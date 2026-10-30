Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik qishki transfer oynasida jamoa tarkibini, xususan, markaziy himoya chizig‘ini kuchaytirish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
- Germaniyalik mutaxassis sport direktori Deku va Boyan Krkich bilan har kuni tarkibni mustahkamlash bo‘yicha faol muloqot olib borayotganini tasdiqladi.
- La Ligada 27 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan kataloniyaliklar qulay imkoniyat tug‘ilsa, yangi futbolchi bilan shartnoma imzolashga tayyor.
Ispaniya La Ligasida ishonchli tarzda peshqadamlik qilayotgan «Barselona» qishki transfer oynasida tarkibni yanada kuchaytirishi mumkin. Jamoa bosh murabbiyi Xans-Diter Flik yanvarda yangi markaziy himoyachi bilan shartnoma imzolash ehtimolini inkor etmadi va klub rahbariyati bilan bu borada faol muloqot olib borilayotganini tasdiqladi.
Germaniyalik mutaxassis tarkibni muntazam mustahkamlab borish jamoaning asosiy falsafasi ekanini ta’kidlab, qulay imkoniyat tug‘ilsa, klub yangi transferni amalga oshirishga tayyorligini bildirdi.
«Deku va Boyan bilan har kuni muhokama qilamiz»: Flikning bayonoti
Kataloniyaliklar ustozi matbuot anjumanida transfer rejalari bo‘yicha quyidagilarni ochiqladi:
Doimiy izlanish: «Bu haqda transfer oynasi yopilmasidan oldin ham ochiq gapirgan edim: biz jamoani yanada kuchaytirish imkoniyatlarini doim izlaymiz. Voqealar rivojini kuzatamiz», — dedi Flik;
Klub rahbariyati bilan hamkorlik: «Qishki transfer oynasi ochilishiga hali bir necha hafta bor. Har kuni sport direktori Deku, Boyan Krkich va murabbiylar shtabi bilan tarkib bo‘yicha turli masalalarni muhokama qilyapmiz. Agar safimizga yangi futbolchi qo‘shib olish imkoniyati paydo bo‘lsa, albatta, undan foydalanamiz», — deya qayd etdi murabbiy.
La Ligadagi yetakchilik va «Alaves»ga qarshi navbatdagi sinov
Kataloniyaliklar hozirda ichki chempionatda juda barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etishda davom etmoqda:
Jadvaldagi peshqadamlik: Xansi Flik shogirdlari hozirda jamg‘arilgan 27 ochko bilan La Liga turnir jadvalida yakka peshqadam bo‘lib turibdi;
Navbatdagi bahs: 31 oktyabr kuni Ispaniya chempionatining 11-turi doirasida «Barselona» o‘z maydonida «Alaves» klubini qabul qiladi.
Himoya chizig‘idagi yuklamani yengillashtirish va chempionlik poygasida ustunlikni saqlab qolish uchun Flik va klub seleksiya bo‘limi qishda himoya markaziga sifatli ijrochini olib kelishni asosiy ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab olgan.
Izohlar 0
…