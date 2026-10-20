Xansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Xansi Flik «PSJ»ning zamonaviy futbol namoyish etayotganini va Luis Enrike boshchiligidagi jamoaning fantastik o‘yinini alohida e’tirof etdi.
- Flik parijliklarning yuqori tempi, agressiv pressingi va moslashuvchan tizimini yuqori baholadi.
- Bugun, 2026 yil 20 oktyabrda bo‘lib o‘tadigan ushbu uchrashuvda har ikki jamoa ham Chempionlar ligasi guruh bosqichida dastlabki ikki turda 6 ochkodan jamg‘argan.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida bugun, 2026 yil 20 oktyabr, seshanba oqshomida qit’aning ikki giganti — «Pari Sen-Jermen» hamda Kataloniyaning «Barselona» klublari Parijdagi murosasiz bahsda o‘zaro to‘qnash keladi.
Mazkur markaziy uchrashuv oldidan «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik fransiyaliklarning o‘yin uslubi, taktik ustunliklari hamda hamkasbi Luis Enrikening mahorati haqida fikr bildirdi. Nufuzli Yahoo nashri nemis mutaxassisining raqibga bergan yuqori bahosini e’lon qildi.
«Fantastik o‘yin va moslashuvchan tizim»: Flikning tan oluvi
Xansi Flik «PSJ»ning so‘nggi paytlardagi rivojlanishini alohida e’tirof etib, parijliklarning zamonaviy futbol namoyish etayotganiga to‘xtaldi:
Enrikening mahorati: «Luis Enrike boshchiligidagi jamoa haqiqatan ham fantastik futbol namoyish etmoqda. Uning o‘zini bemalol bugungi kunda dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri deb ayta olaman;
Yuqori sur’at va pressing: Menga ularning maydondagi yuqori tempi, agressiv pressingi, futbolchilarning o‘zaro pozitsiyalarini erkin almashtirib turishi va umumiy tizimning moslashuvchanligi juda yoqadi;
Yuqori daraja: Bunday eng yuqori saviyada ular shunchaki mukammal o‘yin ko‘rsatishmoqda. Enrike bu jamoada haqiqiy fantastik ishni amalga oshirdi», — deya ta’kidladi Flik.
To‘qnashuv oldidan: 100 foizlik natija va revansh kayfiyati
Ushbu bellashuv nafaqat taktikalar, balki turnir jadvalidagi yetakchilik uchun ham prinsipial ahamiyatga ega:
Yuz foizlik ko‘rsatkich: Ikkala jamoa ham joriy Chempionlar ligasi mavsumini mukammal boshladi — dastlabki ikki turda 6 ochkodan jamg‘arib, musobaqa jadvalining yuqori qismida peshqadamlik qilmoqda;
O‘tmishdagi hisob-kitob: Jamoalarning o‘zaro oxirgi rasmiy uchrashuvi 2025 yil yanvar oyida Ispaniyada kechgan edi. O‘sha dramatik bahsda fransuz klubi safarda 2:1 hisobida g‘alaba qozongan;
Parijdagi imtihon: Mazkur o‘yin «Barselona» uchun ham o‘sha mag‘lubiyat revanshini olish, ham ketma-ket 11 ta g‘alabali seriyasini davom ettirish yo‘lida eng jiddiy sinov bo‘ladi.
Parijdagi «Park de Prens» stadionida kechadigan ushbu to‘qnashuv YECHL 3-turining shubhasiz eng qiziqarli va shov-shuvli voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…