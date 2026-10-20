Manchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester Siti — AYEK Afina uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 82. Lyuis R., 3. Diash R. (kapitan), 45. Xusanov A., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 10. Sherki R., 47. Foden F., 75. Samba F.
Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 13. Bettinelli M., 32. Buaddi A., 61. Breytueyt K., 11. Doku J., 6. Gexi M., 9. Xoland E., 56. Makadu R., 7. Ndiaye I., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
AYEK Afina boshlang‘ich tarkibi: 91. Brinoli A., 12. Rota L., 2. Mukudi X. (kapitan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 16. Arriaga K., 18. Marin R., 23. Joau Mariu, 19. Varga B., 9. Yovich L.
AYEK Afina zaxiradagilari: 41. Balamotis M., 8. Gachinovich M., 6. Kayrinen K., 11. Koyta A., 22. Likoyannis K., 20. Mantalos P., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.
AYEK Afina bosh murabbiyi: Nikolich M.
Izohlar 0
…