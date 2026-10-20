Manchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn

·121·Sport
Manchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester SitiAYEK Afina uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 82. Lyuis R., 3. Diash R. (kapitan), 45. Xusanov A., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 10. Sherki R., 47. Foden F., 75. Samba F.

Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 13. Bettinelli M., 32. Buaddi A., 61. Breytueyt K., 11. Doku J., 6. Gexi M., 9. Xoland E., 56. Makadu R., 7. Ndiaye I., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.

Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.

AYEK Afina boshlang‘ich tarkibi: 91. Brinoli A., 12. Rota L., 2. Mukudi X. (kapitan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 16. Arriaga K., 18. Marin R., 23. Joau Mariu, 19. Varga B., 9. Yovich L.

AYEK Afina zaxiradagilari: 41. Balamotis M., 8. Gachinovich M., 6. Kayrinen K., 11. Koyta A., 22. Likoyannis K., 20. Mantalos P., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.

AYEK Afina bosh murabbiyi: Nikolich M.

Jonli reportaj JONLI
2
Razvan Marin (AYEK) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan xavfli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytdi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
00:02
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. AYEK Afina jamoasi o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Villi Delajo.
00:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblar bilan tanishishingiz mumkin.
00:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Manchester SitiAYEK AfinaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnShaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)Kecha 23:43YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdi8 sentabr 23:44Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:53«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!27 avgust 05:48Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi