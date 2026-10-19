Xetafe — Rayo Valekano: tarkiblar va jonli matn

·0·Sport
Xetafe — Rayo Valekano: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi XetafeRayo Valekano uchrashuvi 20 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 14. Karvaxal D., 2. Jene, 8. Gudel N., 17. Kiko Femeniya, 6. Martin M., 22. Moxika X., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 19. Unal E., 26. Valu J.

Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.

Rayo Valekano boshlang‘ich tarkibi: 25. Audero E., 20. Balliu I., 10. Kamelo S., 6. Sis P., 19. de Frutos X., 18. Garsiya A., 24. Lejyon F., 8. Lopes U., 7. Palason I., 17. Pedrosa A., 15. Sadik M.

Rayo Valekano zaxiradagilari: 9. Alemao, 34. Alonso Martin I., 37. Belaid R., 36. Buare G., 1. Kardenas D., 4. Dias P., 22. Fernandes P., 3. Kumbulla M., 21. Peres F., 14. Sitaishvili G., 23. Valentin O., 33. Vertraud J.

Rayo Valekano bosh murabbiyi: San-Xose B.

XetafeRayo ValekanoIspaniya La Ligasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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