiz kutamiz», — deya o‘z munosabatini boshladi mutaxassis;
Yosh va sud muddatlari: «Ammo men allaqachon 60 yoshdan oshganimni hisobga olsak, bu ish bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilguncha yashab qolishim uchun menga chinakam omad kerak bo‘ladi»;
Byurokratiya tanqidi: Mourino Angliya futboli va xalqaro sport sudlaridagi rasmiyatchilik va cho‘zilishlarni keskin qoraladi.
Bitmas-tuganmas apellyatsiyalar zanjiri
«Benazir» laqabli tajribali murabbiy huquqiy kurashning kelgusi ssenariysini ochiq tasvirlab berdi:
Uzoq davom etadigan protsess: «Avvaliga bir qaror chiqarishadi, keyin esa klub tomonidan apellyatsiya beriladi...»;
«80 yoshga to‘laman»: «Shu jarayonlarning barchasi yakuniga yetguncha, men 80 yoshga to‘lib qolsam kerak», — deya murabbiy «Siti»ning himoya mexanizmlari ishning yakunlanishini yillab ortga surishi mumkinligiga ishora qildi.
APLdagi tarixiy sud va ehtimoliy oqibatlar
«Manchester Siti»ga qo‘yilgan ayblovlar Angliya futboli tarixida misli ko‘rilmagan masshtabga ega:
Ayblovlar ko‘lami: Klub moliyaviy daromadlarni sun’iy oshirish, xarajatlarni yashirish va Premer-liga qoidalarini tizimli tarzda buzishda ayblanmoqda;
Og‘ir sanksiyalar tahdidi: Hozirgacha muhokama qilinayotgan ehtimoliy jazolar orasida jamoani quyi divizionga tushirib yuborish, rekord darajadagi ochkolarni olib tashlash va hatto avval qo‘lga kiritilgan chempionlik sovrinlarini bekor qilish kabi keskin choralar bor;
Apellyatsiya kurashi: «Shaharliklar» rahbariyati har qanday ayblov qaroriga qarshi sport arbitraj sudlarigacha shikoyat qilib, o‘z pozitsiyasini oxirigacha himoya qilishga tayyorligini bildirgan.
Mourinoning ushbu bayonoti futbol jamoatchiligi orasida qizg‘in rezonans uyg‘otib, Angliya futbolidagi moliyaviy intizom tizimi naqadar sekin va murakkab ishlayotganini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
Izohlar 0
…