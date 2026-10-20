“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladi

·61·Sport
“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti" moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanib, joriy mavsum oxirida Angliya Premer-ligasidan haydalish xavfi ostida turibdi.
  • Futbol insayderi Oliver Xoltning ma’lumotlariga ko‘ra, liga rahbariyati apellyatsiya jarayonini kutmasdan, jazo choralarini yanvardan oldinroq e’lon qilishi mumkin.
  • Klubdan rekord miqdorda ochko olib tashlanishi yoki keyingi mavsumda ham minus ochkolar bilan boshlashi mumkin, ammo Liga 2 ga tushirilishi rad etildi.

Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli va keng ko‘lamli tergovlardan biri hisoblangan «Manchester Siti» ishi bo‘yicha yangi va jiddiy tafsilotlar ma’lum bo‘ldi. Taniqli futbol insayderi va jurnalist Oliver Xoltning ta’kidlashicha, «shaharliklar» joriy mavsum yakunida rasman Angliya Premer-ligasini (APL) tark etish xavfi ostida turibdi.

Moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan klubga nisbatan Premer-liga rahbariyati kutilganidan ancha tezroq va keskin qaror chiqarishga tayyorlanmoqda.

Apellyatsiya kutilmaydi: Jazo nega erta e’lon qilinadi?

Insayder Oliver Xoltning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, liga ma’muriyati masalani ortiqcha paysalga solmoqchi emas:

  • Qaror yanvargacha kutilmaydi: Klub tomonidan beriladigan apellyatsiya jarayoni uzoq vaqtni talab qiladi va uning yakuniy natijasi yanvar oyidan oldin chiqmasligi aniq;

  • Liganing qat’iy pozitsiyasi: APL mutasaddilari sun’iy noaniqliklarning oldini olish maqsadida, «Manchester Siti»ning shikoyati ko‘rib chiqilishi tugashini kutmasdan, jazo choralarini ertaroq e’lon qilishni rejalashtirmoqda;

  • Mavsum taqdiri: Bunday qaror chiqarilgan taqdirda, klub joriy chempionatning o‘zidayoq juda og‘ir holatga tushib qoladi.

Rekord ochko jarimasi va Chempionshipga tushib ketish xavfi

Xoltning qayd etishicha, klubga nisbatan qo‘llaniladigan asosiy jazo mexanizmlari quyidagicha bo‘lishi mumkin:

  • APLni saqlab qololmaydigan jazo: «Manchester Siti»dan shunchalik katta miqdordagi ochkolar olib tashlanishi kutilmoqdaki, hatto jamoaning qolgan barcha o‘yinlardagi muvaffaqiyati ham ularni Premer-ligada saqlab qolishga yetmaydi;

  • Ikki karra zarba — keyingi mavsum ham ochkosiz: Cheklovlar nafaqat APLda, balki klub Chempionshipda (ikkinchi divizion) ishtirok etadigan keyingi mavsumga ham ko‘chirilishi, ya’ni yangi ligada ham jamoa mavsumni minus ochkolar bilan boshlashi ehtimoldan xoli emas;

  • Liga 2 taxmini rad etildi: Jurnalist avvalroq tarqalgan «Siti»ning Angliyaning to‘rtinchi divizioni — Liga 2 ga surgun qilinishi haqidagi mish-mishlarni inkor etib, klub ikkinchi diviziondan quyiga tushirilmasligini ta’kidladi.

115 ta ayblov va rasmiy qaror kutilmasi

Eslatib o‘tamiz, «Manchester Siti» klubiga moliyaviy feyr-pley va liga reglamentini buzish bilan bog‘liq jami 115 ta holat bo‘yicha rasmiy ayblovlar qo‘yilgan.

Hozircha klubning quyi divizionga tushirilishi va aniq jazo muddatlari bo‘yicha mustaqil komissiya va APL tomonidan yakuniy rasmiy hukm e’lon qilinmagan. Biroq insayderlarning bergan ushbu ma’lumotlari grand klubning kelajagi jiddiy xavf ostida ekanini ko‘rsatmoqda.

Manchester SitiAngliya Premer-ligiMoliyaviy feyr-pleyOliver Xolt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdiMourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi9 oktabr 08:08«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildiKecha 21:44Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildiBir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildi11 oktabr 08:56De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya