Afinadagi superdrama: “Real” 92-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Real Madrid» mehmonda AYEK ustidan 2:3 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Madridliklar safida Jud Bellinghem, Kilian Mbappe va 90+2-daqiqada g‘alaba golini kiritgan Federiko Valverde o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
- Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng «Real Madrid» ochkolarini 12 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
- AYEK esa 3 ochko bilan 30-pog‘onada qoldi.
Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Afinada kechgan AYEK va «Real Madrid» o‘rtasidagi to‘qnashuv haqiqiy trillerga aylandi. Gretsiya klubi maydonida ikki bor hisobda ortda qolgan madridliklar o‘zlariga xos xarakter va shiddat namoyish etib, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda kiritilgan gol evaziga 2:3 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Mazkur muhim g‘alaba «Qirollik klubi»ning musobaqa jadvalidagi peshqadamlik pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamladi.
Gollar va keskin burilishlar: 90+2-daqiqadagi hal qiluvchi zarba
Uchrashuv mezbonlarning faolligi va kutilmagan zarbalari bilan boshlandi:
Koitadan tezkor gol va Bellinghemning javobi: Bahsning 12-daqiqasidayoq Abubakari Koita hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Ammo 32-daqiqada Jud Bellinghem muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi — 1:1;
75-daqiqa: Piloning kutilmagan zarbasi: Ikkinchi bo‘limning kulminatsion pallasida Frans Pilo greklarning ikkinchi golini urib, Madrid grandini yana og‘ir ahvolga solib qo‘ydi (2:1);
Mbappening muhim goli va Valverdening kambeki: Madridliklar bunga darhol reaksiya ko‘rsatdi — 78-daqiqada Kilian Mbappe hisobni yana tenglashtirdi (2:2). O‘yin durang bilan yakunlanishi kutilayotgan bir paytda, 90+2-daqiqada zaxiradan tushgan Federiko Valverde o‘zining aniq zarbasi bilan «Real»ga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi — 2:3.
O‘yin bayoni va tarkiblar:
Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;
Hisob: AYEK (Gretsiya) — «Real Madrid» (Ispaniya) — 2:3;
Gollar: Koita (12), Pilo (75) — Bellinghem (32), Mbappe (78), Valverde (90+2);
«Real Madrid» tarkibi: Kurtua, Dumfris, Militao, Ryudiger, Kukurelya (Dias, 82), Bernardu Silva (Endrik, 67), Kamavinga, Vinisius (Karreras, 82), Diomande (Valverde, 67), Bellinghem (Espi, 86), Mbappe.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Afinadagi murakkab va asabiy kechgan o‘yindagi g‘alabadan so‘ng «Real Madrid» o‘z hisobidagi ochkolarini 12 taga yetkazib, umumiy jadvalda 2-o‘ringa ko‘tarildi va pley-offning yuqori pog‘onalari uchun kurashda katta ustunlikka ega bo‘ldi.
Munosib qarshilik ko‘rsatgan AYEK jamoasi esa 3 ochko bilan 30-pog‘onada qolib ketdi.
Izohlar 0
…