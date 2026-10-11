Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 6-turida «Manchester Yunayted» va «Tottenhem» o‘rtasidagi markaziy uchrashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
- O‘yinning so‘nggi soniyalarida, «Tottenhem» maydonda bir kishi kam bo‘lib qolganida, Dominik Solanke tomonidan urilgan gol «shporlar»ga muqarrar mag‘lubiyatdan qutulib qolish imkonini berdi.
Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida kechgan markaziy uchrashuv muxlislarga haqiqiy dramatik kulminatsiyani taqdim etdi. Turnir jadvalida og‘ir ahvolga tushib qolgan ikki nomdor klub — «Manchester Yunayted» hamda «Tottenhem» to‘qnashuvi 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
O‘yin taqdiri allaqachon hal bo‘lgandek ko‘ringan va «shporlar» maydonda bir kishi kam bo‘lib qolgan pallada Dominik Solanke tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda urilgan gol «Old Trafford» tribunalarini karaxt ahvolga solib qo‘ydi.
O‘yin xronikasi: Mbeumoning goli, qizil kartochka va Solankedan «sovuq dush»
Birinchi bo‘lim teng kurashlar ostida va golsiz yakunlangan bo‘lsa, asosiy voqealar bahsning oxirgi 20 daqiqaligiga to‘g‘ri keldi:
Mbeumoning zarbasi (73-daqiqa): Mezbonlarning uzluksiz bosimi 73-daqiqaga kelib samara berdi — kamerunlik hujumchi Brayan Mbeumo raqib darvozasini aniq nishonga olib, mankunianliklarni oldinga olib chiqdi;
Bentankurning maydondan chetlatilishi (78-daqiqa): Oradan atigi besh daqiqa o‘tib, mehmonlar ahvoli yanada og‘irlashdi. Zaxiradan maydonga tushgan Rodrigo Bentankur qo‘polligi uchun bosh hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi;
Solankedan kambek (90+2-daqiqa): Bir kishi kam bo‘lib harakat qilgan «Tottenhem» so‘nggi hujumga bordi va qo‘shib berilgan daqiqalarda markaziy hujumchi Dominik Solanke mankunianliklar darvozasini ishg‘ol etib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
Musobaqa jadvalidagi vaziyat
Ushbu durang har ikki jamoaning inqirozdan to‘liq chiqib ketishi uchun yetarli bo‘lmadi:
«Manchester Yunayted»: Qo‘lga kiritilgan bir ochkodan so‘ng o‘z ochkolari sonini 6 taga yetkazdi va APL jadvalida hamon pastki pog‘onada — 12-o‘rinda qolmoqda;
«Tottenhem»: Irodali durang evaziga ochkolarini 3 taga yetkazib, turnir jadvalining 18-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi va xavfli hududdan chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
APL. 6-tur
«Manchester Yunayted» — «Tottenhem» 1:1
Gollar: Mbeumo (73) — Solanke (90+2).
«Manchester Yunayted»: Lammens, Maguayr, Martines, Yoro (Dalot, 59), Amad (Zirkzeye, 59), Shou, Tilemans (Baleba, 59), Maynu, Fernandesh, Kunya, Mbeumo.
«Tottenhem»: Kinski, Senesi, van Xekke, Udoji (van de Ven, 74), Gallaxer (Meddison, 74), Grey, Bergvall (Bentankur, 66), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmush, 66).
Ogohlantirishlar: Shou (80), Fernandesh (84), Martines (87) — Gallaxer (4), van Xekke (79).
Chetlatish: Bentankur (78).
«Manchester Yunayted» g‘alabani qo‘ldan chiqarib, muxlislari oldida ochko yo‘qotgan bo‘lsa, «shporlar» ozchilikda ko‘rsatgan irodasi evaziga og‘ir vaziyatda muhim ochkoni ilib ketishga muvaffaq bo‘ldi.
Izohlar 0
…