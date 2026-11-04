Xans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdi

·55·Sport
Xans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Barselona» o‘z maydonida «Aston Villa» klubini 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Kataloniyaliklar safida Rafinya Dias dubl qayd etgan bo‘lsa, Lamin Yamal bitta gol muallifiga aylandi.
  • Bosh murabbiy Xans-Diter Flik g‘alabadan ko‘ra jamoaning himoyaviy intizomi va o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubormaganini alohida e’tirof etdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng «Barselona» 9 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni egallab turibdi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turida «Barselona» o‘z maydonida Angliyaning «Aston Villa» klubini yirik 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Uchrashuvdan so‘ng Kataloniya klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik Barca Universal nashriga bergan intervyusida o‘yindagi himoyaviy intizom va jamoaviy birdamlikka yuqori baho berdi.

Rafinyadan dubl va mustahkam himoya

Kataloniyaliklarga muhim uch ochkoni Lamin Yamal hamda ajoyib formada bo‘lgan Rafinya Diasning ikkita goli taqdim etdi. Biroq germaniyalik mutaxassis g‘alabadan ham ko‘ra jamoaning o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubormaganini alohida e’tirof etdi:

«Biz haqiqatan ham kuchli raqibga qarshi qanday himoyalanganimizdan mamnunman. Jamoa juda ixcham o‘ynadi, barcha futbolchilar himoya fazasida faol ishtirok etdi. Eng asosiysi — shu. Biz faxrlanyapmiz. Juda yaxshi natija, lekin hali oldinda katta yo‘l bor, rivojlanishda davom etishimiz kerak.»

Xans-Diter Flik

«Barselona» — «Aston Villa» (3:0) uchrashuvi tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

«Barselona»

«Aston Villa»

Yakuniy hisob

3

0

Gollar mualliflari

Rafinya Dias (dubl),

Lamin Yamal (1 gol)

Musobaqa bosqichi

YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur

YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur

Jadvaldagi o‘rni

2-o‘rin (9 ochko)

Peshqadamlar safida (9 ochko)

Himoya ko‘rsatkichi

«Quruq» o‘yin (Clean sheet)

3 ta o‘tkazib yuborilgan to‘p

Turnir jadvalidagi yetakchilik kurashi

Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng «Barselona» Chempionlar ligasi umumiy bosqich jadvalida ochkolari sonini 9 taga yetkazib, to‘plar nisbati evaziga 2-o‘rinni egallab turibdi. Mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, avvalgi turlarda ketma-ket g‘alaba qozongan «Aston Villa» ham o‘z hisobidagi 9 ochko bilan musobaqa peshqadamlari safidan joy olgan.

Sizningcha, Xans-Diter Flik boshqaruvidagi «Barselona» ushbu mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish uchun asosiy favorit bo‘la oladimi?

O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlislariga «Barselona»ning ushbu yorqin g‘alabasi tafsilotini darhol ulashing!

BarselonaAston VillaXans-Diter FlikYevropa Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchi«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchiBugun 10:39Unai Emeri «Barselona»dan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Unai Emeri «Barselona»dan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun 10:42Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiRafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiBugun 07:13Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiHansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiKecha 06:59Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldiFlik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi31 oktabr 17:32Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?30 oktabr 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi