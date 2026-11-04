FK Portu — Napoli: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi FK Portu — Napoli uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
FK Portu boshlang‘ich tarkibi: 99. Koshta D. (kapitan), 19. Andre Silva, 5. Bednarek J., 20. Koshta A., 52. Fernandesh M., 8. Froxoldt V., 4. Kivyor Ya., 11. Pepe, 13. Rosario P., 17. Sayns B., 10. Veyga G.
FK Portu zaxiradagilari: 14. Klaudio Ramos, 24. Kosta J., 42. Fofana S., 29. Ximenes S., 16. Xvan In-Bom, 74. Moura F., 18. Peres N., 77. Pitushevski O., 9. Samu, 33. Souza, 22. Varela A., 12. Zaydu.
FK Portu bosh murabbiyi: Faroli F.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 1. Meret A., 99. Angissa F., 31. Byokema S., 11. De Bryuyne K., 6. Gilmor B., 19. Xyoylunn R., 16. Marin R., 8. Maktominey S., 21. Politano M. (kapitan), 13. Rraxmani A., 26. Vergara A.
Napoli zaxiradagilari: 38. Chiummariyello A., 14. Kontini N., 23. Jovane, 70. Lang N., 40. Liyeto S., 20. Lukka L., 32. Milinkovich-Savich V.
Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.
Izohlar 0
…