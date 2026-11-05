Afinadagi superdrama: “Real” 92-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 2-o‘ringa ko‘tarildi

·45·Sport
Afinadagi superdrama: “Real” 92-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Real Madrid» mehmonda AYEK ustidan 2:3 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Madridliklar safida Jud Bellinghem, Kilian Mbappe va 90+2-daqiqada g‘alaba golini kiritgan Federiko Valverde o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
  • Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng «Real Madrid» ochkolarini 12 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
  • AYEK esa 3 ochko bilan 30-pog‘onada qoldi.

Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Afinada kechgan AYEK va «Real Madrid» o‘rtasidagi to‘qnashuv haqiqiy trillerga aylandi. Gretsiya klubi maydonida ikki bor hisobda ortda qolgan madridliklar o‘zlariga xos xarakter va shiddat namoyish etib, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda kiritilgan gol evaziga 2:3 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Mazkur muhim g‘alaba «Qirollik klubi»ning musobaqa jadvalidagi peshqadamlik pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamladi.

Gollar va keskin burilishlar: 90+2-daqiqadagi hal qiluvchi zarba

Uchrashuv mezbonlarning faolligi va kutilmagan zarbalari bilan boshlandi:

  • Koitadan tezkor gol va Bellinghemning javobi: Bahsning 12-daqiqasidayoq Abubakari Koita hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Ammo 32-daqiqada Jud Bellinghem muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi — 1:1;

  • 75-daqiqa: Piloning kutilmagan zarbasi: Ikkinchi bo‘limning kulminatsion pallasida Frans Pilo greklarning ikkinchi golini urib, Madrid grandini yana og‘ir ahvolga solib qo‘ydi (2:1);

  • Mbappening muhim goli va Valverdening kambeki: Madridliklar bunga darhol reaksiya ko‘rsatdi — 78-daqiqada Kilian Mbappe hisobni yana tenglashtirdi (2:2). O‘yin durang bilan yakunlanishi kutilayotgan bir paytda, 90+2-daqiqada zaxiradan tushgan Federiko Valverde o‘zining aniq zarbasi bilan «Real»ga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi — 2:3.

O‘yin bayoni va tarkiblar:

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;

  • Hisob: AYEK (Gretsiya) — «Real Madrid» (Ispaniya) — 2:3;

  • Gollar: Koita (12), Pilo (75) — Bellinghem (32), Mbappe (78), Valverde (90+2);

  • «Real Madrid» tarkibi: Kurtua, Dumfris, Militao, Ryudiger, Kukurelya (Dias, 82), Bernardu Silva (Endrik, 67), Kamavinga, Vinisius (Karreras, 82), Diomande (Valverde, 67), Bellinghem (Espi, 86), Mbappe.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Afinadagi murakkab va asabiy kechgan o‘yindagi g‘alabadan so‘ng «Real Madrid» o‘z hisobidagi ochkolarini 12 taga yetkazib, umumiy jadvalda 2-o‘ringa ko‘tarildi va pley-offning yuqori pog‘onalari uchun kurashda katta ustunlikka ega bo‘ldi.

Munosib qarshilik ko‘rsatgan AYEK jamoasi esa 3 ochko bilan 30-pog‘onada qolib ketdi.

Yevropa Chempionlar ligasiReal MadridAYEK AfinaJud Bellinghem
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?Kecha 16:06AYEK Afina — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnAYEK Afina — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnKecha 21:33“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda1 noyabr 22:27Manchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:55Jud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildiJud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildi25 sentabr 20:15Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnShaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi