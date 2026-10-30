Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?

·68·Sport
Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik qishki transfer oynasida jamoa tarkibini, xususan, markaziy himoya chizig‘ini kuchaytirish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
  • Germaniyalik mutaxassis sport direktori Deku va Boyan Krkich bilan har kuni tarkibni mustahkamlash bo‘yicha faol muloqot olib borayotganini tasdiqladi.
  • La Ligada 27 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan kataloniyaliklar qulay imkoniyat tug‘ilsa, yangi futbolchi bilan shartnoma imzolashga tayyor.

Ispaniya La Ligasida ishonchli tarzda peshqadamlik qilayotgan «Barselona» qishki transfer oynasida tarkibni yanada kuchaytirishi mumkin. Jamoa bosh murabbiyi Xans-Diter Flik yanvarda yangi markaziy himoyachi bilan shartnoma imzolash ehtimolini inkor etmadi va klub rahbariyati bilan bu borada faol muloqot olib borilayotganini tasdiqladi.

Germaniyalik mutaxassis tarkibni muntazam mustahkamlab borish jamoaning asosiy falsafasi ekanini ta’kidlab, qulay imkoniyat tug‘ilsa, klub yangi transferni amalga oshirishga tayyorligini bildirdi.

«Deku va Boyan bilan har kuni muhokama qilamiz»: Flikning bayonoti

Kataloniyaliklar ustozi matbuot anjumanida transfer rejalari bo‘yicha quyidagilarni ochiqladi:

  • Doimiy izlanish: «Bu haqda transfer oynasi yopilmasidan oldin ham ochiq gapirgan edim: biz jamoani yanada kuchaytirish imkoniyatlarini doim izlaymiz. Voqealar rivojini kuzatamiz», — dedi Flik;

  • Klub rahbariyati bilan hamkorlik: «Qishki transfer oynasi ochilishiga hali bir necha hafta bor. Har kuni sport direktori Deku, Boyan Krkich va murabbiylar shtabi bilan tarkib bo‘yicha turli masalalarni muhokama qilyapmiz. Agar safimizga yangi futbolchi qo‘shib olish imkoniyati paydo bo‘lsa, albatta, undan foydalanamiz», — deya qayd etdi murabbiy.

La Ligadagi yetakchilik va «Alaves»ga qarshi navbatdagi sinov

Kataloniyaliklar hozirda ichki chempionatda juda barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etishda davom etmoqda:

  • Jadvaldagi peshqadamlik: Xansi Flik shogirdlari hozirda jamg‘arilgan 27 ochko bilan La Liga turnir jadvalida yakka peshqadam bo‘lib turibdi;

  • Navbatdagi bahs: 31 oktyabr kuni Ispaniya chempionatining 11-turi doirasida «Barselona» o‘z maydonida «Alaves» klubini qabul qiladi.

Himoya chizig‘idagi yuklamani yengillashtirish va chempionlik poygasida ustunlikni saqlab qolish uchun Flik va klub seleksiya bo‘limi qishda himoya markaziga sifatli ijrochini olib kelishni asosiy ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab olgan.

BarselonaXans-Diter FlikLa LigaDeku
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdiSeriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi26 oktabr 13:49«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi1 oktabr 12:32Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqda13 avgust 19:35Xansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladiXansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladi20 oktabr 07:12Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiLeon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshi30 iyul 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi