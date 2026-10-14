Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik, «Galatasaroy» ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi g‘alabani murakkab muhitda erishilgan irodali natija deb baholadi.
- Flik jamoasining qaytishini olqishlagan bo‘lsa-da, hujumdagi yakuniy qarorlarda kamchiliklar borligini ta’kidladi.
- Istanbuldagi o‘yin bosim ostida kechganini va raqib hisobda oldinga chiqqanidan so‘ng «Barselona» o‘yinni o‘z nazoratiga olganini qayd etdi.
UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Kataloniyaning «Barselona» klubi Istanbulning qaynoq stadionida «Galatasaroy» mehmoni bo‘lib, yirik 4:1 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik Ispaniyaning nufuzli AS nashriga intervyu berib, qiyin kechgan bahs taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Germaniyalik mutaxassis jamoasining irodali xarakterini e’tirof etgan holda, ayrim kamchiliklar va hujumdagi qarorlar ustida ishlash zarurligini ochiq ta’kidladi.
Hansi Flik: «Bunday muhitda g‘alaba qozonish doimo murakkab»
«Barselona» ustozi Istanbuldagi bellashuv kutilganidek bosim va shiddat ostida kechganini qayd etdi:
Irodali qaytish: «Biz yaxshi o‘ynadik, ammo bu umuman oson bo‘lgani yo‘q. Raqibda yaxshi imkoniyat yuzaga keldi va ular bundan foydalanib, hisobda oldinga chiqib olishdi. Biroq jamoamiz bunga munosib javob qaytardi hamda o‘yin tizginini qaytarib oldi», — dedi Flik;
Hujumdagi muammolar: Murabbiy g‘alabaga qaramay, kamchiliklarni ham tilga oldi: «Chempionlar Ligasidagi har bir bahs o‘ta mashaqqatli kechadi. Ba’zan maydonning hujum zonasida yakuniy qarorlarni qabul qilishda xatolarga yo‘l qo‘ydik»;
Bosimni yengib o‘tish: Flik «Galatasaroy» muxlislari yaratgan murakkab muhitga qaramay, kataloniyaliklar muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritganini alohida e’tirof etdi.
O‘yin qanday kechdi: 0:1 dan 4:1 gacha
Turkiyadagi to‘qnashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, «Barselona» o‘yinga to‘liq hukmronlik qildi:
Mezbonlarning goli: «Galatasaroy» safida 28-daqiqada Aleksey Batrakov hisobni ochib, stadionni junbushga keltirdi;
Kataloniyaliklarning javob zarbalari: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng tashabbusni qo‘lga olgan «Barselona» raqib darvozasiga ketma-ket to‘rtta gol urdi;
To‘purarlar: G‘alaba gollariga Joau Kanselu, Fermin Lopes, Entoni Gordon va Karim Adeyemi mualliflik qildi.
Ushbu yirik safar g‘alabasi «Barselona»ga Chempionlar Ligasi jadvalida o‘z mavqeini yanada mustahkamlash va turnirdagi da’vogarlik kuchini yaqqol namoyish etish imkonini berdi.
Izohlar 0
…