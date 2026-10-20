“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti" moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanib, joriy mavsum oxirida Angliya Premer-ligasidan haydalish xavfi ostida turibdi.
- Futbol insayderi Oliver Xoltning ma’lumotlariga ko‘ra, liga rahbariyati apellyatsiya jarayonini kutmasdan, jazo choralarini yanvardan oldinroq e’lon qilishi mumkin.
- Klubdan rekord miqdorda ochko olib tashlanishi yoki keyingi mavsumda ham minus ochkolar bilan boshlashi mumkin, ammo Liga 2 ga tushirilishi rad etildi.
Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli va keng ko‘lamli tergovlardan biri hisoblangan «Manchester Siti» ishi bo‘yicha yangi va jiddiy tafsilotlar ma’lum bo‘ldi. Taniqli futbol insayderi va jurnalist Oliver Xoltning ta’kidlashicha, «shaharliklar» joriy mavsum yakunida rasman Angliya Premer-ligasini (APL) tark etish xavfi ostida turibdi.
Moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan klubga nisbatan Premer-liga rahbariyati kutilganidan ancha tezroq va keskin qaror chiqarishga tayyorlanmoqda.
Apellyatsiya kutilmaydi: Jazo nega erta e’lon qilinadi?
Insayder Oliver Xoltning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, liga ma’muriyati masalani ortiqcha paysalga solmoqchi emas:
Qaror yanvargacha kutilmaydi: Klub tomonidan beriladigan apellyatsiya jarayoni uzoq vaqtni talab qiladi va uning yakuniy natijasi yanvar oyidan oldin chiqmasligi aniq;
Liganing qat’iy pozitsiyasi: APL mutasaddilari sun’iy noaniqliklarning oldini olish maqsadida, «Manchester Siti»ning shikoyati ko‘rib chiqilishi tugashini kutmasdan, jazo choralarini ertaroq e’lon qilishni rejalashtirmoqda;
Mavsum taqdiri: Bunday qaror chiqarilgan taqdirda, klub joriy chempionatning o‘zidayoq juda og‘ir holatga tushib qoladi.
Rekord ochko jarimasi va Chempionshipga tushib ketish xavfi
Xoltning qayd etishicha, klubga nisbatan qo‘llaniladigan asosiy jazo mexanizmlari quyidagicha bo‘lishi mumkin:
APLni saqlab qololmaydigan jazo: «Manchester Siti»dan shunchalik katta miqdordagi ochkolar olib tashlanishi kutilmoqdaki, hatto jamoaning qolgan barcha o‘yinlardagi muvaffaqiyati ham ularni Premer-ligada saqlab qolishga yetmaydi;
Ikki karra zarba — keyingi mavsum ham ochkosiz: Cheklovlar nafaqat APLda, balki klub Chempionshipda (ikkinchi divizion) ishtirok etadigan keyingi mavsumga ham ko‘chirilishi, ya’ni yangi ligada ham jamoa mavsumni minus ochkolar bilan boshlashi ehtimoldan xoli emas;
Liga 2 taxmini rad etildi: Jurnalist avvalroq tarqalgan «Siti»ning Angliyaning to‘rtinchi divizioni — Liga 2 ga surgun qilinishi haqidagi mish-mishlarni inkor etib, klub ikkinchi diviziondan quyiga tushirilmasligini ta’kidladi.
115 ta ayblov va rasmiy qaror kutilmasi
Eslatib o‘tamiz, «Manchester Siti» klubiga moliyaviy feyr-pley va liga reglamentini buzish bilan bog‘liq jami 115 ta holat bo‘yicha rasmiy ayblovlar qo‘yilgan.
Hozircha klubning quyi divizionga tushirilishi va aniq jazo muddatlari bo‘yicha mustaqil komissiya va APL tomonidan yakuniy rasmiy hukm e’lon qilinmagan. Biroq insayderlarning bergan ushbu ma’lumotlari grand klubning kelajagi jiddiy xavf ostida ekanini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…