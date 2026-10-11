Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildi

·42·Sport
Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 6-turida «Manchester Yunayted» va «Tottenhem» o‘rtasidagi markaziy uchrashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
  • O‘yinning so‘nggi soniyalarida, «Tottenhem» maydonda bir kishi kam bo‘lib qolganida, Dominik Solanke tomonidan urilgan gol «shporlar»ga muqarrar mag‘lubiyatdan qutulib qolish imkonini berdi.

Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida kechgan markaziy uchrashuv muxlislarga haqiqiy dramatik kulminatsiyani taqdim etdi. Turnir jadvalida og‘ir ahvolga tushib qolgan ikki nomdor klub — «Manchester Yunayted» hamda «Tottenhem» to‘qnashuvi 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

O‘yin taqdiri allaqachon hal bo‘lgandek ko‘ringan va «shporlar» maydonda bir kishi kam bo‘lib qolgan pallada Dominik Solanke tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda urilgan gol «Old Trafford» tribunalarini karaxt ahvolga solib qo‘ydi.

O‘yin xronikasi: Mbeumoning goli, qizil kartochka va Solankedan «sovuq dush»

Birinchi bo‘lim teng kurashlar ostida va golsiz yakunlangan bo‘lsa, asosiy voqealar bahsning oxirgi 20 daqiqaligiga to‘g‘ri keldi:

  • Mbeumoning zarbasi (73-daqiqa): Mezbonlarning uzluksiz bosimi 73-daqiqaga kelib samara berdi — kamerunlik hujumchi Brayan Mbeumo raqib darvozasini aniq nishonga olib, mankunianliklarni oldinga olib chiqdi;

  • Bentankurning maydondan chetlatilishi (78-daqiqa): Oradan atigi besh daqiqa o‘tib, mehmonlar ahvoli yanada og‘irlashdi. Zaxiradan maydonga tushgan Rodrigo Bentankur qo‘polligi uchun bosh hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi;

  • Solankedan kambek (90+2-daqiqa): Bir kishi kam bo‘lib harakat qilgan «Tottenhem» so‘nggi hujumga bordi va qo‘shib berilgan daqiqalarda markaziy hujumchi Dominik Solanke mankunianliklar darvozasini ishg‘ol etib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

Musobaqa jadvalidagi vaziyat

Ushbu durang har ikki jamoaning inqirozdan to‘liq chiqib ketishi uchun yetarli bo‘lmadi:

  • «Manchester Yunayted»: Qo‘lga kiritilgan bir ochkodan so‘ng o‘z ochkolari sonini 6 taga yetkazdi va APL jadvalida hamon pastki pog‘onada — 12-o‘rinda qolmoqda;

  • «Tottenhem»: Irodali durang evaziga ochkolarini 3 taga yetkazib, turnir jadvalining 18-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi va xavfli hududdan chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • APL. 6-tur

    «Manchester Yunayted» — «Tottenhem» 1:1

    Gollar: Mbeumo (73) — Solanke (90+2).

  • «Manchester Yunayted»: Lammens, Maguayr, Martines, Yoro (Dalot, 59), Amad (Zirkzeye, 59), Shou, Tilemans (Baleba, 59), Maynu, Fernandesh, Kunya, Mbeumo.

  • «Tottenhem»: Kinski, Senesi, van Xekke, Udoji (van de Ven, 74), Gallaxer (Meddison, 74), Grey, Bergvall (Bentankur, 66), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmush, 66).

  • Ogohlantirishlar: Shou (80), Fernandesh (84), Martines (87) — Gallaxer (4), van Xekke (79).

  • Chetlatish: Bentankur (78).

«Manchester Yunayted» g‘alabani qo‘ldan chiqarib, muxlislari oldida ochko yo‘qotgan bo‘lsa, «shporlar» ozchilikda ko‘rsatgan irodasi evaziga og‘ir vaziyatda muhim ochkoni ilib ketishga muvaffaq bo‘ldi.

Manchester YunaytedTottenxemAngliya Premer-ligiMbeumo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdiMourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi9 oktabr 08:08Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha 21:02Mbeumo sakkizta o'yindan beri gol ura olmayaptiMbeumo sakkizta o'yindan beri gol ura olmayapti26 aprel 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi