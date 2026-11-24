«Real» muxlislari diqqatiga: PSV bilan o‘yinning vaqti va translyatsiyasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chempionlar ligasining 5-turida Ispaniyaning «Real» klubi o‘z maydonida Niderlandiyaning PSV jamoasini qabul qiladi.
- Madridning «Santyago Bernabeu» stadionida o‘tadigan mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi.
- O‘zbekistonlik futbol ishqibozlari ushbu bahsni Setanta Sports platformasi orqali jonli efirda kuzatib borishlari mumkin.
Bugun, 24 noyabr kuni Chempionlar ligasida e’tibor markazida bo‘ladigan uchrashuvlardan biri Madridda o‘tkaziladi. Ispaniyaning «Real» klubi o‘z maydonida Niderlandiyaning PSV jamoasini qabul qiladi. «Santyago Bernabeu» stadionida kechadigan bahsda har ikki jamoa umumiy bosqichdagi muhim ochkolar uchun kurash olib boradi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi. O‘zbekistondagi futbol muxlislari ushbu bellashuvni Setanta Sports platformasi orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.
«Real» o‘z maydonida g‘alaba uchun maydonga tushadi
Chempionlar ligasining umumiy bosqichi tobora qizg‘in pallaga kirmoqda. Bu bosqichda qo‘lga kiritilgan har bir ochko jamoalarning yakuniy turnir jadvalidagi o‘rniga ta’sir ko‘rsatadi.
«Real» uchun PSVga qarshi bahs o‘z muxlislari qarshisida g‘alaba qozonish va musobaqadagi mavqeini mustahkamlash imkoniyatidir. Biroq niderlandiyaliklar ham Madridga shunchaki safar uchun kelmayapti. PSV kuchli raqib maydonida kutilmagan natija qayd etishga harakat qiladi.
«Santyago Bernabeu»dagi muhit esa uchrashuvga alohida ruh bag‘ishlashi kutilmoqda.
Keyingi turda «Real»ni «Arsenal» kutadi
Umumiy bosqichning 6-turida «Real» yana bir jiddiy raqibga qarshi maydonga tushadi. Madridliklar 9 dekabr kuni «Arsenal» bilan bahs olib boradi.
PSV esa shu kuni Ispaniyaning yana bir kuchli klubi — «Atletiko»ga qarshi o‘ynaydi. Demak, bugungi uchrashuv natijasi har ikki jamoa uchun keyingi tur oldidan muhim ahamiyat kasb etadi.
«Real» — PSV: uchrashuv qachon va qayerda?
Musobaqa: Chempionlar ligasi, umumiy bosqich, 5-tur
Sana: 24 noyabr
Stadion: «Santyago Bernabeu», Madrid
Boshlanish vaqti: 25 noyabrga o‘tar kechasi, soat 01:00 (Toshkent vaqti)
Jonli translyatsiya: Setanta Sports platformasi
Eslatib o‘tamiz, Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi «PSJ» hisoblanadi. Parijliklar o‘tgan mavsum finalida «Arsenal»ni penaltilar seriyasida mag‘lub etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan.
Endilikda esa futbol muxlislarini Madriddagi qiziqarli qarama-qarshilik kutmoqda. «Real» o‘z maydonida g‘alaba qozonadimi yoki PSV sensatsiya qayd etadimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…