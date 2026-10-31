Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» klubi qishki transfer oynasida tarkibning mudofaa chizig‘ini kuchaytirishni o‘zining asosiy vazifasi deb belgilab oldi.
- Xans-Diter Flik boshchiligidagi jamoa ayniqsa tajribali markaziy himoyachini safiga qo‘shib olishni maqsad qilgan.
- Shuningdek, kataloniyaliklar «Tottenxem» himoyachisi Pedro Porroni transfer qilishni istamoqda, biroq bu kelishuv moliyaviy va tashkiliy jihatdan murakkab hisoblanadi.
Ispaniya La Ligasida ishonchli tarzda peshqadamlik qilayotgan «Barselona» qishki transfer oynasi oldidan o‘z ustuvor yo‘nalishlarini belgilab oldi. Kataloniya grandi chempionlik va yevrokuboklardagi kurashni muvaffaqiyatli davom ettirish maqsadida tarkibning mudofaa chizig‘ini jiddiy ravishda qayta shakllantirmoqchi.
Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun yanvardagi eng asosiy vazifa — mudofaani mustahkamlay oladigan tajribali markaziy himoyachini jamoa safiga qo‘shib olish hisoblanadi.
Qanot himoyasi va Pedro Porro transferi haqidagi haqiqat
Markaziy himoya bilan bir qatorda «ko‘k-anorranglilar» qanot himoyasi pozitsiyasini ham yangilash imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda:
Orzudagi transfer: Manbalarning xabariga ko‘ra, «Barselona» rahbariyati Londonning «Tottenxem» klubi qanot himoyachisi Pedro Porroni jamoaga olib kelishni qattiq istamoqda;
Transfer murakkabligi: Biroq ispaniyalik mahoratli himoyachini qishki transfer oynasida qo‘lga kiritish moliyaviy va tashkiliy jihatdan o‘ta murakkab vazifa bo‘lib qolmoqda — London klubi o‘z yetakchilaridan birini mavsum o‘rtasida osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
La Ligadagi vaziyat va navbatdagi imtihon
Xans-Diter Flik boshchiligidagi jamoa ichki chempionatda juda barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etmoqda:
Jadval yetakchisi: Ortda qolgan 10 tur yakunlariga ko‘ra, «Barselona» 27 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida yakka peshqadamlikni saqlab turibdi;
Bugungi uchrashuv: Bugun, 31 oktyabr kuni kataloniyaliklar La Liganing 11-turi doirasida o‘z maydonida «Alaves» klubini qabul qiladi;
O‘yin vaqti: Mazkur muhim bellashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 01:00 da (Moskva vaqti bilan 23:00 da) start oladi.
Qishki transfer bozoridagi ehtimoliy xaridlar Xansi Flik jamoasiga mavsumning hal qiluvchi bahorgi qismida yuqori tempni saqlab qolish va sovrinlar uchun kurashda mudofaa barqarorligini ta’minlash imkonini beradi.
Izohlar 0
…