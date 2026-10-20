«Irqchilikka joy yo‘q»: Nega 5 ta klub vakillari ramziy harakatni rad etdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan «Irqchilikka joy yo‘q» kampaniyasi doirasida beshta klubning 6 nafar futbolchisi tiz cho‘kishdan bosh tortdi.
- Mark Gexi, Tayler Adams, Rayan, Dominik Kalvert-Lyuin, Issa Diop va Eynsli Meytlend-Nayls kabi o‘yinchilar mazkur harakat o‘rniga maydonda tik turib, qarsak chalishni afzal ko‘rishdi.
Angliya Premer-ligasida navbatdagi tur bahslari doirasida an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan «Irqchilikka joy yo‘q» (No Room for Racism) kampaniyasi jamoatchilik e’tiborini tortgan kutilmagan vaziyatlar bilan yodda qoldi.
Musobaqa reglamentiga muvofiq, futbolchilar maydonga tushgan paytda tiz cho‘kib, irqchilik va kamsitishlarning har qanday ko‘rinishiga qarshi birdamlik ramzini namoyish etishlari lozim edi. Biroq APLning beshta turli klubi sharafini himoya qilayotgan 6 nafar futbolchi ushbu harakatdan ochiqchasiga bosh tortdi.
Tiz cho‘kishdan bosh tortgan 6 nafar futbolchi kimlar?
Qarshilik ko‘rsatgan futbolchilar ro‘yxati bir qator taniqli nomlarni o‘z ichiga oladi:
«Bornmut»: Tayler Adams va Rayan;
«Lids Yunayted»: Dominik Kalvert-Lyuin;
«Ipsvich Taun»: Issa Diop;
«Everton»: Eynsli Meytlend-Nayls.
Ularning barchasi tiz cho‘kmagan bo‘lsa-da, maydonda tik turib, qarsak chalish orqali kurash g‘oyasini qo‘llab-quvvatlashini bildirgan.
«Bu faqat futbol muammosi emas»: Mark Gexining keskin izohi
«Manchester Siti» himoyachisi Mark Gexi o‘zining ushbu pozitsiyasini batafsil tushuntirib, kampaniyaning bugungi shakli kutilgan natijani bermayotganiga ishora qildi. Uning BBC nashriga bergan bayonoti katta muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Birlamchi munosabat: «Men anchadan beri tiz cho‘kmayman. Bu harakat aslida nimani anglatishini ko‘rsatish uchun har doim qarsak chalib turaman;
Muammoning chuqurligi: Biroq menimcha, bu faqatgina futbol maydonlariga tegishli muammo emas, bu — jamiyatning ancha kengroq masalasi. Futbol esa odamlarga to‘g‘ri chaqiriqni yetkazishda faqat umid bag‘ishlovchi vositadir;
Formatni o‘zgartirish zaruriyati: Bu kampaniya g‘oyasi hali ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagani yaxshi, albatta. Ammo biz bundan-da ko‘proq amaliy ish qilishimiz mumkin. Menimcha, kelajakda ushbu kampaniyani aynan qay yo‘sinda davom ettirish kerakligini jiddiy qayta ko‘rib chiqish fursati yetdi», — deya o‘z fikrini yakunladi futbolchi.
Ramziy harakatlardan amaliy choralar sari
APLda bir necha yillardan buyon davom etayotgan tiz cho‘kish an’anasiga ko‘plab sportchilar va ekspertlar shunchaki «ko‘zbo‘yamachilik» yoki rasmiyatchilik sifatida qaramoqda.
Futbol yulduzlarining bunday harakatlari irqchilikka qarshi kurashda bir xil takrorlanuvchi imo-ishoralardan ko‘ra, real qonuniy choralar va ta’sirchan targ‘ibot ishlariga o‘tish vaqti kelganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…