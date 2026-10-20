FK Portu — PSV: tarkiblar va jonli matn

·40·Sport
FK Portu — PSV: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi FK Portu — PSV uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

FK Portu boshlang‘ich tarkibi: 99. Koshta D. (kapitan), 20. Koshta A., 5. Bednarek J., 4. Kivyor Ya., 12. Zaydu, 8. Froxoldt V., 13. Rosario P., 10. Veyga G., 11. Pepe, 9. Samu, 77. Pitushevski O.

FK Portu zaxiradagilari: 19. Andre Silva, 14. Klaudio Ramos, 24. Kosta J., 52. Fernandesh M., 42. Fofana S., 29. Ximenes S., 16. Xvan In-Bom, 74. Moura F., 18. Peres N., 17. Sayns B., 33. Souza, 22. Varela A.

FK Portu bosh murabbiyi: Faroli F.

PSV boshlang‘ich tarkibi: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Gertryuyda L., 3. Gasiorovski Y., 18. Kostich F., 24. Sano K., 21. Meynans S., 17. Mauro Junior (kapitan), 19. Bayraktarevich E., 20. Til G., 5. Perishich I.

PSV zaxiradagilari: 37. Buxamdi A., 23. Bro Xansen M., 42. Kornesion S., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 27. Man D., 4. Obispo A., 1. Oliy N., 35. Santos A., 51. Smolenaars T.

PSV bosh murabbiyi: Bos P.

Jonli reportaj JONLI
3
Pepe (FK Portu) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyasi to‘pni tezda egallab oldi. Yon hakam FK Portu foydasiga yon chiziqdan to‘pni o‘yinga kiritishni belgiladi.
2
Esmir Bayraktarevich (PSV) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirdi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
00:01
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. PSV o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Daniel Zibert boshqarib boradi.
00:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
FK PortuPSVChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betis — FK Portu: tarkiblar va jonli matnBetis — FK Portu: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!11 sentabr 07:09«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi9 sentabr 02:06Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnKecha 23:03PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnPSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnKecha 23:01Napoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matnNapoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matnKecha 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi