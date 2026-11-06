“Real” va “Siti” kuchli uchlikda emas: Chempionlar ligasini yutishga asosiy da’vogarlar?

·67·Sport
“Real” va “Siti” kuchli uchlikda emas: Chempionlar ligasini yutishga asosiy da’vogarlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Goal portali Chempionlar ligasining 4-turidan keyin turnir g‘olibligiga asosiy da’vogarlar reytingini yangiladi va «PSJ» klubini mutlaq favorit deb e’lon qildi.
  • «Barselona» va «Arsenal» jamoalari barqaror o‘yinlari evaziga kuchli uchlikdan joy oldi.
  • Yevropaning yetakchi klublari hisoblangan «Real Madrid»
  • 5-o‘rinni, «Manchester Siti» esa 6-o‘rinni egallab, kuchli uchlikdan tashqarida qoldi.

Yevropa Chempionlar ligasining umumiy bosqichida 4-tur bellashuvlari ortda qolgach, qit’aning bosh klublar musobaqasidagi asosiy favoritlar ro‘yxati sezilarli darajada o‘zgardi. Dunyoga mashhur nufuzli Goal sport portali jamoalarning joriy sport formasi va ko‘rsatayotgan natijalariga asoslanib, turnirda g‘olib chiqish ehtimoli eng yuqori bo‘lgan klublarning yangilangan reytingini e’lon qildi.

Tahlilchilarning xulosasiga ko‘ra, turnirning amaldagi chempioni «PSJ» o‘z mavqeini mustahkam saqlab, bosh sovrin uchun yana 1-raqamli asosiy da’vogar sifatida e’tirof etilmoqda.

Top-15 jamoalar ro‘yxati: Yetakchilar va kutilmagan o‘zgarishlar

Goal tahlilchilari tomonidan tuzilgan kuchli o‘n beshlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. «PSJ» (Fransiya) — mutlaq bosh favorit;

  2. «Barselona» (Ispaniya);

  3. «Arsenal» (Angliya);

  4. «Bavariya» (Germaniya);

  5. «Real Madrid» (Ispaniya);

  6. «Manchester Siti» (Angliya);

  7. «Liverpul» (Angliya);

  8. «Borussiya Dortmund» (Germaniya);

  9. «Atletiko Madrid» (Ispaniya);

  10. «Komo» (Italiya);

  11. «Inter» (Italiya);

  12. «Aston Villa» (Angliya);

  13. «Manchester Yunayted» (Angliya);

  14. «Sporting» (Portugaliya);

  15. «Bryugge» (Belgiya).

Reytingdagi shov-shuvli jihatlar va grandlar holati

Yangilangan ro‘yxatda muxlislar va mutaxassislar diqqatini tortgan bir nechta muhim omillar mavjud:

  • «Barselona» va «Arsenal»ning yuksalishi: Kataloniya va London klublari namoyish etayotgan barqaror hamda hujumkor o‘yin ularni «Real» va «Manchester Siti»dan yuqoriroqqa olib chiqdi;

  • Grandlarning ortda qolishi: Yevropaning so‘nggi yillardagi gegemonlari hisoblangan Madridning «Real» (5-o‘rin) va Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» (6-o‘rin) kuchli uchlikdan tashqarida qoldi;

  • Top-20 ning boshqa vakillari: Kuchli o‘n beshlikdan tashqarida Turkiyaning «Galatasaroy» klubi 17-o‘rinni, Italiyaning «Roma» jamoasi esa 19-pog‘onani band etgan.

Yevropa Chempionlar ligasiGoalPSJfutbol reytingi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdiAnderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdi5 oktabr 11:53Maurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladiMaurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladi25 sentabr 03:18«YECHLda gollar yomg‘iri: “PSJ” Ispaniyada 6 ta gol urdi, “Bavariya” Madridni zabt etdi«YECHLda gollar yomg‘iri: “PSJ” Ispaniyada 6 ta gol urdi, “Bavariya” Madridni zabt etdi4 noyabr 07:06«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi20 oktabr 23:46Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiJoan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladi20 oktabr 06:56Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi