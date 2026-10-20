Xansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladi

·42·Sport
Xansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Xansi Flik «PSJ»ning zamonaviy futbol namoyish etayotganini va Luis Enrike boshchiligidagi jamoaning fantastik o‘yinini alohida e’tirof etdi.
  • Flik parijliklarning yuqori tempi, agressiv pressingi va moslashuvchan tizimini yuqori baholadi.
  • Bugun, 2026 yil 20 oktyabrda bo‘lib o‘tadigan ushbu uchrashuvda har ikki jamoa ham Chempionlar ligasi guruh bosqichida dastlabki ikki turda 6 ochkodan jamg‘argan.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida bugun, 2026 yil 20 oktyabr, seshanba oqshomida qit’aning ikki giganti — «Pari Sen-Jermen» hamda Kataloniyaning «Barselona» klublari Parijdagi murosasiz bahsda o‘zaro to‘qnash keladi.

Mazkur markaziy uchrashuv oldidan «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik fransiyaliklarning o‘yin uslubi, taktik ustunliklari hamda hamkasbi Luis Enrikening mahorati haqida fikr bildirdi. Nufuzli Yahoo nashri nemis mutaxassisining raqibga bergan yuqori bahosini e’lon qildi.

«Fantastik o‘yin va moslashuvchan tizim»: Flikning tan oluvi

Xansi Flik «PSJ»ning so‘nggi paytlardagi rivojlanishini alohida e’tirof etib, parijliklarning zamonaviy futbol namoyish etayotganiga to‘xtaldi:

  • Enrikening mahorati: «Luis Enrike boshchiligidagi jamoa haqiqatan ham fantastik futbol namoyish etmoqda. Uning o‘zini bemalol bugungi kunda dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri deb ayta olaman;

  • Yuqori sur’at va pressing: Menga ularning maydondagi yuqori tempi, agressiv pressingi, futbolchilarning o‘zaro pozitsiyalarini erkin almashtirib turishi va umumiy tizimning moslashuvchanligi juda yoqadi;

  • Yuqori daraja: Bunday eng yuqori saviyada ular shunchaki mukammal o‘yin ko‘rsatishmoqda. Enrike bu jamoada haqiqiy fantastik ishni amalga oshirdi», — deya ta’kidladi Flik.

To‘qnashuv oldidan: 100 foizlik natija va revansh kayfiyati

Ushbu bellashuv nafaqat taktikalar, balki turnir jadvalidagi yetakchilik uchun ham prinsipial ahamiyatga ega:

  • Yuz foizlik ko‘rsatkich: Ikkala jamoa ham joriy Chempionlar ligasi mavsumini mukammal boshladi — dastlabki ikki turda 6 ochkodan jamg‘arib, musobaqa jadvalining yuqori qismida peshqadamlik qilmoqda;

  • O‘tmishdagi hisob-kitob: Jamoalarning o‘zaro oxirgi rasmiy uchrashuvi 2025 yil yanvar oyida Ispaniyada kechgan edi. O‘sha dramatik bahsda fransuz klubi safarda 2:1 hisobida g‘alaba qozongan;

  • Parijdagi imtihon: Mazkur o‘yin «Barselona» uchun ham o‘sha mag‘lubiyat revanshini olish, ham ketma-ket 11 ta g‘alabali seriyasini davom ettirish yo‘lida eng jiddiy sinov bo‘ladi.

Parijdagi «Park de Prens» stadionida kechadigan ushbu to‘qnashuv YECHL 3-turining shubhasiz eng qiziqarli va shov-shuvli voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

Pari Sen-JermenBarselonaYECHL 3-turXans-Diter Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?14 oktabr 14:01«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot10 oktabr 12:27Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?19 sentabr 18:10Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi12 sentabr 06:36«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi19 avgust 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya