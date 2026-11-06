“Real” va “Siti” kuchli uchlikda emas: Chempionlar ligasini yutishga asosiy da’vogarlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Goal portali Chempionlar ligasining 4-turidan keyin turnir g‘olibligiga asosiy da’vogarlar reytingini yangiladi va «PSJ» klubini mutlaq favorit deb e’lon qildi.
- «Barselona» va «Arsenal» jamoalari barqaror o‘yinlari evaziga kuchli uchlikdan joy oldi.
- Yevropaning yetakchi klublari hisoblangan «Real Madrid»
- 5-o‘rinni, «Manchester Siti» esa 6-o‘rinni egallab, kuchli uchlikdan tashqarida qoldi.
Yevropa Chempionlar ligasining umumiy bosqichida 4-tur bellashuvlari ortda qolgach, qit’aning bosh klublar musobaqasidagi asosiy favoritlar ro‘yxati sezilarli darajada o‘zgardi. Dunyoga mashhur nufuzli Goal sport portali jamoalarning joriy sport formasi va ko‘rsatayotgan natijalariga asoslanib, turnirda g‘olib chiqish ehtimoli eng yuqori bo‘lgan klublarning yangilangan reytingini e’lon qildi.
Tahlilchilarning xulosasiga ko‘ra, turnirning amaldagi chempioni «PSJ» o‘z mavqeini mustahkam saqlab, bosh sovrin uchun yana 1-raqamli asosiy da’vogar sifatida e’tirof etilmoqda.
Top-15 jamoalar ro‘yxati: Yetakchilar va kutilmagan o‘zgarishlar
Goal tahlilchilari tomonidan tuzilgan kuchli o‘n beshlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
«PSJ» (Fransiya) — mutlaq bosh favorit;
«Barselona» (Ispaniya);
«Arsenal» (Angliya);
«Bavariya» (Germaniya);
«Real Madrid» (Ispaniya);
«Manchester Siti» (Angliya);
«Liverpul» (Angliya);
«Borussiya Dortmund» (Germaniya);
«Atletiko Madrid» (Ispaniya);
«Komo» (Italiya);
«Inter» (Italiya);
«Aston Villa» (Angliya);
«Manchester Yunayted» (Angliya);
«Sporting» (Portugaliya);
«Bryugge» (Belgiya).
Reytingdagi shov-shuvli jihatlar va grandlar holati
Yangilangan ro‘yxatda muxlislar va mutaxassislar diqqatini tortgan bir nechta muhim omillar mavjud:
«Barselona» va «Arsenal»ning yuksalishi: Kataloniya va London klublari namoyish etayotgan barqaror hamda hujumkor o‘yin ularni «Real» va «Manchester Siti»dan yuqoriroqqa olib chiqdi;
Grandlarning ortda qolishi: Yevropaning so‘nggi yillardagi gegemonlari hisoblangan Madridning «Real» (5-o‘rin) va Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» (6-o‘rin) kuchli uchlikdan tashqarida qoldi;
Top-20 ning boshqa vakillari: Kuchli o‘n beshlikdan tashqarida Turkiyaning «Galatasaroy» klubi 17-o‘rinni, Italiyaning «Roma» jamoasi esa 19-pog‘onani band etgan.
Izohlar 0
…