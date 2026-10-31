Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi

·68·Sport
Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» klubi qishki transfer oynasida tarkibning mudofaa chizig‘ini kuchaytirishni o‘zining asosiy vazifasi deb belgilab oldi.
  • Xans-Diter Flik boshchiligidagi jamoa ayniqsa tajribali markaziy himoyachini safiga qo‘shib olishni maqsad qilgan.
  • Shuningdek, kataloniyaliklar «Tottenxem» himoyachisi Pedro Porroni transfer qilishni istamoqda, biroq bu kelishuv moliyaviy va tashkiliy jihatdan murakkab hisoblanadi.

Ispaniya La Ligasida ishonchli tarzda peshqadamlik qilayotgan «Barselona» qishki transfer oynasi oldidan o‘z ustuvor yo‘nalishlarini belgilab oldi. Kataloniya grandi chempionlik va yevrokuboklardagi kurashni muvaffaqiyatli davom ettirish maqsadida tarkibning mudofaa chizig‘ini jiddiy ravishda qayta shakllantirmoqchi.

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun yanvardagi eng asosiy vazifa — mudofaani mustahkamlay oladigan tajribali markaziy himoyachini jamoa safiga qo‘shib olish hisoblanadi.

Qanot himoyasi va Pedro Porro transferi haqidagi haqiqat

Markaziy himoya bilan bir qatorda «ko‘k-anorranglilar» qanot himoyasi pozitsiyasini ham yangilash imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda:

  • Orzudagi transfer: Manbalarning xabariga ko‘ra, «Barselona» rahbariyati Londonning «Tottenxem» klubi qanot himoyachisi Pedro Porroni jamoaga olib kelishni qattiq istamoqda;

  • Transfer murakkabligi: Biroq ispaniyalik mahoratli himoyachini qishki transfer oynasida qo‘lga kiritish moliyaviy va tashkiliy jihatdan o‘ta murakkab vazifa bo‘lib qolmoqda — London klubi o‘z yetakchilaridan birini mavsum o‘rtasida osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

La Ligadagi vaziyat va navbatdagi imtihon

Xans-Diter Flik boshchiligidagi jamoa ichki chempionatda juda barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etmoqda:

  • Jadval yetakchisi: Ortda qolgan 10 tur yakunlariga ko‘ra, «Barselona» 27 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida yakka peshqadamlikni saqlab turibdi;

  • Bugungi uchrashuv: Bugun, 31 oktyabr kuni kataloniyaliklar La Liganing 11-turi doirasida o‘z maydonida «Alaves» klubini qabul qiladi;

  • O‘yin vaqti: Mazkur muhim bellashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 01:00 da (Moskva vaqti bilan 23:00 da) start oladi.

Qishki transfer bozoridagi ehtimoliy xaridlar Xansi Flik jamoasiga mavsumning hal qiluvchi bahorgi qismida yuqori tempni saqlab qolish va sovrinlar uchun kurashda mudofaa barqarorligini ta’minlash imkonini beradi.

BarselonaPedro PorroLa LigaXans-Diter Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?Kecha 18:24Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdiSeriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi26 oktabr 13:49Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46Xansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladiXansi Flik «PSJ»ga qarshi supero‘yin oldidan raqibning ustun jihatlarini ochiqladi20 oktabr 07:12Barselona Pedro Porro transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdiBarselona Pedro Porro transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi12 avgust 10:13Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?14 oktabr 14:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi