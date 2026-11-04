Xans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Barselona» o‘z maydonida «Aston Villa» klubini 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Kataloniyaliklar safida Rafinya Dias dubl qayd etgan bo‘lsa, Lamin Yamal bitta gol muallifiga aylandi.
- Bosh murabbiy Xans-Diter Flik g‘alabadan ko‘ra jamoaning himoyaviy intizomi va o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubormaganini alohida e’tirof etdi.
- Ushbu natijadan so‘ng «Barselona» 9 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni egallab turibdi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turida «Barselona» o‘z maydonida Angliyaning «Aston Villa» klubini yirik 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Uchrashuvdan so‘ng Kataloniya klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik Barca Universal nashriga bergan intervyusida o‘yindagi himoyaviy intizom va jamoaviy birdamlikka yuqori baho berdi.
Rafinyadan dubl va mustahkam himoya
Kataloniyaliklarga muhim uch ochkoni Lamin Yamal hamda ajoyib formada bo‘lgan Rafinya Diasning ikkita goli taqdim etdi. Biroq germaniyalik mutaxassis g‘alabadan ham ko‘ra jamoaning o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubormaganini alohida e’tirof etdi:
«Biz haqiqatan ham kuchli raqibga qarshi qanday himoyalanganimizdan mamnunman. Jamoa juda ixcham o‘ynadi, barcha futbolchilar himoya fazasida faol ishtirok etdi. Eng asosiysi — shu. Biz faxrlanyapmiz. Juda yaxshi natija, lekin hali oldinda katta yo‘l bor, rivojlanishda davom etishimiz kerak.»
— Xans-Diter Flik
«Barselona» — «Aston Villa» (3:0) uchrashuvi tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
«Barselona»
«Aston Villa»
Yakuniy hisob
3
0
Gollar mualliflari
Rafinya Dias (dubl),
Lamin Yamal (1 gol)
—
Musobaqa bosqichi
YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur
YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur
Jadvaldagi o‘rni
2-o‘rin (9 ochko)
Peshqadamlar safida (9 ochko)
Himoya ko‘rsatkichi
«Quruq» o‘yin (Clean sheet)
3 ta o‘tkazib yuborilgan to‘p
Turnir jadvalidagi yetakchilik kurashi
Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng «Barselona» Chempionlar ligasi umumiy bosqich jadvalida ochkolari sonini 9 taga yetkazib, to‘plar nisbati evaziga 2-o‘rinni egallab turibdi. Mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, avvalgi turlarda ketma-ket g‘alaba qozongan «Aston Villa» ham o‘z hisobidagi 9 ochko bilan musobaqa peshqadamlari safidan joy olgan.
Sizningcha, Xans-Diter Flik boshqaruvidagi «Barselona» ushbu mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish uchun asosiy favorit bo‘la oladimi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlislariga «Barselona»ning ushbu yorqin g‘alabasi tafsilotini darhol ulashing!
Izohlar 0
…