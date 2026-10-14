Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?

·49·Sport
Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik, «Galatasaroy» ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi g‘alabani murakkab muhitda erishilgan irodali natija deb baholadi.
  • Flik jamoasining qaytishini olqishlagan bo‘lsa-da, hujumdagi yakuniy qarorlarda kamchiliklar borligini ta’kidladi.
  • Istanbuldagi o‘yin bosim ostida kechganini va raqib hisobda oldinga chiqqanidan so‘ng «Barselona» o‘yinni o‘z nazoratiga olganini qayd etdi.

UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Kataloniyaning «Barselona» klubi Istanbulning qaynoq stadionida «Galatasaroy» mehmoni bo‘lib, yirik 4:1 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik Ispaniyaning nufuzli AS nashriga intervyu berib, qiyin kechgan bahs taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Germaniyalik mutaxassis jamoasining irodali xarakterini e’tirof etgan holda, ayrim kamchiliklar va hujumdagi qarorlar ustida ishlash zarurligini ochiq ta’kidladi.

Hansi Flik: «Bunday muhitda g‘alaba qozonish doimo murakkab»

«Barselona» ustozi Istanbuldagi bellashuv kutilganidek bosim va shiddat ostida kechganini qayd etdi:

  • Irodali qaytish: «Biz yaxshi o‘ynadik, ammo bu umuman oson bo‘lgani yo‘q. Raqibda yaxshi imkoniyat yuzaga keldi va ular bundan foydalanib, hisobda oldinga chiqib olishdi. Biroq jamoamiz bunga munosib javob qaytardi hamda o‘yin tizginini qaytarib oldi», — dedi Flik;

  • Hujumdagi muammolar: Murabbiy g‘alabaga qaramay, kamchiliklarni ham tilga oldi: «Chempionlar Ligasidagi har bir bahs o‘ta mashaqqatli kechadi. Ba’zan maydonning hujum zonasida yakuniy qarorlarni qabul qilishda xatolarga yo‘l qo‘ydik»;

  • Bosimni yengib o‘tish: Flik «Galatasaroy» muxlislari yaratgan murakkab muhitga qaramay, kataloniyaliklar muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritganini alohida e’tirof etdi.

O‘yin qanday kechdi: 0:1 dan 4:1 gacha

Turkiyadagi to‘qnashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, «Barselona» o‘yinga to‘liq hukmronlik qildi:

  • Mezbonlarning goli: «Galatasaroy» safida 28-daqiqada Aleksey Batrakov hisobni ochib, stadionni junbushga keltirdi;

  • Kataloniyaliklarning javob zarbalari: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng tashabbusni qo‘lga olgan «Barselona» raqib darvozasiga ketma-ket to‘rtta gol urdi;

  • To‘purarlar: G‘alaba gollariga Joau Kanselu, Fermin Lopes, Entoni Gordon va Karim Adeyemi mualliflik qildi.

Ushbu yirik safar g‘alabasi «Barselona»ga Chempionlar Ligasi jadvalida o‘z mavqeini yanada mustahkamlash va turnirdagi da’vogarlik kuchini yaqqol namoyish etish imkonini berdi.

BarselonaGalatasaroyUYEFA Chempionlar LigasiXans-Diter Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildiChempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildiBugun 06:33«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdi«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdiBugun 05:55«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot10 oktabr 12:27Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?19 sentabr 18:10Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi12 sentabr 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi