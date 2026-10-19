Xetafe — Rayo Valekano: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Xetafe — Rayo Valekano uchrashuvi 20 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 14. Karvaxal D., 2. Jene, 8. Gudel N., 17. Kiko Femeniya, 6. Martin M., 22. Moxika X., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 19. Unal E., 26. Valu J.
Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.
Rayo Valekano boshlang‘ich tarkibi: 25. Audero E., 20. Balliu I., 10. Kamelo S., 6. Sis P., 19. de Frutos X., 18. Garsiya A., 24. Lejyon F., 8. Lopes U., 7. Palason I., 17. Pedrosa A., 15. Sadik M.
Rayo Valekano zaxiradagilari: 9. Alemao, 34. Alonso Martin I., 37. Belaid R., 36. Buare G., 1. Kardenas D., 4. Dias P., 22. Fernandes P., 3. Kumbulla M., 21. Peres F., 14. Sitaishvili G., 23. Valentin O., 33. Vertraud J.
Rayo Valekano bosh murabbiyi: San-Xose B.
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