FK Portu — PSV: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi FK Portu — PSV uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
FK Portu boshlang‘ich tarkibi: 99. Koshta D. (kapitan), 20. Koshta A., 5. Bednarek J., 4. Kivyor Ya., 12. Zaydu, 8. Froxoldt V., 13. Rosario P., 10. Veyga G., 11. Pepe, 9. Samu, 77. Pitushevski O.
FK Portu zaxiradagilari: 19. Andre Silva, 14. Klaudio Ramos, 24. Kosta J., 52. Fernandesh M., 42. Fofana S., 29. Ximenes S., 16. Xvan In-Bom, 74. Moura F., 18. Peres N., 17. Sayns B., 33. Souza, 22. Varela A.
FK Portu bosh murabbiyi: Faroli F.
PSV boshlang‘ich tarkibi: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Gertryuyda L., 3. Gasiorovski Y., 18. Kostich F., 24. Sano K., 21. Meynans S., 17. Mauro Junior (kapitan), 19. Bayraktarevich E., 20. Til G., 5. Perishich I.
PSV zaxiradagilari: 37. Buxamdi A., 23. Bro Xansen M., 42. Kornesion S., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 27. Man D., 4. Obispo A., 1. Oliy N., 35. Santos A., 51. Smolenaars T.
PSV bosh murabbiyi: Bos P.
Izohlar 0
…