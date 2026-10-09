Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi

·12·Sport
Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joze Mourino "Manchester Siti"ning moliyaviy qoidabuzarliklari yuzasidan sud jarayonining cho'zilishi haqida kinoyaviy fikr bildirdi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, apellyatsiyalar va rasmiyatchiliklar sababli yakuniy qaror qabul qilinishigacha inson umri tugashi mumkin.
  • Mourino bu jarayonlarning uzoq davom etishiga ishora qilib, o'zining 80 yoshga to'lishini ta'kidladi.

Angliya Premer-ligasida moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan «Manchester Siti» atrofidagi mojarolar jahon futboli elitasining diqqat markazida qolmoqda. Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Angliyadagi ushbu cho‘zilib ketgan huquqiy bahslar va ehtimoliy sanksiyalar haqida o‘ziga xos kinoyaviy tarzda fikr bildirdi.

Italiyaning mashhur Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis sud va apellyatsiya jarayonlari shu qadar uzoq vaqt olishi mumkinki, yakuniy jazo qarori e’lon qilinguncha insonning umri tugab qolishi mumkinligini ochiq masxara qildi.

«Bu vaziyatda faqat kulish mumkin»: Mourinoning kinoyali chiqishi

Joze Mourino zamonaviy futboldagi eng rezonansli moliyaviy sud jarayoniga jiddiy qarash qiyinligini bildirdi:

  • Istehzoli yondashuv: «Bunday vaziyatda faqat kulish mumkin. Menimcha, oxir-oqibat nima bo‘lishini baribir hammamiz kutamiz», — deya o‘z munosabatini boshladi mutaxassis;

  • Yosh va sud muddatlari: «Ammo men allaqachon 60 yoshdan oshganimni hisobga olsak, bu ish bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilguncha yashab qolishim uchun menga chinakam omad kerak bo‘ladi»;

  • Byurokratiya tanqidi: Mourino Angliya futboli va xalqaro sport sudlaridagi rasmiyatchilik va cho‘zilishlarni keskin qoraladi.

Bitmas-tuganmas apellyatsiyalar zanjiri

«Benazir» laqabli tajribali murabbiy huquqiy kurashning kelgusi ssenariysini ochiq tasvirlab berdi:

  • Uzoq davom etadigan protsess: «Avvaliga bir qaror chiqarishadi, keyin esa klub tomonidan apellyatsiya beriladi...»;

  • «80 yoshga to‘laman»: «Shu jarayonlarning barchasi yakuniga yetguncha, men 80 yoshga to‘lib qolsam kerak», — deya murabbiy «Siti»ning himoya mexanizmlari ishning yakunlanishini yillab ortga surishi mumkinligiga ishora qildi.

APLdagi tarixiy sud va ehtimoliy oqibatlar

«Manchester Siti»ga qo‘yilgan ayblovlar Angliya futboli tarixida misli ko‘rilmagan masshtabga ega:

  • Ayblovlar ko‘lami: Klub moliyaviy daromadlarni sun’iy oshirish, xarajatlarni yashirish va Premer-liga qoidalarini tizimli tarzda buzishda ayblanmoqda;

  • Og‘ir sanksiyalar tahdidi: Hozirgacha muhokama qilinayotgan ehtimoliy jazolar orasida jamoani quyi divizionga tushirib yuborish, rekord darajadagi ochkolarni olib tashlash va hatto avval qo‘lga kiritilgan chempionlik sovrinlarini bekor qilish kabi keskin choralar bor;

  • Apellyatsiya kurashi: «Shaharliklar» rahbariyati har qanday ayblov qaroriga qarshi sport arbitraj sudlarigacha shikoyat qilib, o‘z pozitsiyasini oxirigacha himoya qilishga tayyorligini bildirgan.

Mourinoning ushbu bayonoti futbol jamoatchiligi orasida qizg‘in rezonans uyg‘otib, Angliya futbolidagi moliyaviy intizom tizimi naqadar sekin va murakkab ishlayotganini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

Manchester SitiJoze MourinoAngliya Premer-ligimoliyaviy feyr-pley
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiKecha 07:11De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchi16 iyun 16:24«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi12 iyun 16:01Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaMourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqda8 iyun 09:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?