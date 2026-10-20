«Irqchilikka joy yo‘q»: Nega 5 ta klub vakillari ramziy harakatni rad etdi?

·50·Sport
«Irqchilikka joy yo‘q»: Nega 5 ta klub vakillari ramziy harakatni rad etdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan «Irqchilikka joy yo‘q» kampaniyasi doirasida beshta klubning 6 nafar futbolchisi tiz cho‘kishdan bosh tortdi.
  • Mark Gexi, Tayler Adams, Rayan, Dominik Kalvert-Lyuin, Issa Diop va Eynsli Meytlend-Nayls kabi o‘yinchilar mazkur harakat o‘rniga maydonda tik turib, qarsak chalishni afzal ko‘rishdi.

Angliya Premer-ligasida navbatdagi tur bahslari doirasida an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan «Irqchilikka joy yo‘q» (No Room for Racism) kampaniyasi jamoatchilik e’tiborini tortgan kutilmagan vaziyatlar bilan yodda qoldi.

Musobaqa reglamentiga muvofiq, futbolchilar maydonga tushgan paytda tiz cho‘kib, irqchilik va kamsitishlarning har qanday ko‘rinishiga qarshi birdamlik ramzini namoyish etishlari lozim edi. Biroq APLning beshta turli klubi sharafini himoya qilayotgan 6 nafar futbolchi ushbu harakatdan ochiqchasiga bosh tortdi.

Tiz cho‘kishdan bosh tortgan 6 nafar futbolchi kimlar?

Qarshilik ko‘rsatgan futbolchilar ro‘yxati bir qator taniqli nomlarni o‘z ichiga oladi:

  • «Manchester Siti»: Mark Gexi;

  • «Bornmut»: Tayler Adams va Rayan;

  • «Lids Yunayted»: Dominik Kalvert-Lyuin;

  • «Ipsvich Taun»: Issa Diop;

  • «Everton»: Eynsli Meytlend-Nayls.

Ularning barchasi tiz cho‘kmagan bo‘lsa-da, maydonda tik turib, qarsak chalish orqali kurash g‘oyasini qo‘llab-quvvatlashini bildirgan.

«Bu faqat futbol muammosi emas»: Mark Gexining keskin izohi

«Manchester Siti» himoyachisi Mark Gexi o‘zining ushbu pozitsiyasini batafsil tushuntirib, kampaniyaning bugungi shakli kutilgan natijani bermayotganiga ishora qildi. Uning BBC nashriga bergan bayonoti katta muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Birlamchi munosabat: «Men anchadan beri tiz cho‘kmayman. Bu harakat aslida nimani anglatishini ko‘rsatish uchun har doim qarsak chalib turaman;

  • Muammoning chuqurligi: Biroq menimcha, bu faqatgina futbol maydonlariga tegishli muammo emas, bu — jamiyatning ancha kengroq masalasi. Futbol esa odamlarga to‘g‘ri chaqiriqni yetkazishda faqat umid bag‘ishlovchi vositadir;

  • Formatni o‘zgartirish zaruriyati: Bu kampaniya g‘oyasi hali ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagani yaxshi, albatta. Ammo biz bundan-da ko‘proq amaliy ish qilishimiz mumkin. Menimcha, kelajakda ushbu kampaniyani aynan qay yo‘sinda davom ettirish kerakligini jiddiy qayta ko‘rib chiqish fursati yetdi», — deya o‘z fikrini yakunladi futbolchi.

Ramziy harakatlardan amaliy choralar sari

APLda bir necha yillardan buyon davom etayotgan tiz cho‘kish an’anasiga ko‘plab sportchilar va ekspertlar shunchaki «ko‘zbo‘yamachilik» yoki rasmiyatchilik sifatida qaramoqda.

Futbol yulduzlarining bunday harakatlari irqchilikka qarshi kurashda bir xil takrorlanuvchi imo-ishoralardan ko‘ra, real qonuniy choralar va ta’sirchan targ‘ibot ishlariga o‘tish vaqti kelganini ko‘rsatmoqda.

Irqchilikka joy yo‘qAngliya Premer-ligiMark GexiTiz cho‘kish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladi“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladiBugun 07:09«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildiKecha 21:44Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildiBir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildi11 oktabr 08:56Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdiMourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi9 oktabr 08:08Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya